Grenzach-Wyhlen Hilfe für die Obst- und Gemüsebauern kommt erst im neuen Jahr

Frostschäden im April fordern Obstbauern. Hoffnung auf Normalität am Rührberg.

Die Nacht vom 19. auf den 20. April war ungewöhnlich kalt. Gegen Mitternacht zeigte das Thermometer auf dem Rührberg -0,5 Grad Celsius an, am frühen Morgen sank der Wert auf -4,9 Grad. Die Folge: Nahezu 100 Prozent des Obstanbaus auf dem Rührberg ist erfroren. Die beiden hauptberuflichen Obstbauern haben ein schwieriges Jahr hinter sich, auch weil die Verwaltungsmühlen langsam mahlen. Eine Auszahlung aus dem vom Land aufgelegten Hilfsfonds ist erst im Jahr 2018 zu erwarten.

Alexander Drechsle musste zur Erntezeit ständig Leute wegschicken, die seit Jahren gerne die Möglichkeit nutzen, auf seinem 9,5 Hektar großen Anbaugebiet Obst selbst zu pflücken. „Sie hatten zwar gelesen, dass Obst erfroren ist, konnten sich das tatsächliche Ausmaß aber nicht vorstellen“, sagt er. Etwa zwei Prozent der Pflaumenernte konnte eingefahren werden, die wenigen Birnen haben nur Mostqualität erreicht und „Äpfel gab es gerade genug, dass unsere Kinder sie essen konnten.“

Zuerst hatten Alexander und Katja Drechsle überlegt, den Hof zu schließen, nachdem sie am Morgen die Schäden an den erfrorenen Trieben und Fruchständen gesehen hatten. Doch schließlich setzte sich die Zuversicht durch. Ein Gespräch mit der Hausbank brachte Zeit, Lagerbestände konnten weiter verarbeitet werden, sie kauften Obst aus der Region für die Verarbeitung zu und produzierten Saft für andere Landwirte, deren Lagen nicht in gleichem Ausmaß vom Frost getroffen worden waren.

Dass die Landesregierung das Wetterphänomen als Naturkatastrophe einstufte, brachte immerhin einen Lichtblick am Horizont: Durch das aufgelegte Hilfsprogramm wurden Mittel in Aussicht gestellt, die laut dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Anfang 2018 ausgezahlt werden sollen. „Prozentuell zum Ausfall ist es nicht viel, aber deutlich besser als gar nichts“, sagt Drechsle. „Darum darf man dankbar sein!“ Die Nacht im April hat für Drechsles nicht nur dazu geführt, dass Einnahmen wegfielen, gleichzeitig machte der Frost auch sehr viel Arbeit. „Weil die Kraft der Bäume nicht ins Obst gehen konnte, hat sie sich auf das Wachstum der Bäume verlagert“, sagt er. Im Sommer sei ein kompletter Schnitt bei den Apfelbäumen nötig geworden. „Letztlich hatten wir eher mehr Arbeit als weniger.“

Für das neue Jahr wünschen sich die Obstbauern auf dem Rührberg, zu denen auch Wilhelm Deschler mit seinem Hof gehört, ein „normales Jahr ohne Aufregung“. Für die Höfe sei es nun wichtig, ein paar normale Jahre zu erleben. Das Schlimmste wäre natürlich ein erneuter Spätfrost. Alexander Drechsles Vater konnte sich daran erinnern, dass es 1977, also vor 40 Jahren, einmal einen ähnlichen Fall gegeben hatte, bei dem nahezu die gesamte Ernte in einer Nacht erfroren war. In der Hoffnung, dass es sich so schnell nicht wiederholt, gehen die Überlegungen bei Drechsles weiter: „Wir wollten eigentlich noch expandieren“, sagt er, aber zum jetzigen Zeitpunkt sei die Betriebsentwicklung finanziell schwierig.

Wilhelm Deschler hatte seinen Betrieb gerade umgestellt. Die Milchviehhaltung hatte er aufgegeben, weil sich wegen des schlechten Milchpreises die Arbeit nicht mehr lohnte. Auf vier Hektar baut er vornehmlich Steinobst an, Kirschen, Aprikosen, Nektarinen und Pfirsiche gehören zum eigentlichen Angebot.

Auch einige Investitionen hatte er vorgenommen. 2016 errichtete er zum Beispiel über mehreren Reihen von Kirschbäumen eine Folienüberdachung für den Sommer. Viele der jungen Kirschbäume hätten dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal eine volle Ernte bringen sollen. Kürbisse bietet Deschler seit rund 20 Jahren an. In diesem Jahr hat er die Produktion ausgeweitet und im ehemaligen Kuhstall eine „Kürbisscheune“ eingerichtet, in der die Ernte zum Verkauf auslag. Auch er hat an seinen Obstbäumen nicht nur nichts verdient, sondern musste auch Arbeit investieren.

„Wir haben zwei Schnitte gemacht, ohne Ertrag zu erwirtschaften“, sagte er. Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft kämen, würden das oft gar nicht wissen. Die neue Saison hat er jedenfalls schon im Blick. Und hofft auf besseres Wetter.