Grenzach-Wyhlen Hofladen sucht neue Bleibe

Nach knapp einem Jahr zieht Betreiber Marcel Bosshard auf dem Gelände der Gärtnerei Bürki die Notbremse. Der Standort ist nicht wirtschaftlich.

Grenzach-Wyhlen – Zu wenig Kunden, zu weit ab vom Schuss: Nach knapp einem Jahr hat die Familie Bosshard die Notbremse gezogen und den kleinen Hofladen auf dem Gelände der Gärtnerei Bürki in der Schanz geschlossen. Endgültig. Nach einem neuen Standort in Grenzach-Wyhlen werde derzeit nicht gesucht, so Marcel Bosshard auf Nachfrage dieser Zeitung am Donnerstag.

„Es war ein Jahr auf Probe und nun haben wir die Notbremse gezogen“, sagt Bosshard. Der Hofladen habe nicht mal kostendeckend gearbeitet. „Was da unterm Strich rausgekommen ist, hat einfach nicht gereicht.“

Das Problem sieht Bosshard im Standort, der im Vergleich zum alten weit ab vom Schuss war. Vor dem Umzug haben die Bosshards fünf Jahre lang einen Laden im Markhof betrieben, fast 15 Jahre lang Flächen in Herten bewirtschaftet. Direkt an der Straße zwischen Wyhlen und Herten gelegen, kamen nicht nur Stammkunden, sondern auch viele Spontankäufer und Berufspendler. „Zu unserem neuen Standort musste man gezielt hinfahren“, so Bosshard. Passanten hätten den grünen Container nicht einfach so entdeckt. Dabei sah der Seniorchef des großen Gärtnereibetriebs mit Sitz in Weil-Otterbach, Franz Bosshard, im vergangenen August noch recht optimistisch in die Zukunft. Unter der Woche kamen etwa 30 Kunden, am Wochenende auch mal 50.

Diejenigen, die den Laden ansteuerten, freuten sich über das regionale Angebot an Obst und Gemüse, Bauernbrot aus dem Kandertal und Fleischwaren aus dem Wiesental. Gereicht hat das nicht. „Der Aufwand stand in keinem Verhältnis zu dem, was rumkam“, so Marcel Bosshard, der den Laden gemeinsam mit seiner Schwester Christine betrieben hatte.

Dass die Bosshards den erfolgreichen Standort im Markhof aufgaben, war keine gewollte Entscheidung. Aber das St.Josefshaus, dem die bewirtschafteten Flächen und das Gebäude gehört, stellte Ende 2016 komplett auf Bioerzeugnisse um. Einen Schritt, den die Bosshards nicht mittragen wollten und konnten.

Ob die Gärtnerei in der Doppelgemeinde einen neuen Laden aufmacht, steht in den Sternen. „Aktuell suchen wir nicht nach einem neuen Standort.“ Die einzige Angestellte im Hofladen hätte leider nicht übernommen werden können. Sie hatte bereits im Markhof für die Bosshards gearbeitet.