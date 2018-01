Grenzach-Wyhlen Futter fürs Fasnachtsfeuer und die Kasse

Die Jugendfeuerwehr sammelt seit mehr als 20 Jahren die Weihnachtsbäume in der Gemeinde.

Grenzach-Wyhlen – In wenigen Wochen werden in Grenzach und Wyhlen große Fasnachtsfeuer die Nacht erhellen. Was da lodert und Funken schlägt, stand bei vielen Menschen bis Dreikönig geschmückt in den guten Stuben: Weihnachtsbäume. Seit mehr als 20 Jahren verdient sich die Jugendfeuerwehr aus Grenzach-Wyhlen mit der Abholung der Bäume etwas hinzu. Die Jugendlichen haben dabei alle Hände voll zu tun.

Im Schnitt kommen rund 950 Bäume zusammen, die in den anderthalb Tagen von den fleißigen Helfern eingesammelt werden müssen. An manchem Haus steht ein kleines Tännchen, es gibt stattliche Bäume, aber auch richtige Riesentannen, bei denen man sich fragt, wie die überhaupt jemals in ein Wohnzimmer gepasst haben.

Geld verdient die Jugendfeuerwehr über die Banderolen, die für 1,50 Euro gekauft werden können – in diesem Jahr waren es mehr als 1000. Nur damit gekennzeichnete Bäume nehmen die Jugendlichen mit. Das hat sich in fast allen Haushalten bereits herumgesprochen, allerdings gibt es immer wieder Bäume ohne Banderole, die dann liegen gelassen werden. Mit 1,50 Euro ist die Jugendfeuerwehr im Vergleich zu anderen sehr günstig – dennoch kommt es vor, dass Menschen sich über den Preis beschweren. Dabei ist die Jugendfeuerwehr auf den Zustupf angewiesen. Sämtliche Erlöse kommen der Jugendarbeite zugute. Damit werden gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie etwa das Kreiszeltlager oder Besuche bei der befreundeten Feuerwehr Orehovci in Slowenien finanziert. Große Unterstützung erhält die Jugendfeuerwehr bei der Weihnachtsbaumaktion vom Spielzeuglädeli, den Rathäusern, den Sparkassen und Volksbanken, welche den Verkauf der Banderolen übernehmen.

Aber auch der Werkhof unterstützt die Jugendfeuerwehr indem er für die Sammlung der Bäume drei Transporter mit Ladefläche zur Verfügung stellt. Und die Sammlung hatte es auch in diesem Jahr in sich: Nachdem die Mannschaft auf die verschiedenen Fahrzeuge aufgeteilt wurde und jede Gruppe wusste, für welches Gebiet sie verantwortlich ist, ging es los. Gefahren werden die Fahrzeuge immer von Kameraden der Einsatzabteilung, die dann auch die Jugendlichen beaufsichtigen. Hier achtet Jugendwart Sebastian Werner darauf, die Teams möglichst so einzuteilen, dass immer erfahrene und neue Helfer gemischt werden, damit die Jungen von den Älteren lernen können. Denn das richtige Beladen der Fahrzeuge ist eine Kunst für sich.

Werden die Bäume nur lose auf die Ladefläche geworfen, passen vielleicht 15 Bäume auf das Fahrzeug und das Risiko ist hoch, unterwegs etwas zu verlieren. Daher werden die Bäume gestopft und ineinander verkeilt, so dass etwa 30 bis 40 Bäume auf die Ladefläche passen und nichts herunterfällt. Gesammelt wird, bis es dunkel wird. Samstagfrüh ging es dann gleich weiter, nur unterbrochen von einer Frühstücks- und einer Mittagspause. Gegen 15 Uhr waren alle Bäume eingesammelt und sämtliche Straßen wurden nochmals kontrolliert, da meist ein paar Nachzügler ihre Bäume erst auf die Straße stellen wenn die Fahrzeuge schon vorbei sind.

Dennoch werden immer wieder ein paar Bäume übersehen. Hier bittet die Feuerwehr um Verständnis und um telefonische Rückmeldung, damit die liegengebliebenen Bäume im Nachgang abgeholt werden können. Die Bäume werden auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage am Schacht gelagert und dienen dann als Grundlage für die beiden Fasnachtsfeuer. Auch hier wird sich die Jugendfeuerwehr wieder betätigen und beim Grenzacher Fasnachtsfeuer Grillwürste und Getränke verkaufen – und so die Kasse weiter füllen.