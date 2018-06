Grenzach-Wyhlen Hausbau eine Nummer kleiner

Johanna Schneider und Urs Weth wollen ein Mini-Haus bauen. Das neue Baugebiet Kapellenbach Ost wäre dafür eine gute Option.

Grenzach-Wyhlen – Für viele Menschen endet der Traum vom Eigenheim entweder beim Geldbeutel oder an der Tatsache, dass gar keine Bauplätze mehr zur Verfügung stehen. Kein Wunder, dass das neue Baugebiet Kapellenbach Ost für großes Interesse sorgt. Auch bei Johanna Schneider und Urs Weth aus Basel. Die beiden wollen aber kein Einfamilienhaus bauen, sondern planen einige Nummern kleiner. Hilfe erhoffen sie sich von Immobilienmakler Bernhard Greiner.

Der bekam im Januar die ungewöhnliche Anfrage auf den Tisch. Das Paar, beide sind in der Kunsttherapie tätig, sucht einen Bauplatz, auf dem sie ein Mini-Haus aufstellen können. Diese Form des Wohnens ist etwa ab der Finanzkrise 2007 in den USA entstanden und schwappt derzeit auch nach Deutschland. Die ursprünglichen Tiny Houses ähneln häufig Bauwagen, sind mobil und bieten auf kleinster Fläche – zwischen 15 und 45 Quadratmetern, alles was man zum Wohnen braucht. Daneben haben sich aber auch Mini-Häuser etabliert, die rund 50 Quadratmeter groß und fest aufgebaut, wenn auch nicht unterkellert sind – genau so eines wollen Schneider und Weth haben.

„Zuerst haben wir auch an ein mobiles Häuschen gedacht, aber damit verbinden viele auch fahrendes Volk und schreckt vielleicht ab“, erklärt Weth. Dann sind sie auf eine Schreinerei im rheinländischen Titz gestoßen, die kubusförmige Minihäuser baut und nach Wunsch auch fertig montiert. Die Kosten liegen je nach Ausstattung und Montageleistung zwischen 26 000 und 78 000 Tausend Euro. Kein Vergleich also zu den Preisen für ein „normales“ Haus. „Ich bin 62 Jahre alt und will mich nicht vor der Rente hochverschulden“, erklärt Weth. Außerdem hänge Wohnqualität nicht vom Platz ab, findet Schneider. Auch jetzt leben die beiden zusammen auf gut 50 Quadratmetern – allerdings zur Miete. Kostendruck und das Bewusstsein für nachhaltiges, anderes Wohnen sind die beiden Faktoren, die auch Makler Greiner an der Bewegung interessieren. „Ich finde das spannend, mich damit zu beschäftigen“. Gerade solche Anfragen machten den Berufsalltag vielfältig. Und so hat sich Greiner in der Gemeinde umgeschaut und ist zwar auf das ein’ oder andere Grundstück im Ort gestoßen, dass sich zur Nachverdichtung eignen würde. „Aber man kommt an die Eigentümer nicht ran“, so Greiner. Dass die Gemeinde gerade das Baugebiet Kapellenbach Ost neu entwickelt, kam ihm deshalb gerade recht. „Dort steht man noch ganz am Anfang und kann die Weichen stellen“, so Greiner. Seine Idee: Ein Baufenster, diese haben in der Regel 450 Quadratmeter Größe, herausnehmen und darauf Mini-Häuser stellen.

Mit der Idee ist Greiner schon auf Bürgermeister Tobias Benz zugegangen und der habe durchaus interessiert gewirkt. Jetzt will Greiner auch bei der Ortspolitik trommeln und Gemeinderäte dafür begeistern. Obwohl die Mini-Häuser keine Räder haben, wie die Tiny Houses – abbauen und an anderer Stelle wieder aufstellen kann man sie. „Der Gedanke eines mobilen Hauses bleibt also“, sagt Weth. Würden sie das Häuschen je wieder abbauen, bliebe eine unverbaute Fläche zurück, die andere wieder nutzen könnten.

Greiners Assistent Ugur Gürsoy findet die Mini-Häuser ebenfalls gut. „Gerade als junger Mensch kann man sich heute ein richtiges Haus kaum mehr leisten“, sagt der 23-Jährige.