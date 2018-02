Grenzach-Wyhlen Gemeinde Grenzach-Wyhlen analysiert Fehler aus der Vergangenheit

Falsche Rechnungen und fehlende Abschlüsse - die Gemeinde behebt finanzielle Fehler

Mit Altlasten kennt sich die Doppelgemeinde aus. Einige schlummern im Boden, andere in Aktenordnern: Seit zwei Jahren arbeitet die Verwaltung Fehler aus der Vergangenheit, die in der Finanzverwaltung passiert sind, mit Hilfe eines externen Steuerberaters auf. Die schlechte Nachricht: Die Gemeinde hat durch diese Fehler einige Zehntausend Euro verloren. Die gute: Durch gleichzeitige Optimierung der Strukturen wird alles getan, um diese in Zukunft zu vermeiden.

„Uns wäre sehr wohl, wenn wir diese offenen Probleme sauber und zeitnah lösen können“, so Bürgermeister Tobias Benz. Manuel Maul von der Kanzlei Rödl & Partner sprach zwar lieber von Herausforderungen als von Problemen – es wurde trotzdem ein „erschütternder Bericht“, wie es CDU-Gemeinderätin Ulrike Ebi-Kuhn nach den Ausführungen nannte.

Das Problem Im Kern geht es darum, dass diverse Steuererklärungen der letzten Jahre noch ausstehen, etwa für die Seniorenresidenz Emilien-Park oder die Bäder. Beide sind sogenannte Betriebe gewerblicher Art. Seit 2011 hat die Verwaltung dafür keine Steuererklärungen abgegeben – das Finanzamt Lörrach hat diese dann geschätzt.

Während der Aufarbeitung durch die externen Steuerberater und einer internen Arbeitsgruppe wurde zudem festgestellt, dass es erhebliche steuerliche Fehlbuchungen gab. Rechnungen aus dem Ausland wurden teilweise steuerlich falsch behandelt oder falsche Steuersätze verwendet. Eine Fehlbuchung betrifft zum Beispiel die Erschließung des Baugebiets Kapellenbach ab dem Jahr 2005. Im Bereich Wasser wurden hier bis ins Jahr 2008 keine Vorsteuerbeträge geltend gemacht, weil sie statt im Eigenbetrieb im Kernhaushalt verbucht wurden. Das Geld ist futsch und die Gemeinde darf es sich auch nicht über die Gebührenkalkulation zurückholen. „Derzeit gehen wir von einem Schaden von rund 50 000 Euro aus“, so Maul.

Weitere steuerliche Fehler Die Umsatzsteuer auf ausländische Rechnungen wurden nicht abgeführt – etwa für die Sanierung der Hirschackergrube, Holzverkäufe erfolgten ohne gesonderten Steuerausweis. Die Photovoltaik-Anlagen wurden steuerlich nicht berücksichtigt, aus den Gutschriften der Einspeisung wurde die Umsatzsteuer nicht abgeführt. Steuervorteile hätte die Gemeinde auch bei den Bädern geltend machen können, weil diese auch Schulen und Vereine nutzen – das ist ebenfalls nicht geschehen.

Im Dezember 2015 hat das Finanzamt Lörrach eine Sonderprüfung des Neu- und Umbaus des Altenpflegeheims Emilien-Park angeordnet, die nach wie vor läuft. Der Grund auch hier: Umsatzsteuerfehler. Gleichzeitig zum Erweiterungsbau, der 2009 eingeweiht wurde, liefen Arbeiten im Bestand. „Diese hätte man steuerlich getrennt aufführen müssen“, so Benz auf Nachfrage am Mittwoch. Das ist aber nicht geschehen, die Maßnahmen wurden zum Teil über einen Kamm geschoren. „Jetzt müssen wir Tausende von Einzelpositionen dem Bestand oder dem Neubau zuordnen.“

Dieser Einschätzung widerspricht Amtsvorgänger Jörg Lutz. „Unser Steuerberater hat uns damals empfohlen, die einzelnen Posten in Gruppen zusammenzufassen und exemplarische Rechnungen rauszuziehen“, so Lutz auf Nachfrage am Mittwoch. Dieses Vorgehen hätten die Finanzbehörden, mit denen Lutz jederzeit in Kontakt gestanden habe, akzeptiert. Darüber sei auch der damalige Kämmerer Anton Schönmüller und dessen Nachfolgerin Anne Mack informiert gewesen. Vor der Rechtsaufsicht habe er immer mit offenen Karten gespielt, so Lutz. „Natürlich war mir das auch unangenehm, dass die Jahresabschlüsse nicht fertig gemacht werden konnten.“

Am Mittwoch war der Fachbereichsleiter der Kommunalaufsicht für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.