Grenzach-Wyhlen Hörnle: Statt Schranken bremsen Ampeln

Mit der Schließung des Bahnübergangs am Hörnle kommen einige Veränderungen auf die Verkehrsteilnehmer zu.

Grenzach-Wyhlen – Der Bahnübergang Hörnle ist geschlossen. Für immer. Am Montag gegen 11.30 Uhr hatten Mitarbeiter der Deutschen Bahn und einer Verkehrsbaufirma die Durchfahrt versperrt. Die Schranken bleiben zunächst dauerhaft unten, vorangestellt sind auf beiden Seiten niedrige Betonsperrelemente und je ein hoher Bauzaun. Abgebaut werden die Schranken erst im Juni, wenn die Umfahrungsstrecke endgültig fertiggestellt ist. Gleichzeitig wurde die Straße durch die neue Brücke eröffnet.

Die neue Abzweigung unterhalb der Firma Osypka ist eindeutig ausgezeichnet, sowohl mit der Fahrbahnmarkierung als auch mit einem Wegweiser Richtung Basel. Dennoch wählten im Laufe des Montags zahlreiche, vor allem Schweizer Autofahrer, den alten Weg und standen vor dem geschlossenen Übergang. Auch ein Lastzug für den Discounter am Hörnle und ein Linienbus fuhren unaufmerksam „in den Sack“ und mussten wenden.

Auf der B 34 und der neuen Umfahrungsstrecke spielte sich der ampelgeregelte Verkehr schnell ein. Der einspurige Fahrbahnabschnitt ist gar nicht mal so lang, nur etwa 200 Meter. Für die an den Ampeln wartenden Fahrzeuge ist in beiden Richtungen genügend Platz, die neue Straße wurde vor dem einspurigen Teil breit genug angelegt, damit auch der Gegenverkehr problemlos durchfahren kann.

Für Omnibusse ist die Umfahrung ausreichend breit, auch den ziemlich steilen Sattel an der Westseite des bisherigen Bahnüberganges, auf dem B 34 und Umfahrung zusammentreffen, überqueren die Busfahrer ohne Probleme. Am Montagnachmittag war die Grünphase in beiden Richtungen auf je zwei Minuten eingestellt. In dieser Zeit konnten alle wartenden Fahrzeuge durchfahren, stets mehr als 30. Verschoben wurde die Bushaltestelle Rippel. Als Ersatzhaltestelle wurde sie an der B 34 so angelegt, dass haltende Busse den ampelgeregelten Verkehr nicht behindern. Allerdings, wenn Busse in Richtung Grenzübergang anhalten, kommt auch die nachfolgende Kolonne zum Stehen, denn auf der andren Straßenseite wartet der Gegenverkehr an der Ampel, so dass der haltende Bus nicht überholt werden kann. Der Fahrkartenautomat, so steht angeschrieben, verbleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten alten Standort. Bis dahin sind es allerdings Ersatzhaltestellen ohne Wartehäuschen und Sitzmöglichkeiten.

Aufmerksam sollten Radfahrer sein, die von der Grenze her kommen. Sie müssen über die Fahrbahn zur Einfahrt in die Unterführung den Gegenverkehr kreuzen. Da wird wohl, wenn gerade die Autos der Gegenrichtung freie Fahrt haben, auch etwas Geduld und Vorsicht angebracht sein. Kurz nach der Sperrung schon schimpfte ein Radfahrer, ihm sei diese Querung einfach zu gefährlich. Aber die endgültige Lösung sieht an dieser Stelle einen Verkehrsteiler vor, der dann das Durchqueren der beiden Verkehrsströme erleichtern soll. Doch diese entstehen ebenso wie die Haltestellen erst dann, wenn die neue Straßenführung endgültig in den bisherigen Verlauf der B 34 eingebunden ist.

Bis Juni soll die nun wohl schwerste Phase für den Bau der Umfahrung dauern. Autofahrer, die gestern an der B34 vor den Ampeln warteten, nahmen die Neuregelung sehr gelassen. Viele wussten, dass sie kommt, einige waren auch überrascht. Es werde sich schon einspielen, meinten gleich mehre von ihnen. „Jetzt geht es“, sagte ein Fahrer, „aber morgens wird es bestimmt verrückt werden, wenn die Pendler kommen.“ Ein Radfahrer wurde pampig, als er darauf hingewiesen wurde, dass die Umfahrung für Radfahrer gesperrt sei und er doch die Unterführung nutzen solle.

Spannend dürfte es werden, wenn Fahrzeuge mit Sondersignal in den Kolonnen stehen, denn da wird wohl selbst vorsichtiges Vorbeifahren nur schwer möglich sein, weil das Ende der einspurige Strecke aus beiden Richtungen nicht einsehbar ist.