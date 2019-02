von Horatio Gollin

Funkstille im wahrsten Sinn des Wortes herrscht seit einigen Wochen auf dem Rührberg: Der einzige Mobilfunkanbieter wartet gerade seinen Funkmast. Auch auf dem Neufeld ist die Anbindung miserabel und selbst in den Ortskernen von Wyhlen und Grenzach gibt es noch blinde Flecken. Das stellt Bürger auf eine harte Geduldsprobe und Gewerbetreibende vor ein echtes Problem.

„Der Handyempfang ist okay, nur das Internet ist langsam, aber das nutze ich eh nicht“, erklärt eine Seniorin aus Wyhlen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass bei der Telekom, ihrem Anbieter, in Grenzach immer wieder kein Netz gewährleistet ist, und in Wyhlen hat sie in Gaststätten oftmals einen schlechten Empfang.

Deutlich heftiger reagiert eine Anwohnerin der Inzlinger Straße am Ortsrand von Rührberg: „Hier oben ist absolute Funkstille.“ Nicht einmal eine SMS kann sie verschicken, wenn sie in ihrer Wohnung ist. Der einzige Anbieter o2 führt seit drei Wochen Wartungsarbeiten am Funkmast durch, hat sie in Erfahrung bringen können. „Der Empfang draußen kommt angeblich vom Inzlinger Mast“, erklärt sie. „Es ist noch nie so lange ausgefallen.“ Die Mobilfunkanbieter werben mit einer guten Netzabdeckung für die Kommune. Online lässt sich bei Telekom, Vodafone und o2 der Standort prüfen und der Nutzer kann Karten zur Mobilfunkversorgung studieren. Für die Telekom offenbart sich, dass es keine Versorgung mit dem Mobilfunkstandard LTE (4G) gibt, das Tal mit 3G und am Berg nur mit 2G versorgt werden. Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich beim Mitbewerber Vodafone, nur o2 verspricht im Tal eine Versorgung mit dem schnellen LTE-Standard und an den Berglagen immerhin noch außerhalb von Gebäuden. Richtige Funk­löcher offenbaren alle Karten gerade auf dem Rührberg, wo stellenweise nicht mal eine Versorgung mit 2G gewährleistet wird.

„Die Mobilfunkversorgung ist miserabel. Wir haben kein Netz mehr“, stellt Felix Düster, Betriebsleiter des Rührberger Hofs fest. Der Hotelbetrieb ist auf Geschäftskunden angewiesen. „Viele kommen nicht mehr, weil sie Mobilfunk zum Arbeiten brauchen“, sagt Düster. Im Urlaub war er in Costa Rica, dort hatte er noch im Urwald außerhalb der Siedlungsgebiete einen guten Handyempfang. „Man fühlt sich irgendwie abgehängt, obwohl es nur fünf Minuten nach Basel oder Lörrach sind.“ Der Rührberger Obstbauer Alexander Drechsle berichtet, dass bis vor drei Wochen die Versorgung mit o2 noch gegeben war, derzeit kriegt er kein Netz mehr rein. „Das ist sehr hinderlich, weil ich in meinem Beruf viel draußen bin“, meint Drechsle, der über das Telekomnetz noch „einen Hauch von einem Empfang“ hat. Beim Handwerker- und Gewerbeverein ist das Problem bekannt. Schlechten Empfang melden die Gewerbetreibenden vom Rührberg, vom Neufeld und vom Hörnle, erzählt Vereinsvorsitzender Joachim Schlageter. Das Gewerbe wünscht sich 4G im ganzen Ortsgebiet, hält er fest. IT-Dienstleister Tilo Levante aus Grenzach meint: „Kein Anbieter ist flächendeckend in guter Qualität vorhanden. Für Firmen ist das unbrauchbar, weil Mitarbeiter im Einsatz immer wieder kein Netz haben.“ Er führt aus, dass das Problem seit zehn Jahren bestünde und bis heute stellenweise kein Empfang geboten wird. „Über 3G oder 4G brauchen wir gar nicht zu reden“, sagt Levante.

„Im Haus schwankt es ständig zwischen Schweizer und französischem Netz“, stellt Harry Vogt fest, der als Architekt auf dem Neufeld wohnt und arbeitet. Eine Mobilfunkversorgung sei an manchen Tagen gar nicht gegeben. Lediglich Vodafone hat einen Verteiler auf dem Rührberg, der auf dem Neufeld aber nur eine schlechte Qualität gewährleistet.

„Das betrifft das ganze Neufeld“, meint Vogt, der dort am höchsten Punkt wohnt. „Weiter unten ist es noch schlechter.“ Als Gewerbetreibender hofft er auf einen zügigen Breitbandausbau, da sich in der Mobilfunkversorgung seit Jahren nichts tut. Er stellt fest: „Für alle, die ein Büro oder ein Gewerbe haben, ist das ein Problem.“

„Leider blieb unsere wiederholte Kritik bei den Netzbetreibern weitgehend ohne Reaktion“, sagt Bürgermeister Tobias Benz. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass der Rührberg und Bereiche am Rhein beim Mobilfunknetz schlecht abgedeckt sind und es auch in den Ortszentren „viele blinde Flecken“ gibt. Um eine Erreichbarkeit der Mitarbeiter zu gewährleisten, nutzt die Verwaltung für die Diensthandys seit vergangenem Jahr einen Tarif, der das Schweizer Netz ohne Mehrkosten einschließt. „Ich hoffe nun, dass im Rahmen des 5G-Ausbaus und des Glasfasernetzausbaus der Gemeinde und des Zweckverbandes Breitbandversorgung, das ja auch zur Anbindung von Mobilfunkmasten genutzt werden kann, sich hier endlich etwas verbessert.“