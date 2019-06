von Verena Pichler

Herr Vatovac, wie ist es um die Gründerszene in der Region bestellt?

Die Gründungsaktivität geht in Deutschland seit einigen Jahren gesamthaft betrachtet leicht zurück, das gilt auch für diesen Raum. Wobei die Zahlen in den letzten zwei, drei Jahren stagnieren. Unsere letzte Erhebung für den Landkreis Lörrach ergab 283 Neugründungen, ohne freie Berufe und Handwerk.

Welche Branchen sind für Existenzgründer in diesem Raum besonders interessant?

In der Region sind es – bedingt durch die Grenznähe – viele Einzelhandelsunternehmen, die neu gegründet werden. Die Gründer kalkulieren mit Kunden aus der Schweiz, mit denen deutlich höhere Umsätze erzielt werden können, als in anderen Regionen. Gastronomie ist immer gleichbleibend gefragt. Aber es gibt natürlich auch die vielbesagten Start-ups. In der Masse sicher nicht so viele wie in Stuttgart, aber auch hier ist im innovativen Bereich einiges dabei. Die meisten Neugründungen sind aus dem Dienstleistungsbereich.

Ist es denn tatsächlich so, dass für den Aufbau eines Unternehmens Schreibtisch, Bürostuhl und Computer ausreichen, wie die Gemeinde in den Co-working-Spaces anbietet?

Ja. Durch die Digitalisierung ist man viel flexibler geworden und kann dezentraler arbeiten. Wir sagen den Gründern auch immer, sie sollen schlank gründen. Sich nicht sofort in Unkosten stürzen, ein Büro anmieten, um nachher festzustellen, dass der Markt vielleicht doch eine andere oder eine abgewandelte Geschäftsidee verlangt. Besser ist es, die Geschäftsidee in regelmäßigen Zyklen weiterzuentwickeln. Diese Co-workinge-spaces bieten eine Möglichkeit zur Fixkostenreduzierung. Warum sollte man Büromiete für einen Monat bezahlen, wenn man die Infrastruktur vielleicht nur zwei Tage in der Woche effektiv nutzt? Das ist eine super Ergänzung und ein tolles Angebot der Gemeinde.

Unterscheidet sich die Gründung eines Start-ups von der eines Maurerbetriebs oder Imbisses?

Ja, es gibt durchaus Unterschiede. Start-ups haben beispielsweise einen viel höheren Finanzierungsbedarf, weil sie auf schnelles Wachstum ausgelegt sind und benötigen deshalb häufig Investoren. Ein Imbissbuden-Gründer würde keinen Investor finden, weil das Geschäft im Normalfall keine nennenswerte Rendite abwirft. Wir beraten aber alle Gründer, leisten Hilfestellung und vernetzen.

Gibt es denn Beratungsbedarf, oder anders gesagt: Haben Sie schon Anmeldungen für Mittwoch?

Ja, den gibt es. Wir haben vier feste Termine gebucht, ein fünfter wird gerade noch abgeklärt. Sollten nun noch weitere dazukommen, müssen wir vielleicht am Zeitfenster von einer Stunde pro Beratung noch was machen. Außerdem gibt es im Oktober noch einen weiteren Termin. Es sind übrigens auch Gründer aus Grenzach-Wyhlen dabei.

Bleibt es bei der einmaligen Beratung oder begleiten Sie die Gründer auch weiter?

Ich begleite die Gründer, sofern gewünscht, gerne weiter. In der Regel kommen sie zu Beginn mit einer Geschäftsidee. Dann halten wir, zum Beispiel bei Finanzierungsbedarf fest, dass derjenige einen bankentauglichen Businessplan ausarbeiten soll, über den ich dann nochmal drüber schaue. Häufig melden sich die Gründer dann nach ein oder zwei Jahren mit unterschiedlichen Themen wieder bei uns.

Manche Geschäftsideen sterben, noch bevor sie richtig wachsen konnten. Was sind denn typische Fehler, die Existenzgründer begehen?

Häufig wird der zu erwartende Umsatz viel hoch eingeschätzt, die Gründer gehen viel zu positiv an die Sache ran und unterschätzen dabei die Konkurrenz und auch die Akquise. Manche sind sich gar nicht darüber bewusst, wie viel sie investieren müssen, um im Internet sichtbar zu sein. Da sind manche ganz schön überrascht. Was ich auch beobachte, ist die Schwierigkeit, sich auf eine oder wenige Zielgruppen festzulegen, also sein Profil zu schärfen. Viele Gründer wollen oft am liebsten alle erreichen – aber das gelingt in den seltensten Fällen. Man muss auch den Mut haben, Kundengruppen gezielt auszublenden.

Die Finanzierung ist häufig ein weiteres Problem, oder?

Absolut. Viele wollen keine Kredite aufnehmen oder mit Förderprogrammen arbeiten und sagen: Das schaffe ich aus eigener Kraft. Während der Beratung frage ich zum Beispiel, wie lange sie ohne festes monatliches Einkommen auskommen. Wenn mir jemand sagt, er hat Reserven für ein halbes oder ein Jahr, lasse ich das gelten. Aber manche sagen: Ich muss sofort etwas verdienen. Und das funktioniert oft nicht, Liquiditätsengpässe sind die Folge. Grundsätzlich scheitern viele Unternehmen, weil sie nicht die nötige Finanzausstattung haben.

Diese und weitere Fragen werden Sie am Dienstag beantworten. Was sollten Interessierte denn mitbringen? Muss es ein fertiger Businessplan sein?

Nein, überhaupt nicht. Es reicht, das Konzept auf einer Seite darzustellen und alle Fragen mitzubringen, die man stellen möchte. Übrigens: Mit der Gründungswerkstatt Baden-Württemberg bieten wir Gründungsinteressierten die Möglichkeit, ihren Businessplan komplett online zu erstellen.

Sie sind Angestellter bei der IHK. Aber haben Sie eine Idee, mit der Sie sich selbstständig machen wollten?

(lacht): Fangen wir mal so an: Was ich nie machen würde, wäre in die Gastronomie einzusteigen. Das ist eine der härtesten Branchen, da muss man richtig kalkulieren können und Erfahrung mitbringen. Mich interessiert der Bereich E-Commerce. Wenn ich da eine Idee hätte, die man mit meinem Hobby Outdoor-Sport verbinden könnte, warum nicht?

Außer der kreativen Idee – was brauchen Selbstständige Ihrer Meinung nach?

Disziplin, Durchhaltevermögen und eine gewisse Risikobereitschaft. Märkte und Kundenverhalten ändern sich. Man muss flexibel bleiben.

Unterscheiden sich junge Unternehmensgründer von denen, die den Sprung in die Selbstständigkeit vor 20 oder 30 Jahren gewagt haben?

Tatsächlich stellen wir eine Veränderung fest, die ich ganz spannend finde: Junge Unternehmer wollen zunehmend auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, nicht nur die reine Gewinnmaximierung steht im Vordergrund. Das fängt bei plastikfreien Supermärkten an und hört bei Knödelteigmischungen aus alten Brötchen auf. Am 16. Juli geben wir dem Thema Social Entrepreneurship, in dem auch viele etablierte Unternehmen aktiv sind, in Konstanz im Rahmen einer Veranstaltung eine Bühne.