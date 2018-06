Grenzach-Wyhlen Interview mit Wirtschaftsförderin Silke d'Aubert

Das mögliche Portfolio einer Wirtschaftsförderin ist so breit, dass man sich auf Themenbereiche konzentrieren muss, um erfolgreich arbeiten zu können. Seit einem Jahr versucht Silke d’Aubert diesen Spagat, wir haben sie gefragt, wie es ihr gelingt

Frau d’Aubert, als die Organisationsuntersuchung ergeben hat, dass die Gemeinde eine Wirtschaftsförderung braucht – haben Sie gleich den Finger gehoben und gesagt: Hier, ich mach’ das?

Silke D’Aubert: Ja, kann man so sagen (lacht). Ich habe Betriebswirtschaft studiert, war selbstständig, bevor ich 2010 in die Verwaltung wechselte und wohne seit 2002 in der Gemeinde, kenne sie also mittlerweile sehr gut und habe viele Kontakte.

Hätten Sie sich als Selbstständige eine Wirtschaftsförderung denn auch gewünscht?

Ich habe da nicht unbedingt als Unternehmerin gedacht, sondern als Bürgerin: Wie kann es gelingen, dass die Schweizer nicht nur zum Aldi fahren, sondern auch in die Zentren? Damals gab es den Hieber ja noch nicht. Auf diesem Gedanken gründete sich meine Geschäftsidee – die BonBons, ein Gutscheinheft, das die Kunden in die ansässigen Geschäfte locken sollte.

Da schließt sich ein bisschen der Kreis, auch als Wirtschaftsförderin entwickeln Sie eine Gutschein-Idee.

Gemeinsam mit dem Handwerker-und Gewerbeverein, genau. Die 44-Euro-Einkaufsgutscheine sollen bis zur Leistungsschau im Oktober fertig sein. Wir möchten so die Zentren stärken und neue Besuchsgründe anbieten. Bis dahin müssen noch rechtliche Fragen geklärt werden, damit auch die großen Firmen die steuerlichen Vergünstigungen für ihre Mitarbeiter nutzen können.

Während sich dieses Projekt dennoch recht schnell umsetzen lässt, brauchen Sie bei anderen einen längeren Atem, oder?

Klar, es gibt sichtbaren oder schnellen Fortschritt – wie zum Beispiel auch beim Breitbandausbau. Andere Bretter sind dicker.

Zum Beispiel die Flächenentwicklung?

Es gibt ein hohes Interesse da weiter zu kommen. Flächen sind endlich, daher wir sind zum Beispiel mit der BASF als Eigentümerin der Flächen in guten Gesprächen, um eine Nutzung für das Areal zu finden, die allen dient.

Schielt man da auch gen Herten, Stichwort Fisher Clinical Services?

Ja, die hätten wir wirklich auch gerne gehabt. Jetzt ist Rheinfelden zum Zug gekommen, was uns auch freut. Aber wie man auch an diesem Beispiel sieht: Es tut sich immer etwas auf, man muss aufmerksam sein und Kontakte pflegen.

Den suchen Sie auch zu anderen Wirtschaftsförderern im Landkreis. Wie ist Ihr Eindruck von den Kollegen?

Sehr gut, die Treffen sind immer interessant und sie zeigen, dass uns alle in etwa die gleichen Standortfaktoren bewegen, zum Beispiel Wohnraum schaffen oder auch die Digitalisierung.

Dennoch muss sich Grenzach-Wyhlen auch alleine vermarkten, oder?

Einerseits gehören wir ganz natürlich zum Industriegürtel am Hochrhein und ein gutes Netzwerk untereinander ist wichtig, um auch in Stuttgart eine Stimme zu haben. Deshalb ist auch die Initiative Chemie und Pharma am Hochrhein so wichtig. Andererseits müssen wir natürlich auch auf uns schauen und uns entwickeln.

Ein großes Projekt ist das Gewerbegebiet Fallberg Nord. Laufen da bei Ihnen schon die Interessenten Sturm?

Die Nachfrage ist auf jeden Fall da, sowohl von ansässigen Betrieben, die sich vergrößern wollen, als auch von externen. Bis Ende des Jahres wollen wir die Vergabekriterien gemeinsam mit dem Bauamt detailliert ausgearbeitet haben und mit dem Gemeinderat festlegen. Auch hier wollen wir – wie bei BASF – nicht irgendeine Nutzung und das Gelände bloß auffüllen. Wir sehen dort zukunftsweisende Branchen wie Energie und Chemie sowie eben Raum für unsere Gewerbetreibenden.

Damit sichern Sie sich auch vor „Klumpenrisiko“ ab.

Ja, natürlich. Aber ich möchte betonen, dass wir sehr froh über die großen Unternehmen sind. Dennoch wollen wir einen gesunden Mix erreichen.

Klumpenrisiko ist ein Wort, dass man dieser Tage häufig hört. Ein anderes, das bei manchen für Irritationen gesorgt hat, ist Leerstandsmanagement.

Ja, dieses Wort muss ich unbedingt aus meinem Wortschatz streichen (lacht). Es geht vor allen Dingen um die Aktivierung „leerstehender“, ungenutzter Flächen, auf denen Gewerbe möglich wäre, und die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Ortsmitten.

Neben der Stärkung des Gewerbes und der Entwicklung der neuen Ortszentren kümmert sich Ihre Stabsstelle auch um Tourismus. Ist das ein wichtiges Feld?

Es ist eines, das wir auf keinen Fall außer Acht lassen wollen, denn unsere Hoteliers unternehmen große Anstrengungen, um sich zu positionieren. Das wollen wir auch fördern.

Ein touristischer Magnet wird Grenzach-Wyhlen aber wohl nie werden, mit dem Label Industriegemeinde sind aber auch nicht alle glücklich. Hat die Gemeinde ein Identitätsproblem?

Nein, ich kann Ihnen in einem Satz sagen, was wir sind.

Dann bitte.

Wir sind eine historisch gewachsene Industriegemeinde vor den Toren Basels mit einem hohen Erholungsfaktor für die Menschen.

Punkt?

Punkt! (lacht)

Fragen: Verena Pichler