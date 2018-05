Grenzach-Wyhlen Gemeindebücherei: Bilderbuchkino beflügelt die Fantasie

Detlev Hoffmeier von der Gemeindebücherei weckt mit besonderer Lesetechnik das Interesse von Kindern an Büchern.

Etwa 90 Einzelveranstaltungen für Kinder hat Detlev Hoffmeier, Leiter der Gemeindebücherei, im letzten Jahr ausgerichtet. Dies macht ihm zum einen persönlich Freude, zum anderen hat es für ihn aber auch einen großen beruflichen und kulturellen Nutzen.

Zu Zeiten, in denen die Ganztagsschule die Kinder bis in den Nachmittag bindet, sei die Bücherei nur noch Anlaufstelle für die Kinder, die Lesen wirklich als Leidenschaft sehen, so Hoffmeier. Deshalb wählt der Diplombibliothekar zwei Wege, die aus diesem Dilemma herausführen sollen: Einerseits geht Hoffmeier dorthin, wo die Kinder sind und bietet als Nachmittagsbetreuung in der Schule einen Kurs „Vom Buch zum Trickfilm“ an, außerdem stellt er bei den Veranstaltungen „Literarische Pizza“ und „Tag der Vielfalt spezial“ Kindern und Jugendlichen im Familientreff Bücher vor. Als zweite Variante organisiert er Veranstaltungen, die die Kinder in die Bibliothek bringen, so verlieren sie die Scheu. „Die Kinder lernen mich und den Ort kennen,“ erläutert er und ergänzt, dass den Kindern in Erinnerung bliebe, dass es in der Bücherei andere Kinder und schöne Geschichten gäbe. Und wer schon mal da sei, sehe vielleicht doch etwas Interessantes, das es wert sei, ausgeliehen zu werden.

Eine dieser Veranstaltungen für Kinder ist die Montagsgeschichte. Jeden Montag liest Hoffmeier eine Geschichte für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren als Bilderbuchkino. „Das Angebot wird überraschend gut angenommen,“ freut sich der 56-jährige, „dabei macht es mir von allen Angeboten die wenigste Arbeit.“

Das wichtigste Werkzeug, das Hoffmeier für die Montagsgeschichte braucht, ist eine besondere Vorlese-Technik. Er nutzt für diese Veranstaltung das „Dialogische Lesen“, eine Technik, bei der sich Lesen und Erzählen mischt und die Kinder immer miteingebunden werden.

„Vorlesen ist gut, damit die Kinder später selbst leichter Lesen und Schreiben lernen,“ erklärt Hoffmeier, „aber wenn ich nur den Text herunter lese, dann driften die Kinder oft ab, ohne dass ich das merke.“ Beim Dialogischen Lesen werden die Kinder miteingebunden, die Geschichte ist nur der Aufhänger, die Tür in die Fantasie der Kinder. Besonders gut sei es, über Dinge zu sprechen, die gar nicht zu sehen sind, sagt er. Das Anderswie, Anderswo, Anderswann, wie er es nennt. Diese dekontextualisierte Sprache sei bei vielen nie trainiert worden und genau daran scheitere oft das Lesenlernen.

„Die Technik ist nichts Besonderes und auch nichts Schwieriges,“ betont Hoffmeier, „aber unsere Art zu sprechen hat sich verändert und damit verschwindet etwas, das Eltern ganz natürlich gemacht haben.“ Deshalb seien Eltern auch herzlich willkommen, bei der Geschichte zuzuhören und sich selbst ein Bild davon zu machen. „Ich möchte nicht missionieren,“ das ist ihm sehr wichtig, „aber vielleicht kann ich manchen ein paar Anregungen geben, die helfen.“

Das Bilderbuchkino in der Gemeindebücherei findet jeden Montag von 16 bis 16.30 Uhr für Kinder von vier bis sechs Jahren statt.