von Peter Sliwka

Grenzach-Wyhlen/Freiburg – Für seine Messerattacke auf einen 60-jährigen Autofahrer am Abend des 11. Februar 2019 in Grenzach-Wyhlen kann der 36-jährige Täter nicht bestraft werden. Er habe sich aufgrund seiner Erkrankung, einer atypischen Form der Schizophrenie, von dem Autofahrer angegriffen gefühlt und ihm deshalb durch das geöffnete Seitenfenster ein Mal in den Hals gestochen. Das hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts am Montag in Freiburg geurteilt. Jedoch wird der Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Dabei sei seine Steuerungsfähigkeit nicht ausschließbar krankheitsbedingt aufgehoben gewesen. Wer sein Verhalten aufgrund einer Erkrankung nicht mehr willentlich steuern kann, der handelt ohne vorwerfbare Schuld und kann deshalb nicht bestraft werden. Ist die Erkrankung jedoch so schwerwiegend, dass weitere vergleichbar schwere Taten in Zukunft zu erwarten sind, kann eine Große Strafkammer am Landgericht zum Schutz der Allgemeinheit die Unterbringung eines schuldlosen Täters in ein psychiatrisches Krankenhaus anordnen.

Dies hat die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Eva Kleine-Cosack getan. Sie ist damit den gleichlautenden Anträgen von Staatsanwalt David Schneider und Verteidiger Volker Reil gefolgt. Die Unterbringung ist nicht befristet. Allerdings müssen die Untergebrachten regelmäßig begutachtet werden. Sollten die Therapien erfolgreich sein, die Symptome der Erkrankung im besten Fall verschwinden, muss eine Strafvollstreckungskammer am Landgericht mit der Hilfe von Sachverständigen darüber entscheiden, ob von einem Untergebrachten keine Gefahr mehr ausgeht. Ist das der Fall, kann er entlassen werden. Eine solche Therapie nimmt meist mehrere Jahre in Anspruch.

Der Staatsanwalt hatte in dem Messerstich des 36-Jährigen einen versuchten Totschlag gesehen. Denn der Beschuldige habe wissen können und müssen, dass ein Stich mit einer zehn Zentimeter langen Klinge in den Hals eines Menschen tödliche Verletzungen zur Folge haben könne. Dieser Auffassung sind die Richter in ihrer sehr ausführlichen mündlichen Urteilsbegründung allerdings nicht gefolgt. Richtig sei schon, dass ein bedingter Tötungsvorsatz bei dem 36-Jährigen trotz seiner akuten Psychose vorgelegen habe. Von diesem Vorsatz sei er im weiteren Verlauf des Geschehens jedoch strafbefreiend zurückgetreten.

Der 36-Jährige, der stets aus krankheitsbedingter Furcht vor Angriffen ein Messer bei sich trug, hatte die Frage die Autofahrers, ob er verrückt sei, als einen Angriff auf sein Leben missverstanden. Er glaubte deshalb, sich in Notwehr wehren zu müssen. Dass er die Wirklichkeit verkannte, konnte er nicht erkennen.

Der 60-jährige Autofahrer hatte den Mann tatsächlich angesprochen, weil dieser mitten auf der Solvaystraße in Grenzach-Wyhlen vor seinem Auto gestanden und mit seinem Messer herumgefuchtelt hatte. Um den Mann anzusprechen, hatte der Autofahrer das Seitenfenster geöffnet.

Der Messerstich erfolgte unmittelbar und unvorhersehbar. Getroffen und sogleich heftig blutend, fürchtete der Autofahrer um sein Leben. Er schloss sein Seitenfenster. Dann verließ er sein sicheres Auto, um sich Zeuginnen anzuvertrauen. Nun hätte der Angreifer ihn erneut angreifen können, was er jedoch nicht tat. Vielmehr wartete er, bis die Polizei zur Stelle war und ließ sich widerstandslos festnehmen.

36-Jähriger muss Therapie machen

Der verletzte Autofahrer, bei dem die zehn Zentimeter lange Messerschneide sechs Zentimeter tief in die Halsmuskulatur eingedrungen war, hatte Glück im Unglück: Das Messer hatte keine arteriellen Blutgefäße verletzt und so konnte er am nächsten Tag, nachdem die Wunde genäht worden war, das Krankenhaus verlassen. „Es stand auf des Messer Schneide, im wahrsten Sinne des Wortes“, versuchte Kleine-Cosack dem 36-Jährigen die Gefährlichkeit seines Handelns zu verdeutlichen und fuhr fort: Der 60-Jährige leidet unter den Folgen der durchlebten Todesangst. Er ist krankgeschrieben, in psychotherpeutischer Behandlung und muss über eine Frühberentung nachdenken.

Warum aber hatte der 36-Jährige kein zweites Mal zugestochen? Weil er wohl, wie er ausgesagt hatte, den Mann nicht töten wollte, sondern nur dessen vermeintlichen Angriff auf sein Leben abwehren wollte. Für das Gericht war der 36-Jährige damit von seinem bedingten Tötungsvorsatz zurückgetreten. Wer freiwillig, also ohne Einwirkungen von außen, von seinem ursprünglichen Vorsatz und Handeln absieht, tritt strafbefreiend von dieser Straftat – hier der versuchte Totschlag – zurück. Was dann allerdings übrig blieb, ist eine gefährliche Körperverletzung mittels einer Waffe und einer das Leben gefährdenden Behandlung. Diese Tat hat der 36-Jährige in einer Psychose ohne Schuld begangen.

In den vergangenen Jahren war der bislang nicht vorbestrafte 36-Jährige mehrfach mit Aggressionen und einem Messer in der Hand aufgefallen, da er sich wegen seiner Erkrankung stets und überall bedroht fühlte. Doch erst jetzt ist vom Sachverständigen Bernhard Deuringer eine Diagnose gestellt worden, mit der endlich eine Therapie der atypischen Schizophrenie des 36-Jährigen in Angriff genommen werden kann. Und das durchaus mit guten Aussichten, wie es im Urteil heißt.