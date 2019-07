von Elena Borchers

Grenzach-Wyhlen – Etwa neun Jahre ist es her, dass der Buchsbaumzünsler in die Region eingeschleppt wurde und begann, sein Unwesen zu treiben. Vor zwei Jahren vermehrte er sich plötzlich explosionsartig und zerstörte fast den kompletten Buchsbestand des Gemeindewaldes. Bis heute hat sich dieser kaum erholt. Boris Krause beobachtete den Buchs für den BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) von Beginn an. Ob er sich wieder erholen wird, vermag er nicht zu sagen.

Buchs im Gemeindewald ist kahl

Flotten Schrittes stapft Boris Krause den kleinen Pfad von der Himmelspforte zur Mariengrotte hinauf. Immer wieder zeigt der Co-Vorsitzende der BUND Orstgruppe am Wegesrand auf wilde Buchsbäume. Diese sind für den Laien kaum als solche zu erkennen, denn sie sind fast vollständig kahl. An der Mariengrotte angekommen bietet sich ein ähnliches Bild. Doch Krause entdeckt mit seinem geübten Blick immer wieder kleine, grüne Triebe, die aus den kahlen Ästen hervorwachsen. Grund zur Hoffnung? Krause kann es nicht sagen. „Derzeit ist der wilde Buchs im ganzen Wald in Grenzach-Wyhlen irreparabel geschädigt“, sagt der 57-Jährige.

Zünsler kam vor neun Jahren

Schuld daran ist bekanntermaßen der Buchsbaumzünsler. Der Schädling, der zur Familie der Schmetterlinge gehört, wurde im Jahr 2010 erstmals in der Region zum Thema. „Baumärkte hatten ihn eingeschleppt, weil sie billige Buchsbäume aus Asien importiert haben“, erzählt Krause. Obwohl Naturschutzverbände schnell Alarm geschlagen hätten, war der Zünsler nicht mehr aufzuhalten. Er vermehrte sich in den Wäldern, erstmals tauchte er in Weil am Rhein auf, bald auch in Grenzach-Wyhlen. Die Raupen fressen Blätter und Rinde von Buchsbäumen und können die Pflanzen so vollständig zerstören.Noch im selben Jahr startete Krause für den BUND ein systematisches Monitoring des Buchszustands im Gemeindewald. Da er beruflich Monitoringsysteme für Wälder und Landwirtschaft entwirft – derzeit arbeitet ein mit der Nationalparkverwaltung im Kongo zusammen – wusste er genau, was er tat.

Monitoring zeigt Entwicklung

Ziel des Monitorings ist es, den Zustand des Buchses zu erfassen und die Veränderungen der Belaubung zu dokumentieren. Dafür ging Krause immer im Frühjahr auf große Tour durch den Wald. An verschiedenen Punkten machte er insgesamt um die 2000 Fotos. Anhand der in den Bildern gespeicherten Koordinaten erstellte er Punktedatei, auf der sich der Zustand des Buchses ablesen lässt. Für jedes Jahr ab 2011 verfasste er so einen Bericht über den Zustand des Buchswaldes. „Zuerst war Grenzach befallen, dann Wyhlen“, erzählt Krause. Zu Beginn gab es etwa im Grenzacher Tal, an der Bettinger Straße und entlang des Trimm-Dich-Pfads Richtung Basel große Bereiche, in denen der Buch vollständig kahlgefressen war. Danach sei der Zünsler immer im Wechsel zwischen den Ortsteilen aufgetreten.

Während sich ein Waldgebiet langsam regenerierte, tobte sich der Zünsler in einem anderen aus, um dann wieder in den vorherigen Bereich zurückzukehren, wo er wieder Nahrung vorfand. Bis zum Jahr 2016 sei die Verteilung der Schäden so sehr ähnlich geblieben. Dann aber kam die Katastrophe, wie Krause es ausdrückt.

2017 explosionsartige Entwicklung

„Im Jahr 2017 hat sich der Zünsler plötzlich explosionsartig vermehrt und den gesamtem Wald befallen“, erzählt er. Die Folgen waren verheerend. In diesem Jahr stellte Krause das Monitoring, das er ehrenamtlich durchgeführt hatte, ein. „Es gab ja keinerlei grünen Buchs mehr, alles war kahl.“ Den Grund für die plötzliche Vermehrung wisse keiner so genau. Krause sei eigentlich davon ausgegangen, dass ein strenger Winter, wie er von 2016 auf 2017 herrschte, den Zünslerbestand reduzieren würde – aber genau das Gegenteil war der Fall. Seither hat sich nicht viel geändert am Zustand des Buchses. Er ist an den allermeisten Stellen kahl.

Weitere Entwicklung ist unklar

Doch immer wieder entdeckt Krause bei seinen Streifzügen auch kleine Triebe, wie etwa an der Marien-Grotte. Ob daran abzulesen sei, dass sich der Buchs wieder regenerieren könne, darüber möchte er nicht spekulieren. „Ich behaupte nichts mehr, was den Zünsler angeht. Wir verstehen einfach nicht, wie er hier auftritt.“ Krause kennt einige Pessimisten, die sicher sind, dass sich der Buchs nicht mehr erholen werde. Er selbst könne sich schon vorstellen, dass es ein paar Bäume schaffen könnten.

Trotz der katastrophalen Situation für den Buchs versucht Krausen, auch die positiven Seiten dieser Entwicklung zu sehen. „Der Buchs stand 100 Jahre lang unter Schutz und konnte sich dadurch stark ausbreiten“, sagt er. Dadurch hätten viele andere Baumarten nicht wachsen können. An Stellen, an denen Früher Buchs wucherte, könne man nun junge Bäume beobachten, die auch dem wärmer werdenden Klima standhalten könnten, etwa Walnuss, Sommerlinde und Heinbuche.