Grenzach-Wyhlen Gemeinderat: Die Finanzen beschäftigen weiter

Die FDP-Fraktion hält den Haushalt für das Jahr 2018 für nicht genehmigungsfähig. Kunstrasenplatz und B-34-Unterführung sind offen.

Grenzach-Wyhlen – Die FDP-Fraktion im Gemeinderat betrachtet die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde kritisch. In einer Bürgersprechstunde wurde auch darüber gesprochen, ob und wie die Liberalen im Gemeinderat dem Bau eines Kunstrasenplatzes gegenüberstehen und die Realisierbarkeit einer zusätzlichen Unterführung der B34 auf Gemeindekosten einschätzen.

In der jüngsten monatlich stattfindenden Bürgerfragestunde setzte sich die FDP intensiv mit der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde auseinander und stellte fest, dass sich die Haushaltsführung seit Jahren defizitär darstellt. FDP-Gemeinderat Tilo Levante belegte dies auch mit Zahlen und verwies darauf, dass man im Durchschnitt etwa 1,5 Millionen Euro Defizit pro Jahr im Ergebnishaushalt der zurückliegenden Jahre zu verzeichnen hatte. FDP-Gemeinderat Ralf Blubacher sagte, man habe sich in den vergangenen Jahren immer nur aus dem „Sparschwein“ bedient, ohne darauf zu achten, dass auch die entsprechenden Einnahmen damit einhergehen würden. Dies habe mit dazu geführt, dass auch Gewerbesteuernachzahlungen aus der Industrie für laufende Zahlungen ausgegeben wurden. Tilo Levante rechnete vor, dass man aktuell über eine Liquidität in Höhe von etwa 14 Millionen Euro verfüge, diese würden jedoch vollumfänglich in Investitionen der kommenden Jahre einfließen. Konkret bezifferte er den Bedarf in den kommenden drei Jahren auf ungefähr 21 Millionen Euro. Weiter bedeute dies, so der FDP-Gemeinderat, dass spätestens im Jahr 2020 Verluste im Ertragshaushalt zu erwarten seien und die Gemeinde mithin auch nicht mehr kreditwürdig sei.

Zu den wichtigsten und kostenaufwendigsten Planungsaufgaben zählte er die Erweiterung des Kinderhauses in Wyhlen, die Aufstockung des Bildungszentrums und den Ausbau der Lindenschule zu einer Ganztagsschule. Hinzu kämen noch Kosten für den Bau des Kindergartens Löwenzahn sowie zahlreiche kleinere Posten. Um überhaupt die Pflichtaufgaben zu erfüllen, müsste das jährliche Defizit im Gemeindehaushalt auf null zurückgeführt werden, was sich als sehr schwierig darstelle.

Als nicht genehmigungsfähig hält die FDP-Fraktion den Haushalt für das Jahr 2018. Dies hänge im Wesentlichen damit zusammen, dass seit dem Jahr 2013 noch immer die Eröffnungsbilanz des Haushalts fehle. Gleichermaßen gebe es seit dem Jahr 2013 auch keine Jahresabschlüsse mehr. Man habe zwar zur Kenntnis genommen, dass die Umstellung von der kameralistischen Buchführung auf das neue kommunale Haushaltsrecht einige Schwierigkeiten mit sich brachte, dennoch müsse man auch der Verwaltung einige Versäumnisse vorwerfen. All dies habe letztendlich dazu geführt, dass auch die Gemeindeprüfungsanstalt den Haushalt nicht prüfen könne, weil weder konkrete noch aktuelle Vermögensaufstellungen, Bewertungen, Abschreibungen und vieles mehr vorliegen würden und in den Haushalt eingearbeitet seien.

Auf die Frage hin, ob die FDP unter diesen Umständen dann überhaupt der Realisierung des Sportstättenkonzepts zustimmen könne, sagte Tilo Levante, man könne dem Anliegen zustimmen, wenn dadurch die Folgekosten unter die Belastungen aus Pflege und Abschreibungen sinken würden. In Bezug auf den Investitionsstau bei öffentlichen Gebäuden sprach sich die FDP dafür aus, nur diejenigen Maßnahmen umzusetzen, die mit vernünftigem Aufwand zu machen seien. In diesem Zusammenhang verwies die FDP auch an die bereits genehmigte Unterführung der B 34 neu südlich der Hard-und der Ritterstraße in Wyhlen. Auch diesbezüglich müsse man sich vergewissern, dass auch dieses Projekt nur unter einem Finanzierungsvorbehalt genehmigt worden sei.