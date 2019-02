von SK

Einen gefährlichen Unfug erlaubte sich ein Mann am Donnerstag, 31. Januar, gegen 18.30 Uhr, in der Hauptstraße in Grenzach-Wyhlen. Als Beifahrer in einem Lieferwagen warf er einen Silvesterböller auf ein fahrendes Auto. Der Böller explodierte an der Beifahrertüre eines VWs. Dieser wurde hierdurch leicht beschädigt und die Fahrerin erschrak sich heftig.

Die weiteren Ermittlungen führten das Polizeirevier auf die Spur eines 30-jährigen Mannes. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt