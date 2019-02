von Verena Pichler

Wer in den Bahnhof Wyhlen einfährt, sieht links und rechts reges Schaffen. Während südlich der Bahngleise ein privater Investor baut, ist es nördlich die Baugenossenschaft. Seit dem Spatenstich im Mai kommen die beiden Punkthäuser an der Gartenstraße gut voran, in denen 60 barrierefreie Wohnungen entstehen. Der Run darauf hat längst begonnen.

Alles im Kosten- und Zeitplan

Kalt ist es an diesem Donnerstag, aber sonnig. Bilderbuchwetter für eine Bilderbuchbaustelle? „Das kann man auf jeden Fall sagen, wir liegen im Kosten- und Zeitplan“, sagt Geschäftsführer Daniel Kuny. Das sei heutzutage bei Projekten dieser Größenordnung keinesfalls selbstverständlich. „80 Prozent der Aufträge konnten wir bislang vergeben.“ Die Baugenossenschaft achtet darauf, regionale Betriebe zu beschäftigen. „Allerdings ist es nicht einfach, Firmen zu finden, die für so ein großes Projekt Kapazitäten haben.“ Bisher aber ist er mit dem Bauverlauf sehr zufrieden, auch Unfälle sind zum Glück nicht passiert.

Das Interesse steigt mit dem Fortschritt

Seit die Bauarbeiten im vollen Gang sind und sichtbare Fortschritte machen, steigt auch das Interesse an den Wohnungen. „Pendler, die hier vorbeifahren, werden aufmerksam, sprechen im Kollegenkreis oder privat darüber“, sagt Kuny. Die Nachfrage ist enorm. „Wir haben für jede Wohnung mehrere Interessierte.“ Um eine zu ergattern, muss man Genossenschaftsmitglied sein und in der Doppelgemeinde leben. „Wenn jemand aus Herten anfragt, ist das auch noch in Ordnung.“

Mietpreis unter zehn Euro pro Quadratmeter

Aber an einen Hamburger würde Kuny nicht vermieten – und auch keine Vierzimmerwohnung an einen gut verdienenden Single vergeben. Diese Wohnungen – zehn Stück sind geplant – sind Familien mit Kindern vorbehalten. Außerdem entstehen 38 Dreizimmerwohnungen sowie zwölf Zweizimmerwohnungen. Der endgültige Mietpreis steht noch nicht fest, er wird aber unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen.

Daniel Kuny, Geschäftsführer der Baugenossenschaft. | Bild: Verena Pichler

Für Menschen mit Berechtigungsschein

Während die Wohnungen im Haus an der westlichen Seite normal vermietet werden, ist das zweite für Menschen mit Wohnungsberechtigungsschein vorgesehen. Um einen solchen zu erhalten, muss man sich an die Gemeinde wenden. „Ich schätze, dass wir im Herbst auch für dieses Haus die Liste mit Interessenten voll haben“, so Kuny. Die Wohnungen in den beiden Häusern sind, was Ausstattung oder Zuschnitt angeht, identisch.

„Wir machen da keine Unterschiede“, betont Kuny. Bei der Auswahl der künftigen Mieter wolle man auf eine gute Mischung achten, damit eine vernünftige Hausgemeinschaft entsteht.

Korridore für Licht und Luft

Die wird es einmal schön haben: Zwischen den beiden Häusern wird es Grünflächen geben und einen Kinderspielplatz. „60 Wohneinheiten sind nicht wenig, bei so vielen Menschen müssen wir auch für eine gewisse Durchlässigkeit sorgen“, sagt Kuny. Deshalb habe man sich auch gegen die ursprünglich angedachte Riegelform und für zwei getrennt stehende Häuser entschieden. „So entstehen Korridore für Licht und Luft.“ Licht und luftig wirken auch die Wohnungen im ersten Rohbau, der im zweiten Quartal 2020 bezugsfertig sein soll. Der zweite folgt zeitversetzt sechs bis acht Wochen später. „Wir haben in jeder Wohnung bodentiefe Fenster, die an der Westseite haben große Terrassen oder Balkone.“

Sie trotzen der Hitze und des Kälteeinbruchs

Auf dem Weg von der Tiefgarage – pro Wohnung ist ein Stellplatz vorgesehen – hinauf watet Kuny durch tiefe Pfützen. „Letzte Woche stand hier alles unter Wasser.“ Wegen des Kälteeinbruchs musste die Baustelle auch schon mit Folie abgedeckt und beheizt werden, sonst hätten die Betonierarbeiten pausieren müssen. Der Beginn der Bauzeit war wiederum von der extremen Hitze des vergangenen Sommers geprägt. Allen Widrigkeiten zum Trotz läuft alles nach Plan.

Erdbebengefahr und statische Vorgaben

Aber das die Genossenschaft günstige Mietpreise anbieten kann und trotzdem wirtschaftlich arbeitet, ist ein täglicher Spagat, wie Kuny sagt. „Die Vorschriften werden immer strenger“, erklärt Kuny und deutet auf ein noch freiliegendes Stahlgeflecht. „Die Masse an Material, die hier verbaut wird, ist enorm.“ Dieses Haus könne in 1000 Jahren noch stehen. „Wegen der Erdbebengefahr sind die statischen Vorgaben hier viel höher als etwa Richtung Freiburg. All’ das macht Bauen teuer und somit auch die Mieten.“

Gemeinde baut zentrales Ärztehaus

Bis 2020 sollen die beiden Häuser an der Gartenstraße stehen, auf dem Nachbargrundstück plant die Gemeinde noch in diesem Jahr den Spatenstich fürs zentrale Ärztehaus. „Wenn das alles mal fertig ist, wird das eine schöne Promenade“, ist sich Kuny sicher.