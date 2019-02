Grenzach-Wyhlen 12. Februar 2019, 14:20 Uhr

Fußgänger sticht mit Messer auf Autofahrer ein

Durch einen Messerstich schwer verletzt wurde ein 60-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 18.40 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Solvaystraße.