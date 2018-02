Grenzach-Wyhlen Ganztagsschule: Wyhlen fühlt sich abgehängt

Teuer und unflexibel: Eltern üben Kritik am Ganztagesbetreuungsmodell für die Lindenschule.

Grenzach-Wyhlen – Gemeinde und Schule stellten das Konzept zur Einführung der Ganztagsschule in Wahlform an der Lindenschule am Donnerstag zahlreichen Eltern vor. Der Start soll mit einer provisorischen Mensa erfolgen. Kritik gab ’s an den Kosten für die Betreuung vor und nach dem Unterricht und seitens der Schulleitung an den räumlichen Begebenheiten.

„Es wird deutlich, dass sich einiges verändert in der Schullandschaft. Wir sind im Prozess mittendrin“, eröffnete Bürgermeister Tobias Benz die Infoveranstaltung. Die Schule soll wie die Bärenfelsschule als Ganztagsschule in Wahlform betrieben werden und zunächst die ersten und zweiten Klassen ab dem Schuljahr 2018/19 in dieser Schulform starten. Schulleiter Ernst Niepmann und seine Kolleginnen vom Schulentwicklungsteam stellten den künftigen Tagesablauf für Ganztageskinder und Halbtageskinder vor, die in der Regel täglich von 8 bis 12 Uhr gemeinsam Unterricht haben, bis die Ganztageskinder ins Mittagsband entlassen werden, während die Halbtageskinder noch eine Dreiviertelstunde länger in Lerngruppen unterrichtet werden.

Eine Zuhörerin führte an, dass es vor einem Jahr noch geheißen habe, dass Ganztages- und Halbtageskinder in getrennten Klassen unterrichtet würden. Konrektorin Kristina Peper erklärte, dass dies „von oberster Stelle“ nicht gewünscht sei, da sonst bei einem Wechsel der Schulform das Kind auch die Klasse wechseln müsste. Eine Mutter erkundigte sich nach Angeboten wie dem Chor und den Tierstunden. Peper führte aus, dass solche Angebote beibehalten werden sollen, aber Förderstunden nur möglich seien, wenn die Schule dafür auch Stunden zugeteilt bekommt. Ab der zweiten Klasse findet etwa der Atelierunterricht für alle Kinder nachmittags statt.

Allerdings wird dieses Angebot von zwei auf eine Stunde verkürzt und die Erstklässler fallen aus dem Angebot raus, so Peper.Zur Diskussion führten die Kosten für die neuen Betreuungszeiten. Bei einer täglichen Betreuung von 7 bis 17 Uhr fallen für das erste Kind 180 Euro an. Die Gemeinde ermöglicht zwar eine individuelle Buchung der Stunden von 7 bis 8 Uhr, 15 bis 16 Uhr und 16 bis 17 Uhr, allerdings nur im Paket von Montag bis Donnerstag, lediglich die Freitagzeiten können einzeln gebucht werden, wie Marlen Geheeb von der Sozialabteilung ausführte.

Dies stieß auf Kritik und verschiedene Eltern führten an, dass sie nur einzelne Tage bräuchten. Zudem wurde kritisiert, dass Wyhlener dadurch eine Schlechterstellung im Vergleich zur Bärenfelsschule erfahren würden, wo einzelne Tage gebucht werden können. Unmut erregte auch, dass Halbtageskinder nicht am Mittagstisch teilnehmen dürfen, sondern vor dem Nachmittagsunterricht nach Hause gehen sollen.

Niepmann kritisierte das einige Räume vollumfänglich als Schulfläche angerechnet würden, aber einer Doppelnutzung unterliegen. Er verwies auf den Raum im Untergeschoss, der durch den Judoverein genutzt wird. „Wir möchten nicht starten mit einer vorgegebenen Doppelnutzung“, so Niepmann, der kritisierte, dass die Schule diese Räume nicht ihren Konzepten entsprechend einrichten könne. Benz hielt dagegen, dass die Vorgaben an das Raumprogramm erfüllt würden und auch die Schulbehörde dies so sehe.

Hauptamtsleiterin Karin Schöttler verwies darauf, dass der Schulsport in der Hochrheinhalle stattfindet, die der Schule nicht angerechnet werde. Christine Schubert-Faul vom Bauamt erklärte die anstehenden Umbaumaßnahmen in der Schule sowie den angedachten Umbau des Hallenfoyers, die künftig als Mensa genutzt werden soll. Bauamtsleiterin Sabine Schneider meinte: „Wir fahren zweigleisig.“ Während eine Übergangslösung in der Aula der Schule eingerichtet werde, werde baurechtlich noch geprüft, ob das Foyer als Mensa geeignet sei.

Ob man zwingend zum nächsten Schuljahr starten müsse, wenn noch so vieles unklar sei, fragte ein Zuhörer. „Viele Eltern haben auf den Start gedrängt. Es gibt viele Eltern, die das Angebot brauchen“, antwortete Benz. Ob der Gemeinderat den Start noch für ein Jahr verschieben könne, lautete eine weitere Frage.

Benz erklärte, dass der Antrag schon gestellt sei und Umbaumaßnahmen wegen des Brandschutzes ohnehin erfolgen müssten. „Die Klassenzimmer werden fertig sein. Das einzige Provisorium für ein bis zwei Jahre ist die Mensa“, so Benz.

