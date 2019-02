von sk

Grenzach-Wyhlen (sk) Auf einem Verbindungsweg zum Waldparkplatz Unterberg, Verlängerung des Weiherweges, oberhalb von Grenzach, stürzte am Mittwoch gegen 12.50 Uhr ein Radfahrer. Dieser kam nach Angaben von Zeugen in schneller Fahrt talwärts in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Hierbei erlitt er offensichtlich eine blutende Kopfplatzwunde und schlug sich einen Zahn aus. Einen Fahrradhelm trug der Radler nicht. Obwohl ihm mehrere Personen zu Hilfe eilten und auch den Rettungsdienst verständigen wollten, nahm der Mann in unhöflicher Weise die Hilfe nicht an und entfernte sich verletzt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/9 89 00, sucht Zeugen des Vorfalles und den Radfahrer selbst. Dieser soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er trug eine Brille, eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkelgrüne Hose. Bei dem Rad handelte es sich vermutlich um ein Mountainbike, bei welchem bei dem Sturz ein Pedal abgebrochen war.

Kj