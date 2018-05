Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden auf den Beinen: Gemütlicher Bummel durch den 1. Mai

Auch in Rheinfelden und in Grenzach-Wyhlen waren am Tag der Arbeit trotz eher kühler Witterung viele Wanderer unterwegs: Kein Wunder, denn Vereine luden an zahlreichen Punkten in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen zum Verweilen und Verköstigen ein.

Nasskaltes Wetter am Morgen und Sonnenstrahlen am Nachmittag: Der erste Tag des Monats Mai machte seinem Vorgänger alle Ehre und bot die ganze Wetterpalette auf. Abhielten ließen sich Maibummler und Schenkenwirte davon aber nicht, wovon wir uns bei einem vergnüglichen Rundgang in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden überzeugen konnten.

Gut besucht war in Grenzach-Wyhlen die Maischenken des Schwarzwaldvereins im Grenzacher Forst und auch das Maifest beim Motorradclub Flying Porkys am Wyhlener Schacht war bestens frequentiert.

Flying Porkys bieten Attraktion für kleine Besucher

Voll auf ihre Kosten kamen bei den Flying Porkys auch die kleinen Besucher, denn sie konnten auf einem Rollschlitten eine flotte Fahrt unternehmen, während sich die erwachsenen Besucher über die leckere Festküche freuten. Für flotte Rhythmen sorgte derweil die Formation Cocktail. Dass auch am 1.Mai wie gewohnt bei den Flying Porkys auch die üblichen Benzingespräche nicht fehlten, dafür waren die vielen Biker verantwortlich die mit ihren schweren Maschinen das Festgelände aufsuchten.

Narrenzunft am Dängelegeist-Brunnen

Für die Mitglieder der Narrenzunft Grenzach war der Dängelegeist-Brunnen Ziel der Maiwanderung. Auch hier im Wald unterhalb des Grenzacher Neufelds wurde gegrillt und getrunken und so der Wonnemonat begrüßt. Neben vielen Familien mit Kindern waren in der Doppelgemeinde vor allem Fasnachtscliquen und Vereinsabordnungen zur Maiwanderung aufgebrochen. Mit dabei waren auch zahlreiche Vierbeiner, die die ausgedehnten „Gassi-Runden“ mit Boxenstop sichtlich genossen.

Festwirtschaft des Musikvereins Herten

Nur einige Kilometer weiter nutzten zahlreiche Maiwanderer die Gelegenheit, um auf dem Waldparkplatz in der Festwirtschaft des Musikvereins Herten einige frohe Stunden zu verbringen und saftige Steaks, Festwurst und anderes zu genießen. Musikalisch begleitet wurde das Geschehen vom Jugendorchester unter der Leitung von Georg Schanz.

Mit von der Partie war auch eine Abordnung von Jägern unter der Leitung des neuen Hertener Jagdpächters Roland Heller, der sich im Kreise des Musikvereins vorstellte und den Maifeiertag nutzte, um Kontakte zu den Hertener Bürgern herzustellen. Zur Maikönigin wurde Constanze Trumpf geehrt, selbst Mitglied des Musikvereins. Die Kameraden überreichten ihr eine Mai-Krone aus Maiglöckchen sowie einen geschmückten Maibaum.

Maischenke an der Krailoch-Hütte

Einen wahren Run verzeichnete in Degerfelden der Sportverein, der in seine Maischenke an der Krailoch-Hütte eingeladen hatte. Die Kinder konnten sich bei einem eigens installierten Kinderparcours erfreuen und auch ein Seifenblasen-Spiel hatten sich die Mitglieder überlegt. Besonders erfreut zeigte sich der Sportverein, dass eine Abordnung des Musikvereins Degerfelden sogar ihre Instrumente mitgebracht hatte, um dem Sportverein ein Ständchen zu spielen. Auch dies gehörte am 1.Mai an der Krailoch-Hütte zu den schönen Gesten.

Alle Hände voll zu tun hatte die Degerfelder Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser. Sie besuchte zunächst die Maischenke am Feuerwehrgerätehaus, wo die Gäste Schlange standen um sich in der Festküche zu versorgen, bevor sie zur Krailoch-Hütte aufbrach, um dort weiter zu feiern. Und wer nicht so gut zu Fuß war, der konnte am ehemaligen Gasthaus Lamm ein Shuttlebus besteigen, um kostenlos Krailoch-Hütte zu fahren.