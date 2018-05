Grenzach-Wyhlen Handwerker- und Gewerbeverein mit Leistungsschau

Handwerker- und Gewerbeverein bereitet Veranstaltung im Oktober vor. Spende an Hospizgruppe übergeben

Alltag und besondere Veranstaltungen – beides spielte im Bericht von Joachim Schlageter eine wichtige Rolle. Zur Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins kam der Vorsitzende zunächst auf solche Höhepunkte wie Weihnachtsmarkt und Regiomesse zu sprechen. Das Gedränge auf dem Hof der Bärenfelsschule war zum 44. Weihnachtsmarkt groß wie immer. Viele Vereinsmitglieder waren dabei aktiv und erfreuten sowohl mit Angeboten als auch mit der Bewirtung die Gäste.

Zur Regiomesse bewährte sich erneut der Wechsel in der Ausstellung. Nur wenige Gewerbetreibende könnten es sich leisten, über die gesamte Messedauer dort präsent zu sein, das fällt gerade kleinen Firmen mit wenig Personal sehr schwer. Aber der Wechsel von neuen Formen über ein oder zwei Tage bot wieder gute Möglichkeiten, sich doch der Begegnung mit den Kunden zu stellen. Immerhin 1500 Besucher nahmen am Gewinnspiel teil.

Bei den Alltagsproblemen kam Schlageter auf das Verkehrskonzept der Gemeinde zu sprechen. „Es ist unser dringendes Anliegen, dass die Zufahrt zu den Geschäften mit Autos gewährleistet bleibt und ebenfalls Parkmöglichkeiten bestehen,“ forderte er. Bereits im Dezember habe deshalb der Verein seine Position in einem Schreiben an die Gemeinde dargelegt, um langfristig die Existenzen der meist kleinen Unternehmen nicht zu gefährden. Bürgermeister Tobias Benz griff dies auch sehr deutlich auf und bestätigte, dass nicht die Absicht bestehe, mit der Gestaltung der beiden Ortsmitten die Situation für Händler zu erschweren. Über die Parkmöglichkeiten in Grenzach werde noch genau beraten. Die neue Tiefgarage solle ausreichend Zufahrten erhalten, ob dies allerdings so wie vom Handwerker- und Gewerbeverein gewünscht, aus allen Richtungen möglich sein wird, stehe derzeit nicht fest. „Erfreulich ist doch, dass wir gerade in dieser Woche eine weitere Förderzusage von 400 000 Euro für die Ortsmitte Wyhlen erhalten haben,“ so Benz. Das werde bei der Gestaltung des Bereichs Gartenstraße/Abtsmatten erheblich helfen. Für Grenzach werde Ende Juni im Gemeinderat der notwendige Änderungsbeschluss gefasst, dann könne die europaweite Ausschreibung erfolgen und, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr der Bau beginnen.

„Das Interesse der Investoren ist groß,“ bestätigte Benz. Dies zeige aber auch, dass das Flächenmanagement generell für die Gemeinde an Bedeutung gewinne.

Joachim Schlageter informierte noch über die Vorbereitung der anstehenden Leistungsschau im Oktober. Bisher haben sich dafür 32 Firmen angemeldet. In der Diskussion wurde deutlich, dass sich gerade bei dieser Veranstaltung die Firmen gegenseitig zu günstigen Bedingungen unterstützen, um eine anspruchsvolle Schau für die Besucher zu gestalten. Schlageter bat nochmals darum, dass alle Teilnehmer in ihren Fachbereichen attraktive Präsentationen und, wenn möglich, auch aktive Mitmachangebote für die Besucher vorbereiten. Zum Ende der Sitzung beschloss die Versammlung den Austritt aus dem Bund der Selbstständigen. Da dieser Verband seine Tätigkeit voll auf den Raum Stuttgart konzentriert, besteht für den Handwerker- und Gewerbeverein kein Nutzen mehr in der Mitgliedschaft.