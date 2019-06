von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Schülerdemos fürs Klima, Spitzenwerte für die Grünen bei den Wahlen – der Naturschutz, so scheint es, ist erst seit Kurzem das beherrschende Thema. Dass im Kleinen aber schon seit Jahren vieles getan wird, um das Klima zu schützen, zeigte Bürgermeister Tobias Benz in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag auf.

„Schon lange, bevor man freitags fürs Klima auf die Straße gegangen ist, haben wir etwas gemacht“, so der Rathauschef. Das Land und vor allen Dingen der Bund mögen das Thema verschlafen haben – Kommunen und Gemeinde jedoch engagierten sich auf ganz unterschiedliche Weise.

2015 arbeitete der damals neue Gemeinderat mit dem neuen Bürgermeister ein lokales Klimaschutzkonzept aus, es gab einen Bürgerbeteiligungsprozess und im Oktober vor vier Jahren verabschiedete das Gremium ein dickes Maßnahmenkonzept. „Das ist nicht in der Schublade verschwunden, davon haben wir schon sehr vieles umgesetzt.“

Energie & Gebäudesanierung

Ein wichtiger Punkt des Konzepts ist die Einsparung von CO2. In diesem Handlungsfeld ist seither viel passiert. So wurde in der Hochrheinhalle die alte Heizungsanlage ausgetauscht, was eine Einsparung von 30 Tonnen CO2 bringt. Weitere 35 Tonnen pro Jahr bringt die Umstellung der Beleuchtung in der Halle auf LED. „Hier sieht man auch, dass sich Klimaschutz doppelt rechnet“, so Benz. Denn die LED-Lampen sind im Stromverbrauch günstiger, was dem Gemeindesäckel pro Jahr 20 000 Euro spart. Auch die Beleuchtung der Zielmattenhalle soll sukzessive auf LED umgestellt werden. In einem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus in der Jakob-Burkhardt-Straße wurde ebenfalls die Heizungsanlage modernisiert – 13 Tonnen CO2 fallen so weg. Mit dem energetischen Quartierskonzept für die Neue Mitte Grenzach ergeben sich perspektivisch weitere Einsparpotenziale. Wie berichtet, soll das Quartier über ein Nahwärmenetz versorgt werden. Mit einer einhergehenden Sanierung von bestehenden Gebäuden könnten so 1800 Tonnen CO2 eingespart werden. Das Wohnquartier Kapellenbach Ost soll nahezu CO2-frei werden, ebenfalls durch die Nutzung von Abwärme. Um ein Gefühl für diese Zahlen zu entwickeln nannte Benz Beispiele: 100 Tonnen CO2 stößt ein Auto aus, das 660 000 Kilometer fährt. Und es braucht mehr als 8000 Bäume, um die gleiche Menge pro Jahr aufzunehmen.

In geringerem Umfang als gewünscht hat die Gemeinde Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, etwa auf dem Dach der Kita Löwenzahn. „Wir haben die Dächer gemeindeeigener Flächen geprüft, aber leider ist es auch statischen Gründen fast nirgends möglich.“

Verkehr & Mobilität

Ein wichtiger Baustein beim Klimaschutz ist die Förderung umweltfreundlicher Mobilität. Auch hier sieht Benz viele Erfolge. Die Fahrradboxen an den Bahnhöfen animieren Pendler dazu, vom Rad in den Zug zu steigen, die Gemeinde hat mittlerweile zwei Car-sharing-Autos angeschafft, Ladesäulen für E-Autos aufgestellt und das ÖPNV-Netz ausgebaut. Die Verwaltung selbst geht mit gutem Beispiel voran: So stehen den Mitarbeitern sowohl E-Autos wie E-Bikes für Dienstfahrten zur Verfügung, eine Punktekarte für den 38er kann sich jeder nehmen, der auf dienstliche Termine muss – Ordnungsamtschef Jürgen Käuflin etwa nutzt das häufig. Außerdem bezuschusst die Verwaltung ÖPNV-Monatskarten durch steuerfreie Mitarbeitervorteile. „Wir werden auch wieder ein Team beim Stadtradeln stellen“, so Benz.

Ein spannendes Projekt bezieht die Power-to-Gas-Anlage von Energiedienst mit ein. „Unsere Idee ist, eine Wasserstofftankstelle zu realisieren und die Buslinie 7311 auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge umzustellen.“ Das gehe aber nur mit Unterstützung des Landes.

Sonstiges & Ausblick

Der Natur Raum geben, ist ein weiteres Ziel. Sei es durch die Aussaat von insektenfreundlichen Blumenwiesen oder durch das Alt-und Totholzkonzept im Gemeindeforst, bei dem 20 Hektar Wald sich selbst überlassen werden . „Ab Herbst werden wir uns außerdem mit einem Baumpflanzprogramm beschäftigen“, so Benz. Dann wird es auch um die Schaffung einer Stelle für den Klimaschutz gehen. „Unsere Verwaltungsmitarbeiter können die Umsetzung so vieler Projekte alleine nicht stemmen.“ 65 Prozent der Personalkosten für so eine Stelle würden für mehrere Jahre gefördert.

Ebenfalls im Herbst wird die Verwaltung den Gemeinderat über die Mitgliedschaft im kommunalen Energieeffizienznetzwerk Hochrhein informieren. Ziel sei es, sich für den European Energy Award zu zertifizieren.

Aus dem Gemeinderat gab‘s Lob, allen voran von Anette Grether. „Wir haben wirklich viel erreicht und wie man sieht, ist es das A und O, dass man in so einem Gremium zusammen schafft“, so die Grüne. Heinz Intveen (SPD) freute sich ebenfalls übers bisher Erreichte. „Es geht aber auch darum, den Bürger weg vom Auto zu bringen“, sagte er mit Blick auf die vielen Neubauprojekte samt Stellplatzschlüssel. Tilo Levante (FDP) konstatierte dem Gremium „ein Arbeitsgemeinderat“ zu sein.

Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Denn in der nächsten Gemeinderatssitzung – Dienstag, 16. Juli, wird der bisherige Gemeinderat verabschiedet und ausscheidende Mitglieder geehrt. Die Neuen am Ratsrund werden verpflichtet und in die Ausschüsse gewählt. Gleich eine Woche später findet die erste richtige Gemeinderatssitzung der neuen Periode statt – vielleicht mit klimapolitischen Themen auf der Agenda.