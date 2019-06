von Verena Pichler

Herr Gyuricza, Ihr Büro ist noch ganz schön voll, dafür, dass Sie in wenigen Wochen in den Ruhestand gehen.

(blickt sich um und lacht): Finden Sie? Ich habe schon richtig viel ausgemistet und sortiert. Manches kommt weg oder ins Archiv, anderes hinterlasse ich meiner Nachfolgerin, vielleicht kann sie es ja noch brauchen.

Kommen bei der Durchsicht der Akten und Ordner auch Erinnerungen hoch?

Natürlich. Ich habe, wenn man so will, mein halbes Leben hier verbracht. Und bei der Durchsicht fällt einem vieles wieder ein, auch aus den Anfangsjahren.

Das Anfangsjahr war 1986. Wie kamen Sie in die Gemeinde?

Über Freunde aus Kandern habe ich erfahren, dass die Gemeinde einen Sozialarbeiter – damals hieß das noch Jugendpfleger – sucht. Ich habe mir gesagt, schau‘s dir mal an. Ich war der erste Sozialarbeiter der Gemeinde überhaupt. Anfangs wusste auch niemand, wo ich sitzen sollte (lacht). Ich hab dann einen Schreibtisch im Obergeschoss im Grenzacher Rathaus bekommen. Einen sehr schönen übrigens, den ich noch lange benutzt habe. Aber eigentlich wollte ich nur drei Jahre bleiben.

Was war denn Ihre erste Aufgabe?

In den 80ern gab es eine starke Jugendkultur in der Gemeinde mit selbstverwalteten Jugendclubs wie dem Saftladen. Es gab aber keine kommunale Jugendarbeit. Die sollte ich aufbauen und den Umzug der Clubs ins Jugendhaus am Bahnhof Wyhlen begleiten. Aber es kamen schnell weitere Aufgaben hinzu.

Zum Beispiel?

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei habe ich Wohnungen aufgesucht, deren Mieter Schwierigkeiten hatten. Es ging viel um Beratungsgespräche. Da habe ich gesehen, wie wichtig ein Netzwerk ist, um die richtige Hilfe vermitteln zu können. Und dabei habe ich selbst auch große Hilfe erfahren, wofür ich dankbar bin.

Für die anderen Verwaltungsmitarbeiter waren Sie wahrscheinlich ein bisschen ein bunter Vogel, oder?

Na, das weiß ich nicht. Aber es gab sicher welche, die sich gefragt haben, brauchen wir so etwas wie Sozialarbeit oder Jugendpflege überhaupt. Ich hatte durch ein Praktikum in Ulm bereits Verwaltungserfahrung mitgebracht und das hat bei der Akzeptanz geholfen.

Heute ist die Sozialabteilung eine der größten in der Gemeindeverwaltung, mit dem Förderverein Kinder, Jugend und Kultur gibt es einen starken Partner.

Ja, wir sind kontinuierlich gewachsen, weil eben auch die Aufgaben gewachsen sind. Vieles, was heute selbstverständlich ist, war es früher nicht. Zum Beispiel das Jugendreferat oder Integrationsmanager. Als die ersten Zuweisungen von Asylbewerbern und Aussiedlern aus der DDR und Russland kamen, wurde die Aufgabe mir übertragen. Am Ende ging es um 180 Menschen, die untergebracht werden mussten. Dafür gibt es heute ein ganz anderes Netzwerk, und das freut mich.

Netzwerken, Beziehungen knüpfen – das scheint Sie wie ein roter Faden begleitet zu haben.

Ohne geht es gar nicht. Nehmen wir den Förderverein Kinder, Jugend und Kultur, den es jetzt auch schon mehr als 20 Jahre gibt. Gegründet haben wir ihn, weil man als Verwaltung keine Zuschüsse vom Land oder Kreis für solche Angebote bekommt, als Verein hingegen schon. Heute hat der Förderverein die Größe eines mittelständischen Betriebes, betreute lange die Mensen, die Ganztagsschüler und stemmt Ferienprogramme. Das aufzubauen war Pionierarbeit.

Pionier war die Gemeinde auch beim Thema Kinderbetreuung, eines der großen Felder, das Sie beackert haben.

Das stimmt. Wir haben gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden ein gerechtes Bezahlmodell für Kindergärten entwickelt, das sowohl die im Haushalt lebenden Kinder als auch die Einkommen berücksichtigt. Auch waren wir eine der ersten Gemeinden, die eine Kinderkrippe eingerichtet hat.

Wie kam‘s dazu?

In den 90ern haben Statistiker einen sinkenden Bedarf an Kindergartenplätzen errechnet und es gab tatsächlich Diskussionen, einzelne Gruppen zu schließen. Wir wollten das aber auf jeden Fall verhindern und haben aus einer Gruppe einfach eine Krippe gemacht. In den vergangenen Jahren wurde so viel gebaut, sei es das Kinderhaus oder die Kita Löwenzahn – wir hatten recht mit der Entscheidung.

Neben Kleinkindern und Jugendlichen hatten Sie auch die Senioren der Gemeinde im Blick und fast zehn Jahre lang die Altennachmittage in Wyhlen organisiert.

Was will ich da? Das war mein erster Gedanke, als Bürgermeister Könsler meinte, ich soll da mal vorbeigehen. Weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass so viele Menschen das nutzen, bin ich aufs Sitzungszimmer im Haus der Begegnung zugesteuert – und oben im Festsaal saßen rund 90 Menschen. Da habe ich gesehen, was es für einen Bedarf an so niederschwelligen Angeboten gibt.

Und nun sind Sie – mit Verlaub – auch Senior. Worauf freuen Sie sich im Ruhestand?

Mehr Zeit haben, auch unter der Woche, zum Beispiel für ausgedehnte Spieleabende mit unseren Freunden. Meine Lebensgefährtin arbeitet noch und mit ihr habe ich abgemacht, dass ich morgens das Frühstück mache und fürs Mittagessen sorge (lacht). Ich werde mich auch in der Seniorenarbeit engagieren und Bouleturniere anbieten, beim DRK Ortsverein habe ich ein neues Amt übernommen und kümmere mich um die Sozialarbeit und meinen Vorsitz beim TiZ werde ich behalten, weil mir das große Freude macht. Andere Ämter werde ich aber abgeben.

Klingt aber eher nach Unruhestand.

Das Schöne ist: Im Beruf ist vieles Pflicht, im Ehrenamt mache ich so viel, wie ich will. Ich habe genug gearbeitet und brauche jetzt keinen Job mehr.

Blicken wir nochmal gemeinsam zurück: Was war die größte Freude in Ihrem Berufsleben, was die bitterste Enttäuschung?

Es gab da keine Einzelfälle. Als enttäuschend oder frustrierend habe ich manches Mal die Dauer empfunden, die es braucht, um Dinge umzusetzen. Zum Beispiel das Thema barrierefreies Rathaus – das habe ich vor 33 Jahren schon kritisiert und heute ist es immer noch so. Die größte Freude ist für mich zu sehen, was in den Jahrzehnten alles gefruchtet hat, was gewachsen ist.

Haben Sie einen Tipp für andere Menschen, die kurz vor der Rente stehen?

Da gebe ich den weiter, den ein Freund mir gegeben hat: Das tut nicht weh, genieß‘ es einfach.