Grenzach-Wyhlen Interview mit Marit Johannsen: Das ist ein großer Gewinn für alle

Seit fast 18 Jahren gibt es am Lise-Meitner-Gymnasium die Gruppe der Schülermentoren. Marit Johannsen ist von Beginn an mit dabei. Emma Gliesche befragte sie zu ihrer Arbeit mit den Schülern und dem geplanten Sabbat-Jahr

Als die Schülermentoren gegründet wurden, waren Sie gerade in Ihrem ersten Jahr am LMG. Wie sind Sie dazu gekommen, bei diesem großen Projekt mitzuhelfen?

Frau Johannsen: Wir haben das Angebot von der katholischen Kirche Freiburg bekommen, zusammen mit anderen Angeboten für Schulen wie zum Beispiel Tagen der Orientierung. Daran hatte ich zum Beispiel auch mit einer Klasse teilgenommen, also habe ich am Anfang nur zwischen Schule und Kirche Kontakt hergestellt. Die dauerhafte Arbeit mit den Schülermentoren hat sich dann in der Folge entwickelt. Später bekamen wir noch ein ähnliches Angebot von der evangelischen Kirche, aber das spielte dann keine Rolle. Das ganze ist ja nicht konfessionsgebunden.

Was war Ihre Motivation?

Mich hat schon immer das Soziale interessiert. Das versuche ich natürlich auch an der Schule zu unterstützen und hervorzuheben. Etwas wie die Schülermentoren hätte ich mir als Schülerin auch gewünscht.

Gab es denn auch Jahre, in denen sich niemand für den Mentoren-Job interessiert hat?

Nein, wir haben im Sommer 2000 mit einem Jugendlichen angefangen und seitdem waren es immer ein paar mehr! Natürlich ändern sich die Mitgliederzahlen ständig. Das ist aber auch der Vorteil der Schülermentoren: Als Schülerin und Studentin bin ich oft bei kirchlichen Projekten mitgefahren, auf Zeltlager oder Freizeiten. Jetzt haben die meisten Jugendlichen neben der Schule keine Zeit für solche Dinge, es gehen auch weniger Menschen in die Kirche. Also wurde das Ganze an die Schulen verlegt, wo sich jeder auch unabhängig vom Glauben zum Jugendleiter ausbilden lassen kann. Das ist ein großer Gewinn für alle, wir profitieren viel von der organisierten Kirchenarbeit.

Die Schülermentoren sind unter dem Banner der KSJ. Inwieweit haben Sie mit ihnen zu tun?

Viele organisatorische Dinge laufen über die KSJ, wir sind ja nicht die einzige Gruppe, die von ihnen unterstützt wird. Es gibt auch Gruppen in Freiburg selbst und in Heidelberg. Die KSJ stellt die Ausbildung für die Schülermentoren und volljährige Aufsichtspersonen für Projekte wie Hüttenwochenenden oder Übernachtungen. Sie sind sehr zuverlässig was die Organisation angeht, auch wenn die Arbeitsstellen ständig neu besetzt werden.

Aber Sie sind die Kontaktstelle für alle Beteiligten?

Ja, so könnte man es nennen. Ich bin die Schaltstelle zwischen Freiburg, also der Fachstelle Jugend und Schule, der KSJ und den Schülermentoren. Außerdem kontaktiere ich regelmäßig beide Schulleitungen, die Kirchengemeinden und natürlich den Verein der Freunde des Gymnasiums, der unsere Arbeit seit vielen Jahren unterstützt. Oft helfe ich zum Beispiel bei der Terminplanung der Schulen für die Projekte. Das ist natürlich schon aufwendig.

Also sind Sie für den Großteil der Organisation zuständig?

Das ist zum Glück auch wieder nicht so. Die Schülermentoren sind schon sehr selbstständig und eigenmotiviert, was auch einer der Gründe ist, warum ich so gerne mit ihnen zusammenarbeite: Sie sind unabhängig und funktionieren in ihrer Selbstständigkeit sehr gut – das ist glaube ich etwas Einzigartiges an unserer Schule.

Wie werden Sie von der Schule unterstützt?

Ich empfinde die Unterstützung, die wir erhalten, als sehr gut. Unsere Gruppe ist an der Schule bekannt und wird von allen mitgetragen, vor allem von der Schulleitung. Selbst wenn es manchmal mühsam ist, zum Beispiel Lehreraufsichten für unsere Partys zu finden, weiß ich das dann doch umso mehr zu schätzen, wenn die Kollegen einen freiwilligen Beitrag zur Schulgemeinschaft leisten, außerhalb der Arbeitszeiten. Auch von der Realschule bekommen wir immer viel Rückhalt, es gibt da eine große Bereitschaft unter den Lehrern.

Sie planen nächstes Schuljahr ein Sabbat-Jahr. Gibt es denn schon einen Nachfolger für die Schülermentorenarbeit?

Ich würde es eher Vertretung nennen. Leider gibt es die noch nicht, sie wird aber dringend gebraucht, denn sonst müssen auch die Schülermentoren aussetzen. Ich finde aber, dass ihre Arbeit eine Kernaufgabe für die ganze Schule ist, die 2000 auch von allen befürwortet wurde. Diese Betreuung von Schülern durch Schüler bei Partys, Streitschlichtung und Projekten hat einen hohen Stellenwert an der Schule. Deswegen sollte es auch nicht von meiner Person abhängig sein, obwohl ich die Arbeit natürlich weiterhin gerne mache und sie nach meinem Jahr Pause auch wieder aufnehmen möchte.

Fragen: Emma Gliesche

Marit Johannsen

Marit Johannsen (49) ist Lehrerin für evangelische Religion und Englisch. Sie hat in Göttingen, Heidelberg und London studiert und arbeitet unter anderem in der kirchlichen Jugendarbeit der Gemeinde. Sie unterrichtet seit 1999 am Lise-Meitner-Gymnasium. Ihr Engagement als Beratungslehrerin und Gewaltpräventionsbeauftragte braucht sie auch zur Arbeit mit den Schülermentoren.