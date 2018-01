Grenzach-Wyhlen Haushalt 2018: Einnahmequellen auf dem Prüfstand

Im Vorfeld der Haushaltsbeschließung am kommenden Dienstag, 30. Januar, diskutiert der Hauptausschuss auch die Erhöhung von Hebesätzen.

Grenzach-Wyhlen – Obwohl die Gemeinde beim Planentwurf den Rotstift angesetzt und etliche Maßnahmen verschoben hat, reicht das nicht aus, um einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das bedeutet: Nicht nur die Ausgaben müssen künftig streng kontrolliert, sondern auch die Einnahmen erhöht werden.

„Wir müssen darüber reden, auch wenn solche Entscheidungen immer unpopulär sind“, so Bürgermeister Tobias Benz an der Hauptausschusssitzung am Donnerstag. Denn trotz der Einsparungen seitens der Verwaltung sei das Defizit immer noch da. „Wir müssen sehen, wie wir an unser Geld kommen.“

Das möchte die Verwaltung einerseits über Gebührenanpassungen erreichen, andererseits über die Erhöhung der Hebesätze. Diese liegen aktuell bei 380 Prozent (Grundsteuer B) und 360 Prozent (Gewerbesteuer). Diese hat die Gemeinde vor genau 20 Jahren zuletzt angepasst.

Annette Grether (Grüne) erklärte für ihre Fraktion, dass nicht nur die Grund-, sondern auch die Gewerbesteuer erhöht werden müsse. „Wir würden beide Hebesätze um 20 Prozent anpassen.“ Damit lägen der Hebesätze für die Grund-und Gewerbesteuer gleich wie im benachbarten Weil am Rhein. Auch die SPD ist für eine Anpassung der Hebesätze – um jeweils zehn Prozentpunkte. „Im Moment haben wir eine sprudelnde Konjunktur, da müssen wir auch an die Gewerbesteuer, das können wir den Bürgern sonst nicht erklären“, so Christa Wolf.

Diese Argumentation rief bei Ralf Neininger (CDU) Unverständnis hervor. „Wir leben bereits jetzt von der Gewerbesteuer, ich sehe die Gerechtigkeit da nicht.“ Ebenso bei Tilo Levante (FDP), der beide Hebesätze nicht verändern will. „Bei der Grundsteuer würden wir damit faktisch die Mieten erhöhen.“

Ihm ist eine ganz andere Steuer ein Dorn im Auge. „Wenn ich sehe, dass die Zweitwohnungssteuer einen Ertrag von 26 000 Euro gebracht hat, frage ich mich, ob das den Aufwand rechtfertigt.“

Karlheinz Quandt (Freie Wähler) gab zu Bedenken, dass sich gerade das Bundesverfassungsgericht mit einer Reform der Grundsteuer beschäftige. „Diese Entscheidung können wir aber nicht abwarten, das dauert zu lange“, so Bürgermeister Benz. „Wir liegen im Vergleich zu anderen Gemeinden im unteren bis mittleren Bereich bei den Hebesätzen.“ Dafür biete die Gemeinde jedoch eine tolle Infrastruktur, die unterhalten werden müsse. „Hätten wir 30 000 Einwohner, würde das passen.“ Dass eine Erhöhung daher geboten sei, müsse man nicht nur den Bürgern erklären. „Das wird auch die Finanzaufsicht so sehen.“

Die CDU präsentierte in der Sitzung einen anderen Vorschlag: Sie will den Hebesatz für die Gewerbesteuer bis 2025 festschreiben, um Planungssicherheit zu gewährleisten. „Denn auch mit konstantem Hebesatz steigt die Gewerbesteuer bei Erfolg der Gewerbetreibenden“, so Fraktionssprecher Walter Schwarz. Erhöhen möchte die CDU stattdessen die Kindergartengebühren für Gutverdiener.

„Wir beantragen bei der Staffelung der Gebühren den Bereich über 62 000 Euro um zwei Stufen zu erweitern“, so Schwarz. Denn zwar sei die Bereitstellung von Betreuungsplätzen eine Pflichtaufgabe – die Subvention von Gebühren allerdings nicht. Dieser Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe. „Wir haben in das Thema gerade erst Ruhe reingebracht“, so Benz.

Eine weitere Einnahmequelle, die sich die Gemeinde anschauen muss, sind die Mietkosten für öffentliche Räume. „Da zahlen wir allein bei der Reinigung regelmäßig drauf“, so Benz. Jutta van Dick (Freie Wähler) bat jedoch darum, die Vereine durch eine höhere Hallenmiete nicht noch zusätzlich zu belasten.

Benz erklärte, dass es hauptsächlich um Vermietungen an Privat gehe. „Jeder Verein darf die Halle einmal im Jahr umsonst nutzen.“