Grenzach-Wyhlen Halbzeit in der Kesslergrube

Roche zieht eine positive Bilanz der bisher gelaufenen Arbeiten. In einigen Monaten wird spätere Nutzung des Areals entschieden.

Grenzach-Wyhlen – Aus dem Roche-Teil der Kesslergrube ist die Hälfte der Schadstoffe ausgehoben. „Etwa 51 Prozent der Gesamtmenge von 315 000 Tonnen belasteten Erdmaterials haben wir geborgen und abtransportiert“, teilte Gesamtprojektleiter Richard Hürzeler bei einem Pressegespräch am Dienstag mit.

Der eigentliche Aushub innerhalb der riesigen Halle ist gedrittelt worden, weil sowohl für die Maschinenbewegungen als auch für Zwischenlagerung und technische Anlagen stets ausreichend Platz vorhanden sein muss.

Der Abtransport

Zwei Bagger heben die Erdmassen aus der Grube, ein Lader transportiert sie entweder direkt in bereitgestellte Container oder zur Zwischenlagerfläche. Pro Tag übernimmt das Schiff etwa 40 gefüllte Container, das sind rund 1000 Tonnen Aushubmaterial, und fährt am Abend ans andere Flussufer zum schweizerischen Auhafen. Weniger oft fährt das Schiff in den Hafen nach Weil. Das Frachtschiff wurde für die gesamte Bauzeit angemietet und steht somit ununterbrochen zur Verfügung. In beiden Häfen erfolgt die Verladung der Container auf Waggons. Bisher fuhren 126 Züge mit den gelben Container in die Aufbereitungswerke. Mit diesem Ablauf können Straßentransporte nahezu vollständig vermieden werden. Nur wenige Lastwagenfahrten mit Containern sind durch die Gemeinde notwendig, falls die Abläufe gestört werden.

Die Belastung

Wie Hürzeler erläutertet, sind etwa 15 Prozent der Erdmassen mit Pharma- und Chemieabfällen belastetet. Als Schadstoffe treten Filterstäube, Lösungsmittel aus Farben und Lacken, aber auch Schwermetalle und Quecksilber auf. Nach den Ergebnissen der Probebohrungen wird aber in den anderen Bereichen der Grube ein höherer Anteil stark belasteten Materials erwartet. Besondere oder auch originelle Funde gab es bisher nicht, neben den Chemieabfällen seien nur Bauschutt und Hausmüll zu erkennen. Für etwa 80 Prozent der Menge reicht thermische Behandlung im mittleren Temperaturbereich mit mehren hundert Grad aus. Danach können die Erdmassen sogar für Bodenrecycling eingesetzt werden. Etwa 12 Prozent gelten als hochbelastet, die in Hochtemperatur- Verbrennungsanlagen gelangen, dort erfolgt die Erhitzung auf 1200 Grad Celsius. Etwa Ende Mai soll der Aushub im Bereich Nord abgeschlossen sein. Festgestellt wird dies mittels umfangreicher Messungen des Untergrundes. Dafür sind etwa 60 Bodenproben vorgesehen.

Das Auffüllen

Sobald aus den Laboren die Schadstofffreiheit des erreichten Bodens bestätigt wird, beginnt dann die Verfüllung des Grubenteils Nord. Etwa 78 000 Tonnen Gestein und Bodenmaterial werden eingebracht. Dieses Material kommt aus dem Steinbruch Minseln und aus der Rheinauskiesung Weil/Breisach. Diese 48 000 Kubikmeter sind allerdings mit Lastwagen anzufahren, da beide Lieferanten nur per Straße zu erreichen sind. Hauptfahrrichtung wird die B 34 sein. Allerdings, so meinte Kommunikationsleiter Holger Büth, werden wohl auch diese bis zu 50 Lastwagen pro Tag kaum auffallen. Als die Großbohrlochwände gegossen wurden, rollten 5000 LKW durch die Gemeinde bis zum Salzländeweg, diese seien kaum als zusätzliche Belastung aufgefallen.

Die Außenwirkung

Als sehr erfreulich bewertete der technische Projektleiter Markus Ettner die geringe Außenwirkung der Arbeiten. „Da wir generell nur zwischen 7 und 18 Uhr arbeiten, nicht an Wochenenden und Feiertagen, hält sich der ohnehin hin geringe Lärm in engen zeitlichen Grenzen,“ erklärte er. „Von den Nachbarn kommen keine Beschwerden über Lärm. So wie wir es vorsahen, hält die Halle nahezu alle Geräusche ab.“ Ebenso kommt es zu keinerlei Geruchsbelästigungen. Auch die Grundwassermenge hat sich deutlich verringert, so dass die Kläranlage derzeit mit geringer Leistung gefahren werden kann. Als sehr erfreulich würdigte Hürzeler, dass es bisher zu keinen Unfällen oder massiven Störungen kam. „Roche geht mit diesem Projekt deutlich über die sonst üblichen Kriterien hinaus. Auch weil wir durch juristische Auseinandersetzungen über die Finanzierung keine Zeitverzögerungen haben wollten, entschied sich das Unternehmen für die vollständige Kostenübernahme.“

Nachdem die Sanierung so gut voran kommt, laufen bereits Überlegungen zur späteren Nutzung des Geländes. Entscheidungen dazu sind aber erst in einigen Monaten zu erwarten.