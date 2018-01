Lörrach Info-Abend zum Thema Studium im Schulzentrum Grenzach-Wyhlen

Tilo Levante vom Freundeskreis des Lise-Meitner-Gymnasiums spricht über den fünften Hochschulinformationsabend heute, Donnerstag, 18. Januar.

Herr Levante, der Freundeskreis lädt zu einem Info-Abend rund um das Thema „Studium“ ein. Worum geht es dabei genau?

Bei dieser Veranstaltung werden nicht einzelne Studiengänge vorgestellt. Es geht also nicht um die Frage „Welches Fach studiere ich?“, sondern um ganz konkrete, praktische Fragen zum Studium, beispielsweise: Wann muss man sich bewerben? Wie bewirbt man sich um einen Studienplatz? Wie und wann wird man zugelassen? Wie bekommt man einen Studienplatz in Medizin in Basel oder wie früh muss man sich im Studentenwohnheim anmelden?

Wer ist eingeladen?

Das Angebot richtet sich vor allem an die Oberstufenschüler. Eingeladen und besonders willkommen sind aber auch die Eltern und alle interessierten Schülerinnen und Schüler aus Grenzach-Wyhlen und Umgebung.

Wie wird die Veranstaltung ablaufen?

Zunächst gibt es Kurzvorträge. Wir freuen uns, dass wir Vertreter der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Dualen Hochschule DHBW sowie der Berufsberatung des Arbeitsamts Lörrach für den Info-Abend gewinnen konnten. Nach den Referaten ist ein Podiumsgespräch geplant. Fragen der Schüler sind ausdrücklich erwünscht. Hier geht es um Themen wie Unterschiede zwischen Uni, FH und Duale Hochschule, die verschiedenen Abschlüsse, Studienvoraussetzungen, Zulassungsverfahren, Zulassungsbeschränkungen, Stipendien und vieles mehr. Zum Abschluss besteht die Gelegenheit zu Einzelgesprächen mit den Referenten.

Der Freundeskreis veranstaltet den Hochschulinformationsabend schon seit über zehn Jahren. Die Resonanz ist immer sehr groß. Wird das Angebot auch in Zukunft fortgesetzt?

Bei unserer letzten Veranstaltung hatten wir über 200 Besucher. Weil jeweils Vertreter von Hochschulen eingeladen sind, besteht immer die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt. Die Schüler machen immer regen Gebrauch von dem Angebot, Einzelgespräche mit den Referenten zu führen. Auch für die Eltern ist der Info-Abend immer sehr interessant und hilft ihnen dabei, viele Sorgen zu nehmen. Der Hochschul-Infoabend wird in Zukunft sicher fortgesetzt. Beim Freundeskreis ist mittlerweile der angestrebte Generationenwechsel fast geschafft. Die bisherige Arbeit soll fortgesetzt werden. Es gibt aber auch schon einige neue Ideen.

Zur Person

rund um das Thema „Studium“, Donnerstag, 18. Januar, 18.30 Uhr, Schulzentrum Grenzach-Wyhlen, Multifunktionsraum. Informationen im Internet: www.freunde-lmg.de/home

Tilo Levante, Jahrgang 1962, ist Informatiker und arbeitet im EDV Systemhaus in Grenzach-Wyhlen. Er ist seit zehn Jahren im Freundeskreis des Lise-Meitner-Gymnasiums im Amt des Schriftführers aktiv und ist seit dem vergangenen Jahr stellvertretender Vorsitzender.