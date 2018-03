Grenzach-Wyhlen Hallen und Räume: Gebührenordnung in Grenzach-Wyhlen soll gerechter sein

Hallen und Räume: Gebührenordnung in Grenzach-Wyhlen soll gerechter sein

Der Hauptausschuss diskutiert Satzungsänderung für die Überlassung gemeindeeigener Räume und Hallen.

Ob Fasnacht, Fußball oder Familienfeier – die Gemeinde überlässt Hallen und Räume vielen Menschen zu bislang recht unterschiedlichen Konditionen und legt dabei meistens drauf. Das soll sich nun ändern. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Gemeinderat eine neue Gebührenordnung für die Überlassung gemeindeeigener Räumlichkeiten zu beschließen. Auch künftig können die Vereine Hochrheinhalle oder Haus der Begegnung einmal im Jahr kostenlos nutzen.

„Die tatsächlichen Kosten sind nicht mehr gedeckt“, benannte Bürgermeister Tobias Benz das Problem der alten Gebührenordnung. Bei den Reinigungskosten lege die Kommune drauf. Anstelle einer 125-Euro-Pauschale solle die Reinigung nach zeitlichem Aufwand mit einem Stundensatz von 35 Euro abgerechnet werden. Auch die Gebühren sollen einheitlich werden. So sei die Nutzung des Pianos in Grenzach teurer als in Wyhlen. „Da ist Handlungsbedarf, das für die eigenen Mitarbeiter zu vereinfachen.“ Zur Erleichterung für die Verwaltung sollen Einzelregelungen zusammengefasst werden. Zudem beriefen sich Vereine auf historisch gewachsene Sonderwege und vor Jahren getroffenen Vereinbarungen. „Wir wollen eine Regelung, die gerecht ist und für alle gilt und die Kosten deckt“, erklärte Benz.

Anstelle Gebühren wie bisher nach Kategorien wie Zunftabend, Basaren, Fasnachtsbällen oder Werbe- und Gewerbeveranstaltungen aufzuschlüsseln, erfasst die neue Gebührenordnung die Nutzer in drei Kategorien. Bei ortsansässigen Vereinen unterscheiden sich die Gebühren nach interner oder öffentlicher Veranstaltung. Höhere Gebühren fallen an bei nicht kommerziellen Veranstaltungen von Privatpersonen oder Firmen. Hier unterscheidet sich die Höhe der Gebühr für Ortsfremde gegenüber der Gebühr für Ortsansässige.

Deutlich teurer wird es für kommerzielle Veranstaltungen von Privatpersonen oder Firmen. Giuseppina Veseli von der Finanzverwaltung erklärte, dass statt des aufwändigen und nicht kontrollierbaren Abrechnen von Stunden künftig tageweise abgerechnet werden solle.

In der neuen Gebührenordnung ist festgeschrieben, dass die örtlichen Vereine und Schulen für Trainingszwecke, Wettkampfbetrieb im Amateurbereich oder schulische Zwecke von der Gebührenpflicht befreit sind. Bei Abschlussfeiern fallen nur die Nebenkosten an und Vereinen wird einmal im Jahr die Benutzungsgebühr bei Veranstaltungen ohne Eintrittsgebühr erlassen. Bei durch 25 teilbaren Jubiläen wird die Nutzungsgebühr für die Jubiläumsveranstaltung erlassen. In diesen Fällen werden lediglich Nebenkosten abgerechnet. Die Benutzung der Räumlichkeiten durch die Musikschule zu Unterrichtszwecken und Konzerten der Schüler ist kostenlos.

Rückfragen aus dem Gremium gab’s etwa zur Nutzung durch die VHS oder der Vermietung des Jugendhauses. Benz erklärte, dass die VHS als Gemeindeeinrichtung nicht aufgeführt werde und das Jugendhaus im derzeitigen Zustand wegen des Brandschutzes nicht vermietet werden könne.

Annette Grether (Grüne) stellte den Antrag, dass bei der Regelung für Vereine auch Unterordnungen wie einzelne Abteilungen oder Cliquen aufgeführt werden sollten und Karlheinz Quandt (Freie Wähler) beantragte, dass auch der Mietvertrag verschlankt werde, indem Vertragsbestimmungen in die Gebührenordnung aufgenommen werden. Auch über diese zwei Anträge wird der Gemeinderat am kommenden Dienstag enstcheiden.