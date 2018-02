Grenzach-Wyhlen Ilona Fritz-Schild: Mittlerin zwischen den Generationen

Seit Jahresbeginn ist Ilona Fritz-Schild neue Seniorenbeauftragte der Gemeinde. Ihr Hauptaufgabe ist die Koordination und die Vermittlung.

Grenzach-Wyhlen – Seit Jahresbeginn gibt es in der Gemeinde eine Seniorenbeauftragte. Ilona Fritz-Schild hat diese Aufgaben übernommen, etlichen Bewohnern bereits bekannt als frühere Geschäftsführerin des Familienzentrum Rheinfelden und seiner Außenstelle in Wyhlen. Bisher gab es keine Stelle in der Verwaltung, die sich speziell um Seniorenprobleme kümmerte.

„Angesichts des demographischen Wandels werden diese Aufgaben größer“, sagte Bürgermeister Tobias Benz bei einem Pressegespräch. „Zunächst müssen wir sehr präzise den Bedarf ermitteln, welche Aufgaben speziell für die älteren Bewohner anstehen.“ Derzeit haben mehr als 3000 Einwohner, also etwa ein Fünftel der Bevölkerung, das 65. Lebensjahr überschritten. Ilona Fritz-Schild sieht vor allem die Koordination als eine wichtige Aufgabe für sich.

Viele Angebote und Möglichkeiten, um Senioren in den Alltag einzubinden, bestehen bereits, doch sollte weiterhin Neues entwickelt werden. Da sich mit zunehmender Lebenserwartung auch die Zeit des aktiven Altseins verlängert, sollen neue Angebote zum Mittun geschaffen werden.

Josef Gyuricza, Leiter der Sozialabteilung sieht die Seniorenbeauftragte vor allem als Anlaufstelle. „Sie wird nicht alles selbst machen können, aber sie kann vermitteln und Partner zusammen bringen. Dazu wird sie mit vielen Partnern zusammenarbeiten,“ so Gyuricza. Volkshochschule, Kirchen oder die Sozialstation seien nur einige Beispiele dafür. Wobei die Seniorenbeauftragte nicht dafür zuständig sein wird, unmittelbare persönliche Probleme zu lösen, dafür aber die Vermittlung zu Fachstellen beschleunigen.

Derzeit ist Fritz-Schild viel auf Reisen, so traf sie sich mit ihrer ebenfalls neu ins Amt gekommenen Kollegin in Schopfheim, besuchte ihre Kollegin in Lörrach und informierte sich im Landratsamt. Auch im i-Punkt, dem Pflegestützpunkt im Lörracher Glashaus war sie schon. Ziel ihrer Arbeit ist es, Teilhabe, Selbstbestimmung und Sicherheit der älteren Bewohner zu unterstützen. Viel wird aber auch nur möglich sein, wenn Senioren selbst aktiv werden.

Etliche, die aus dem Berufsleben ausscheiden, bieten ihre Mitarbeit an. „Gerade diese Jung-Senioren bringen viele gute Ideen mit,“ sagte sie. „Erst mit solcher Mitarbeit wird es uns gut gelingen, die besten Lösungen für die Bedürfnisse der älteren Einwohner zu entwickeln. Gute Seniorenarbeit beginnt doch für jeden einzelnen schon bei der Ruhestandsplanung, also in den letzten Jahren der Berufstätigkeit.“ Zu Gast war sie bereits bei den Altennachmittagen in Grenzach und Wyhlen, wurde dabei freundlich empfangen und konnte erste Erläuterungen zu ihrer Aufgabe erklären.

Die neue Funktion ist als 50-Prozent-Stelle angelegt. Bürgermeister Benz erklärte dazu, dass der Personalrahmen der Verwaltung nicht erweitert wurde, sondern durch Neuordnung diese Stelle eigenständig ausgegliedert werden konnte.