Grenzach-Wyhlen IG Velo wünscht sich 30er-Zone

Radwegetest führt zu neuralgischen Punkten. Kreisverkehr und Hebelschule als Thema

Auf der Radwegetest-Tour schaut die IG Velo, wo man die Verkehrsführung für Radfahrer noch optimieren kann. Sorgen bereiten die Eisenbahnstraße und der nahegelegene Verkehrskreisel. Zwischen den Ortsteilen fehlt eine beleuchtete Verbindung für Fußgänger und Radfahrer.

Gemäß dem Sprichwort „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“ versammelten sich Mitglieder der IG Velo Ortsgruppe an der Hochrheinhalle zur Radwegetest-Tour und kamen direkt in einen Regenschauer. Den rund zehn gut ausgerüsteten, bis auf die Gesichter in Regenjacken, Kapuzen und Fahrradhelm-Regenschutzüberzügen gehüllten Radlern machte das nicht viel aus und der Wolkenbruch tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Mit Elan schwangen sie sich auf ihre Fahrräder, um zur ersten Station der Test-Tour zu gelangen.

Diese sollte von der Hochrheinhalle über den Verkehrskreisel an der Eisenbahnstraße zurück durch den Ort über die Südstraße bis zum Schulzentrum führen. Von dort aus betrachtete die Gruppe sowohl die Route nach Grenzach entlang der Bundesstraße sowie die als Schülerradweg empfohlene Strecke über den Bandweg. Als Ziel der Tour war das Hörnle angedacht, sagte IG-Sprecher Elmar Wozilka. Dort wollte sich die Gruppe die Gesamtsituation an der neuen Bahnunterführung anschauen.

Erster Stopp war der Verkehrskreisel in der Eisenbahnstraße. Sprecher Arne Wintrich erklärte, dass die Radfahrer auf einem eigenen Radweg um den Kreisel herumgeführt werden und bei Verkehr an jeder Autoeinfahrt und -abfahrt in den Kreisel halten müssen und zahlreiche Verkehrsinseln dabei zu queren haben. Eine aufwendige Beschilderung soll das den Radfahrern begreiflich machen. Die umständliche Führung des Radverkehrs „provoziere Unsicherheit für Radler“, kritisierte Wintrich. Dass das Ganze auch nicht praktisch war, demonstrierten just in diesem Augenblick zwei Kinder, die mit ihren Rädern den Verkehrskreisel durchquerten, allerdings auf kürzestem Weg auf der Autofahrbahn. Wozilka verwies darauf, dass morgens bei Schulbeginn zahlreiche Schüler den Verkehrskreisel passierten, und fügte an, dass hier auch die Eisenbahnstraße Sorge bereite, da die Schüler zwar auf dem Gehweg auch entgegen der Fahrtrichtung fahren dürften, aber die meisten vom Kreisel direkt in die Eisenbahnstraße abbiegen und nicht auf dem Gehweg fahren.

„Wir machen uns stark für eine 30er Zone zwischen Hebelschule und Kreisel“, so Wozilka. Wenn dann die Eisenbahnstraße Zufahrt zur B 34 neu wird, erwartet er für den Kreisel einen Verkehrszuwachs.

Vom Schulzentrum aus fuhr die Gruppe zunächst an der B 34 bis zum Lidl. Die rote Fahrbahnmarkierung für Radfahrer bei der Einfahrt in die Straße Im Iffang fand Wozilka vorbildlich. Allerdings sei der Verlauf nicht glücklich, da die vom Supermarkt-Parkplatz ausfahrenden Autos bis auf die rote Markierung vorfahren müssen, um einen Blick auf den Verkehr werfen zu können, schränkte er ein.

Der empfohlene Schülerradweg über den Bandweg hat den Nachteil, dass er nicht geteert ist. „Wenn es regnet, ist man eingesaut“, meinte Wozilka. „Grundsätzlich ist uns aufgefallen, dass es keinen beleuchteten Fuß- oder Radweg zwischen Grenzach und Wyhlen gibt“, stellte Wozilka fest.

Bis zum Hörnle schaffte es die Gruppe dann nicht mehr, sondern kehrte zur Besprechung im Emilienpark ein.