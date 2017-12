Grenzach-Wyhlen Haushalts-Entwurf schockiert Gemeinderäte

Die Höhe des Minus im Haushalt der Gemeinde Grenzach-Wyhlen erstaunt das Gremium. Geplante Projekte müssen nun warten.

Die Gemeinderatssitzung vom Dienstag mit der Einbringung des Haushalts hatte sehr viele Tagesordnungspunkte. Zwei davon fielen aber flach: Über Kosten für eine zusätzliche Querung der B 34 wurde nicht abgestimmt, weil offiziell noch nicht die Beträge der Ablösesummen feststehen würden. Ebenfalls verschoben wurde die Entscheidung, einen Kunstrasenplatz zu bauen. Die Haushaltseinbringung brachte viele betroffene und gar schockierte Gesichter.

Alexander Drechsle (CDU) etwa fragte, wie man denn nun praktisch vorgehen könne. Anne Mack warnte die Räte eindringlich davor, neue Investitionen zu tätigen. Benz meinte, man müsse mit der Rechtsaufsicht gemeinsam klären, wie weit sie mitgehen würden. Dass 4,6 Millionen Euro FAG-Umlage den Haushaltsentwurf 2018 versehentlich doppelt belasteten, war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Auch nicht Jutta van Dick (Freie Wähler), die sich – wie sicher die meisten – von den vielen Zahlen erschlagen fühlte. Sie war entsetzt, dass noch in der Klausurtagung ständig „Nice-to-have-Projekte“ besprochen worden seien, für die man kein Geld habe. „Wir machen ständig Planungsworkshops und gaukeln der Bevölkerung damit etwas vor, was wir gar nicht umsetzen können“, kritisierte sie. Zudem habe es in der Gemeinde schon größere Einnahmenausfälle weger verjährter Erschließungskosten gegeben, die nicht abgerechnet worden seien.

Benz sagte, dem Gemeinderat seien nie Informationen vorenthalten worden. „Das Liquiditätsproblem haben wir immer kommuniziert.“ Auch jetzt habe man den Entwurf klar gezeigt. Dieser sei nur knapp fertig geworden und beinhalte Einsparmöglichkeiten. Tilo Levante (FDP) sagte in der Sitzung, der Entwurf sei ein „Wink mit dem Zaunpfahl“.

Heinz Intveen (SPD) fiel ein, dass es sogar eine „tiefrote Karte“ sei. Levante bestätigte, dass die Zahlen im Vorfeld bekannt waren, aber man habe nicht absehen können, wie tief die Gemeinde in die Miesen geraten würde. Peter Endruhn-Kehr betonte, dass die FDP schon immer bemängelt habe, die Gemeinde lebe über ihre Verhältnisse.