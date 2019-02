von Horatio Gollin

Glauben Sie an das Glück?

Ich glaube, dass das Glück keine Glaubensfrage ist, sondern eine Frage der Haltung, die ich habe. Von daher ist Glück nicht ein euphorischer Ausnahmezustand, wie die meisten Leute meinen, sondern eine Grundhaltung. Ich kann glücklich sein, aber ich kann das Glück nicht haben, im Sinne von Erich Fromms Haben oder Sein.

Kann man glücklich sein lernen?

Ja auf jeden Fall, weil es eben eine Grundhaltung ist und kein emotionaler Ausnahmezustand. An meiner Grundhaltung kann ich immer arbeiten, die ist veränderbar, dynamisch. Mir geht es vor allem darum, zu zeigen, dass Glück mir, ähnlich wie die Liebe, nicht einfach zufällt. Wenn Amors Pfeil trifft, habe ich Glück gehabt, und wenn er vorbei geht, halt Pech. Dann hinge es von anderen ab, ob ich glücklich bin. Aber das Glück ist eine innere Angelegenheit, das kann ich nicht außerhalb von mir finden. Das ist ein innerer Prozess und kein äußerer.

Die VHS will sich dem Thema an zwei Abenden nähern. Was haben Sie geplant?

Wir haben geplant, dass wir an einem Abend gemeinsam einen Film anschauen, der den Psychoanalytiker und Schriftsteller Irvin Yalom vorstellt und dessen Lebensphilosophie. Am zweiten Abend werden wir uns dann über seinen psychologischen Ansatz, den man existentielle Psychologie nennt, unterhalten und dann über das Thema Glück allgemein. Der Film heißt „Yaloms Anleitung zum Glücklichsein“.

Wer ist Irvin Yalom?

Irvin Yalom ist ein weit über 80-jähriger amerikanischer Psychoanalytiker und Schriftsteller, der von der Idee ausgeht, dass es nur ganz wenige Kernfragen gibt, denen sich jeder Mensch stellen muss, und dazu gehört die Frage nach dem Glück, nach dem Sinn des Lebens, nach der Freiheit, nach der Endlichkeit und nach der Einsamkeit. Yalom meint auch, dass sich in der Psychotherapie alle Fragen auf diese fünf Aspekte eindampfen lassen. Deswegen nennt er seinen Ansatz existentielle Psychologie.

Erklären Sie bitte den Ansatz der existentiellen Psychologie?

Yalom spricht hier von den Gegebenheiten der Existenz. Wir als Menschen sind eigentlich dazu verdonnert, uns mit diesen fünf Gegebenheiten der Existenz in irgendeiner Weise zu arrangieren, und das wiederum wird uns immer Probleme bereiten. Also Glück in seinem Sinne bedeutet nicht, dass diese Fragen alle endgültig beantwortet werden, sondern einen dynamischen Prozess, der sehr viel Ambiguitätstoleranz erfordert, das heißt, Widersprüchliches aushalten. Glücklichsein bedeutet nicht, dass sich Widersprüche auflösen, sondern man lernt, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren.

Wen möchten Sie damit erreichen?

Eigentlich wollen wir jeden erreichen und mir ist es immer ganz wichtig, zu verdeutlichen, dass auch wenn wir uns mit psychologischen und philosophischen Themen beschäftigten, wir nicht akademisch sein wollen. Man muss nicht Akademiker sein, um sich mit Glück zu beschäftigen. Das ist ein Thema, das jeden angeht, unabhängig vom Bildungsgrad. Unser VHS-Credo lautet ja: Bildung für alle.

Und was brauchen Sie, um glücklich zu sein?

Ich brauche eigentlich nichts, aber hilfreich sind ein gutes Glas Rotwein und ein gepflegtes Gespräch mit sympathischen Zeitgenossen.