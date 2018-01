Grenzach-Wyhlen Hochwasser bringt viel Holz und Arbeit

Energiedienst-Mitarbeiter beenden frühzeitig Weihnachtsurlaub, um am Stauwehr Wyhlen-Augst den Rechen zu reinigen.

Die Schneeschmelze in den Bergen und der anhaltende Regen der vergangenen Tage machten sich über das Wochenende auch massiv auf dem Rhein und den jeweiligen Staustufen bemerkbar. Auch am Montag lief noch mehr Wasser den Rhein hinab, als das Kraftwerk Wyhlen-Augst fassen kann.

Während die Wassermassen noch zu bewältigen waren, kam es zu großen Mengen an Schwemmgut, vor allem Bäume, Äste und Zweige sowie andere schwimmbare Materialien. Nach Auskunft von Energiedienst hatte man die Mitarbeiter frühzeitig aus dem Weihnachtsurlaub geholt, um den Schichtdienst zu gewährleisten.

In zwei Schichten waren die Mitarbeiter mit jeweils drei Mann seit Donnerstag damit beschäftigt, die Unmengen an Holz aus dem Kraftwerksrechen herauszuholen und schnellstmöglich auf einem Sammelplatz am Wyhlener Altrhein zu deponieren.

Normalerweise ist das Schwemmgut viel weniger, so dass der Greifarm, welcher den Rechen am Kraftwerk reinigt, dies alleine bewerkstelligen kann. Die großen Holzmengen, darunter große Bäume und allerlei Unrat, die der Rhein in diesen Tagen mit sich führte, machten es erforderlich, dass vor allem die riesigen Holzmengen mit einem Bagger zusätzlich vor Ort in große Container geladen werden mussten, um diese dann schnellstmöglich abzutransportieren.

Ein Energiedienstmitarbeiter berichtete, dass sie von Donnerstag bis Sonntag bereits 18 große Container mit Holz aus dem Rhein beladen hätten und zum Sammelplatz bringen ließen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Rhein einen Abfluss von 2130 Kubikmetern pro Sekunde. Zum Höhepunkt des Hochwassers am Freitag liefen mehr als 3000 Kubikmeter pro Sekunde ab, mehr als die doppelte Menge, die die Turbinen in Wyhlen und in Augst vertragen – beide sind auf maximal 750 Kubikmeter pro Sekunde ausgelegt. Überflüssiges Wasser muss durch Öffnen der Wehrtore abgelassen werden, wodurch auch Schwemmgut weiter flussabwärts treibt.

Zahlreichen Schaulustigen, Passanten und Wanderern über das Stauwehr bot sich in diesen Tagen auf diese Weise ein gigantisches Bild in Bezug auf die Wassermassen, die sich über das Stauwehr ergossen und von lautem Getöse begleitet wurden.

Für die Energiedienstmitarbeiter, die vor Ort das aus dem Rhein geborgene Holz auch noch zersägen müssen, bedeutete der Hochwassereinsatz indes kräftezehrende Arbeit.