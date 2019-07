von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen (mar) Mit der konstituierenden Sitzung des am 26. Mai neu gewählten Gemeinderates und der Ehrung und Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder begann in öffentlicher Sitzung am Dienstag die neue, bis zum Jahr 2024 dauernde Gemeinderatsperiode.

In seinem Rückblick auf die von 2014 bis 2019 währende Legislaturperiode erinnerte Bürgermeister Tobias Benz noch einmal an die Strategielandkarte und an die Themen, denen sich der bisherige Gemeinderat widmete. Insgesamt habe man in den zurückliegenden fünf Jahren in 164 Sitzungen 1436 Vorlagen bearbeitet. Dies sei ein enormes Pensum so der Bürgermeister. Dankesworte richtete er an die bisherigen Gemeinderäte für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ehrungen

Für langjährige Tätigkeit im Gemeinderat wurden Dieter Albiez (CDU), Annette Grether (Grüne), Günter Holl (Grüne), Ralf Neininger (CDU), Hansruedi Oertlin (Grüne), Karlheinz Quandt (FW) und Christa Wolf (SPD) mit der Verdienstmedaille der Gemeinde in Bronze ausgezeichnet. Dieter Albiez gehörte dem Gemeinderat 19 Jahre an, die übrigen waren seit 15 Jahren im Gremium. Mit der Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg wurde Ralf Blubacher (FDP) geehrt. Er ist seit zehn Jahren Mitglied im Gemeinderat der Doppelgemeinde. Mit der Ehrennadel und der Stele des Gemeindetages Baden-Württemberg sowie der Verdienstmedaille der Gemeinde in Gold wurden Ulrike Ebi-Kuhn und Walter Schwarz (beide CDU) ausgezeichnet. Beide sind seit 30 Jahren im Gemeinderat.

Die Verdienstmedaille der Gemeinde in Gold erhielt Heinz Intveen (SPD). Er gehört dem Gemeinderat in Grenzach-Wyhlens seit 48 Jahren an. Der bisherige Gemeinderat Herbert Flum (FW) konnte nicht da sein. Er sollte für seine 20-jährige Tätigkeit im Gremium mit der Verdienstmedaille in Silber geehrt werden.

Verabschiedungen

Aus dem Gemeinderat verabschiedet wurden Herbert Flum (FW) und Karin Lischer (SPD) in Abwesenheit, Thomas Möcklinghoff (SPD), Renate Sammet-Grether (CDU) in Abwesenheit, Walter Schwarz (CDU) und Christa Wolff (SPD).

Verpflichtung

Als neue Gemeinderäte auf die Gemeindeordnung verpflichtet wurden: Alexander Drechsle, Ulrike Ebi-Kuhn, Ralf Neininger, Alfred Klassen und Siegfried Grether (CDU), Ersatzmitglied: Michael Nopper. Von der SPD wurden Heinz Intveen, Marianne Müller, Leon Intveen und Katja Schäfer verpflichtet, Ersatzmitglied: Vincenzo Briguglio. Fünf Personen stark ist die Fraktion der Grünen. Verpflichtet wurden Annette Grether, Ingrid Fränkle, Hansruedi Oertlin, Günter Holl und Aaron Gössler; Ersatzmitglied: Johannes-Florian Schneider. Bei den Freien Wählern wurden Peter Weber, Carola Lambelet, Karlheinz Quandt, Jutta van Dick und Gertrud Wittek verpflichtet; Ersatzmitglied: Dieter Stoll. Tilo Levante, Peter Endruhn-Kehr und Ralf Blubacher werden für die FDP weiter im Rat sein; Ersatzmitglied ist Felix Düster.

Als Fraktionssprecher bestätigt wurden Ulrike Ebi-Kuhn (CDU), Annette Grether (Grüne), Peter Weber (FW), Marianne Müller (SPD) und Peter Endruhn-Kehr (FDP).

Einstimmig angenommen wurden die Vorschläge für die Stellvertreterinnen und Stellvertreter von Bürgermeister Tobias Benz. Zur ersten Stellvertreterin wurde Annette Grether (Grüne) gewählt, zweiter Stellvertreter ist Alexander Drechsle CDU), dritter Stellvertreter Peter Weber (FW).

Einstimmig bestätigt wurden die Vorschläge für die Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse, der sonstigen Ausschüsse sowie die des Aufsichtsrates der kommunalen Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft der Gemeinde.

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates nicht anwesend waren die neu- beziehungsweise wiedergewählten Gemeinderäte Tilo Levante (FDP) und Marianne Müller (SPD).