Grenzach-Wyhlen Interview mit Daniel Kuny über die Baugenossenschaft Grenzach-Wyhlen

Geschäftsführer Daniel Kuny gibt Einblicke in das erste Jahr der fusionierten Baugenossenschaft Grenzach-Wyhlen und über anstehende Aufgaben, Mietpreiswahnsinn und das neue Auftreten der Baugenossenschaft.

Herr Kuny, aus der Farbenlehre wissen wir, blau und blau ergibt nicht grün. Dennoch haben Sie sich fürs neue Logo für diese Farbe entschieden.

Stimmt, zuvor hatten beide Genossenschaften blaue Logos. Wir wollten aber etwas Neues und haben uns letztlich für einen grünen Entwurf entschieden. Jetzt gefällt es mir sehr gut und symbolisiert für mich Tradition und Moderne.

Neben Design-Fragen werden Sie sich aber wahrscheinlich im vergangenen Jahr noch mit einigem Mehr beschäftigt haben.

Natürlich. Nach dem Mitgliederentscheid im vergangenen Mai galt es, die Fusion in die Praxis umzusetzen, an der wir im Hintergrund schon zwei, drei Jahre gearbeitet hatten. Wichtigste Aufgabe war die Zusammenlegung beider Geschäftsstellen, dass ist im Oktober passiert. Wir wollten keine doppelten Strukturen. Ende Jahr haben wir erstmals eine Kundenzeitschrift herausgegeben, die zweite Auflage erscheint demnächst.

Doppelte Strukturen gab’s auch auf Geschäftsführerebene. Jetzt zieht sich Bernhard Kemmerling aus dem operativen Geschäft zurück. Wie ist es für Sie als alleiniger Chef?

Allein bin ich nicht, schließlich schreibt die Satzung einen dreiköpfigen Vorstand vor. Nach dem Ausscheiden von Bernhard Kemmerling werden mich nebenamtlich Uwe Eckert und Rolf Rode unterstützen. Ich bin sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr

Durch die Fusion haben Sie rund 610 Wohnungen in Ihrem Bestand, bereits am Freitag gibt der Spatenstich an der Gartenstraße den Weg für weitere 60 frei. Sind Sie auf Wachstumskurs?

Zunächst muss man sagen, dass knapp 700 Wohnungen eine sehr gute Größe ist, um wirtschaftlich zu arbeiten und um die Wohnungen auch gut zu verwalten.

Zum Vergleich: Die Baugenossenschaften Lörrach und Weil verwalten je 700 bis 1000 Wohungen. Wenn die Gartenstraße in rund zwei Jahren fertig ist, werden wir ein bisschen verschnaufen und uns dann dem Neubaugebiet Kapellenbach Ost zuwenden. Dort haben wir eine größere Fläche gekauft, auf der wir perspektivisch nochmal die gleiche Zahl Wohnungen bauen können wie in der Gartenstraße.

Verschnaufpausen – wenn auch gezwungenermaßen – gab es an der Gartenstraße. Hatten Sie Bedenken, dass das Projekt wegen naturschutzrechtlicher Fragen scheitert?

Scheitern nicht, aber jede Verzögerung am Bau kostet uns Geld. Und anders als Privatinvestoren, legen wir das nicht auf die Mieten um. Als die Eidechsen auftauchten, bekamen wir von der zuständigen Fachbehörde die Auskunft, man müsse abwarten bis in den Mai, wenn die Tiere ihren Winterschlaf beendet haben. Manchmal kommt es mir schon so vor, als sei eine Mondlandung leichter zu bewerkstelligen, als ein Haus zu bauen.

Dabei fördert die Politik doch sozialen Wohnungsbau.

Einerseits. Anderseits werden Baupläne zunehmend durch Fachgutachten erschwert und verteuert. Der Zuschuss wird von den immensen Kosten wieder aufgefressen. Das ärgert mich schon, schließlich haben wir uns bei dem Projekt verpflichtet, die Hälfte unserer Wohnungen 30 Prozent günstiger anzubieten, als marktüblich. Und der Druck auf dem Wohnungsmarkt und den Baukosten ist enorm.

Wie lang ist Ihre Warteliste?

Das ist gar nicht so der Punkt, sondern eher die Wartezeit. Mit ein bis zwei Jahren müssen die Mitglieder rechnen, wenn sie eine Wohnung suchen. Häufig bekommen wir dringende Anfragen von Menschen, die innerhalb weniger Wochen einziehen wollen. Denen müssen wir absagen.

Haben Sie das Gefühl, dass der Run auf Genossenschaftswohnungen zugenommen hat?

Ja, bestimmt. Wir erleben einen Imagewandel. Frühe galten Genossenschaften als ein bisschen verstaubt.

Und heute bieten sie wertvolle Verlässlichkeit.

Das zum einen, keiner unserer Mieter muss fürchten, wegen Eigenbedarfs gekündigt zu werden oder eine massive Mietpreiserhöhung erwarten. Darüber hinaus bieten wir einfach moderne und schöne Wohnungen, viele sehr günstig und andere zwar etwas teurer, aber immer noch unter dem, was manche Private verlangen.

Modern sind vor allen Dingen die Neubauten. Wie sieht es im Bestand aus?

Der ist prinzipiell in einem guten Zustand, fürs laufende Jahr haben wir rund 500 000 Euro für kleinere Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Größtes Projekt, neben dem Neubau Gartenstraße mit 14,5 Millionen Euro, wird die lang versprochene energetische Sanierung der Lindenstraße 28 und 30 sein. Hier nehmen wir nochmal 1,2 Millionen Euro in die Hand. Ich kann mit Blick auf unsere Wohnungen selbstbewusst sagen: Bei uns kommt keiner zu kurz.

Fragen: Verena Pichler