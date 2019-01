von Ralf H. Dorweiler

Herr Schlageter, im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder des HGV bei der Leistungsschau präsentiert. Gibt es dieses Jahr wieder eine Großveranstaltung?

Die Leistungsschau machen wir alle fünf Jahre. Und im Anschluss dann ein Jahr Pause. Es bleibt in diesem Jahr also beim traditionellen Weihnachtsmarkt in Grenzach.

Zur Leistungsschau kamen weniger Besucher als erwartet

Das lag sicher mit am Wetter, aber man muss auch sagen, dass Messen generell im Moment schwieriger werden. Man bekommt nicht mehr die Frequenz an Besuchern, wie man es mal gewohnt war, wahrscheinlich, weil man sich heutzutage schon über das Internet ein Bild eines Betriebs machen kann. Dafür aber lief die Leistungsschau sehr gut. Für den Einzelhandel war es vielleicht eher Werbung, unsere Handwerkermitglieder waren sehr zufrieden, weil sie gute Aufträge eingeholt haben.

Täuscht der Eindruck, oder sind aktuell weniger Einkäufer in Grenzach zu sehen?

Man muss ganz klar sagen, dass die Frequenz im Ort begrenzt ist, seit der Neukauf weg ist. Viele hoffen, dass sich das wieder verbessert, wenn voraussichtlich im März der DM öffnen wird. Wenn ein Ort an Attraktivität verliert, also ein Lebensmittelladen fehlt, dann kommen einfach weniger Leute, die sonst auch noch in den anderen Geschäften Erledigungen machen. Wichtig für uns ist darum die Neue Mitte Grenzach. Wir sind froh, dass der Rahmenplan mit der Verkehrsführung festgesetzt wurde. Jetzt wäre es gut, wenn der Gemeinderat und die Verwaltung in diesem Jahr den Bebauungsplan beschließen würden. Man sollte mal Gas geben, damit es voran geht.

Warum ist Ihnen das wichtig?

Wir haben immer gesagt, dass die Ortszentren fertig sein sollten, bevor die Umgehungsstraße kommt, damit sich die Menschen schon daran gewöhnen, was es in Grenzach und in Wyhlen gibt. Dabei steht Wyhlen mit seiner Mitte schon jetzt besser da, weil man dort das komplette Sortiment der Nahversorgung an einem Ort hat. Die Entwicklung, auch mit den neuen Wohnhäusern an der Gartenstraße, geht in die richtige Richtung.

Doch auch in Wyhlen könnte man etwas verbessern: Die Verkehrsführung mit dem Stück der Gartenstraße als Einbahnstraße, ist es wert, auf den Prüfstand zu kommen.

Der HGV verlässt sich also auf die Vorhaben der Gemeinde, den neuen Mitten Struktur zu geben?

Wir nehmen an diesem Prozessen aktiv teil. Aber wir haben auch eigene Projekte, mit denen wir die Kaufkraft im Ort halten. Seit zehn Jahren sind unsere Bärenschecks sehr erfolgreich, die in den teilnehmenden Geschäften bares Geld wert sind. Im vergangenen Jahr haben wir den 44-Euro-Bärenscheck gestartet. Bis zu 44 Euro dürfen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern pro Monat steuerfrei als Bonus geben. Viele Unternehmen tun das schon. Manche monatlich, andere machen daraus einen besonderen Bonus, wenn etwas gut geklappt hat.

Wie viele Bärenschecks haben Sie in den vergangenen zehn Jahren ausgegeben?

Das waren zwischen 9000 und 10 000 Stück. Also eine ganze Menge, wobei der Betrag der Bärenschecks unterschiedlich hoch ist. Jetzt wollen wir die Bärenschecks auf die nächste Stufe heben und eine digitale Infrastruktur dafür aufbauen. Um das zu implementieren, wird aber wohl ein fünfstelliger Betrag fällig.

Wie kann man sich das vorstellen?

Wir haben überlegt, dass wir den Arbeitgebern die Möglichkeit geben wollen, digitale Bärenschecks an ihre Mitarbeiter auszugeben. Jeder Mitarbeiter hätte dann eine eigene Karte und das Unternehmen könnte Geld darauf buchen. Das bedeutet aber, dass die Bärenschecks mit EC-Karten kompatibel gemacht werden, damit man damit auch bezahlen kann. Wir holen gerade Angebote für die Umsetzung ein. Es ist ein kosten- und zeitintensives Projekt und wir hoffen dabei auf Unterstützung der Gemeinde. Das Gute ist, dass so die Kaufkraft in Grenzach-Wyhlen bleibt. Das sichert Arbeitsplätze, Gewerbesteuer und das Engagement der Unternehmen. Das Gewerbe vor Ort braucht die Unterstützung der Bevölkerung. Wenn nachher alle Geschäfte weg sind, weil nur noch online bestellt wird, ist es zu spät.

Werden dann die Bärenschecks aus ­Papier abgeschafft?

Wenn man einen Bärenscheck verschenkt, will man das vielleicht lieber mit einem Gutschein aus Papier tun, als nur einen Betrag zu transferieren. Wir würden also den bestehenden Bärenscheck auch bestehen lassen. Aber wir müssen auch den bürokratischen Aufwand im Hintergrund im Auge behalten und reduzieren.

Zur Person Joachim Schlageter ist 47 Jahre alt und bereits seit zehn Jahren Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins von Grenzach-Wyhlen. Der Inhaber des Einzelhandelgeschäfts Issler&Pütz ist stets bestrebt, neue Mitglieder für den Verein zu finden und auch jungen Geschäftsinhabern Verantwortung im Verein zu übergeben. Schlageter ist verheiratet und hat ein Kind.