von Elena Borchers

Grenzach-Wyhlen – Seit knapp zwei Jahren hat die Gemeinde mit Silke d’Aubert eine Wirtschaftsförderin, die sich selbst als „Kümmerer, Botschafter und Brückenbauer“ versteht. Welche Brücken sie bisher Jahr gebaut und welche Botschaften sie gesendet hat, präsentierte d’Aubert in dieser Woche dem Gemeinderat. Dabei sprach sie auch an, worum sie sich künftig noch kümmern möchte. Dazu gehört etwa, mehr für den Tourismus zu tun, neue Gewerbeflächen zu schaffen und die Leerstände in den beiden Mitten zu füllen, auch mit unkonventionellen Lösungen.

Was bisher umgesetzt wurde

Ein Bereich, der nicht nur für die Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist, ist schnelles Internet. Der Ausbau des Breitbands läuft bereits seit längerem in Fallberg, Rührberg, Siedlung und Neufeld. In den ersten beiden Bereichen sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen, die Verträge werden gemacht, so dass die Bewohner in den kommenden Wochen mit schnelleren Internet rechnen könnten, sagt die Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (WST). Als Nächstes soll in diesem Jahr die Talstraße angegangen werden.

Um den Handel in der Innenstadt attraktiver zu gestalten, hat die WST mit dem Handwerker- und Gewerbeverein darüber hinaus im Herbst 2018 einen Bärenscheck – den beliebten Gutschein für lokale Händler – speziell für Arbeitnehmer im Wert von 44 Euro geschaffen. „Dieser neue Gutschein wurde schon angenommen, wir erwarten aber noch eine Steigerung“, sagt d’Aubert. Um auch in diesem Bereich mit der Zeit zu gehen, sollen die Gutscheine in einem nächsten Schritt von Papier auf eine Karte oder App übertragen werden. Konkret geplant ist dies allerdings noch nicht.

Ebenfalls im Herbst 2018 hat die WST einen sogenannten „Co-Working-Space“ in einem Büro in der Gartenstraße eingerichtet. Kleine Firmen und Menschen, die sonst von zu Hause aus arbeiten, können dort vier Arbeitsplätze ganz individuell, also stunden- oder tageweise, mieten. Bis auf Laptop und Handy ist dort alles vorhanden, was man zum Arbeiten braucht, so d’Aubert. Sie hofft, dass noch deutlich mehr Menschen den Raum buchen. Bisher sei das Interesse ausbaufähig.

Box für Gründer und Neubürger

Für das laufende Jahr hat d’Aubert eine Reihe weiterer Projekte geplant. So sollen etwa alle, die in Grenzach-Wyhlen eine Firma gründen oder sich dort mit einem Gewerbe ansiedeln, eine Gründerbox erhalten. Geplant ist eine kleine Schachtel, die Artikel aus und Informationen über die Gemeinde enthält. Auch Neubürger sollen so eine Box bekommen.

Darüber hinaus will die Verwaltung zusammen mit der Handwerks- und der Industrie- und Handelskammer eine Gründersprechstunde anbieten, in der potenzielle Firmengründer beraten werden. Bis Ende des Monats soll darüber hinaus die neue Homepage der Gemeinde, die derzeit überarbeitet wird, online gehen.

Leerstand sinnvoll nutzen

Um den Leerstand von Ladenlokalen zu überbrücken, plant d’Aubert, in dem leerstehenden Geschäft an der Ecke Gartenstraße in Wyhlen (gegenüber dem Spielzeuglädeli), eine Art „Concept Store“ zu errichten. Dort sollen Händler aus der Umgebung an einem bestimmten Wochenende (Freitag und Samstag) ihre Waren und Angebote in dem Laden ausstellen dürfen.

„Interessierte dürfen sich gerne melden, wir werden auch noch aktiv auf die Suche gehen“, kündigt d’Aubert an. Derzeit stehen ihrer Aussage nach in beiden Ortsteilen insgesamt vier Ladenlokale leer, in drei davon sei aber bereits eine künftige Nutzung geplant.

Flächen fürs Gewerbe schaffen

Ein weiterer Bereich, in dem d’Aubert dringend Handlungsbedarf sieht, sind Gewerbeflächen. Derzeit könne die Gemeinde keine freien Flächen für das Gewerbe anbieten, auch Büros für Dienstleister fehlten. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde Anfragen für 12 000 Quadratmeter Grund, 500 Quadratmeter Bürofläche und 1000 Quadratmeter für den Handel (kleinteilig) erhalten. „Wir führen intensive Gespräche mit Privatpersonen und auch großen Firmen, die Land besitzen, um Flächen für das Gewerbe aufzukaufen“, so d’Aubert. Diese Gespräche seien aber nicht einfach. Auch der Fachkräftemangel sei nach wie vor ein Thema. Derzeit sind in der Gemeinde etwa 5300 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 2180 kommen über die Grenze zum Arbeiten.

Neues Fest rund um Trotte geplant

Um Bewohner und Touristen in die Gemeinde zu locken, sollen die Zentren zum einen attraktiver gestaltet werden, etwa mit mehr Grün. Außerdem sollen Feiern wie Dorfhock und Moonlight-Party, die sich bewährt haben, weitergeführt werden. Mit Chill im Park plant d’Aubert außerdem ein neues Format, das rund um die neu aufgestellte Trotte im Emilienpark stattfinden und das Thema Wein in den Vordergrund rücken soll. „Wir sind hier schließlich im Markgräflerland und damit ein Weinstandort“, so d’Aubert.

„Tourist-Info light“ geplant

Die Zahl der Übernachtungen in der Gemeinde steigt. Im Jahr 2017 lag sie bei 50 600, im vergangenen Jahr bei 53 600. Dennoch erhalte sie von Gastronomen die Rückmeldung, dass es schwieriger werde, Gäste zu bekommen und die „Belegung ist ausbaufähig“ sei, so d’Aubert. „Wir müssen etwas tun.“ Und es gibt bereits einen konkreten Plan. Bisher hatte die Gemeinde keine richtige Tourist-Info. Wer Fragen hatte, konnte sich telefonisch oder per Mail an die WST wenden. Das wird auch weiterhin möglich sein, zusätzlich soll im Hotel Villetta in der Basler Straße 10 nun aber eine „Tourist-Info light“ entstehen. Dort soll es Broschüren, Karten und Wanderführer geben, Touristen können sich vor Ort über Ausflugsziele und Routen beraten lassen. Die Infostelle soll im April öffnen, bis Herbst wird dann getestet, ob sie angenommen wird.

Aufgaben und Personal

Zu den Aufgaben der Stabstelle gehört die klassische Wirtschaftsförderung mit Bestandspflege, das Standortmarketing, die Akquise von Betrieben und die Vermarktung von Anfragen. Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Betreuung des Tourismus sind dort angesiedelt. Derzeit bearbeitet die WST drei aktuellen Projekte für die Internationale Bauausstellung (IBA) in Basel. Neben Silke d’Aubert als Leitern hat die Verwaltung Ende 2018 eine Auszubildende für die Arbeit in der Pressestelle übernommen. Eine weitere Mitarbeiterin ist bis Ende 2019 in Mutterschutz.