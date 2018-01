Grenzach-Wyhlen Friedenskirche ist trotz Vakanz auf Kurs

Die evangelische Kirchengemeinde Wyhlen ist seit einem halbem Jahr ohne Pfarrer. Bisher läuft aber alles gut weiter.

Grenzach-Wyhlen – Seit einem halben Jahr fehlt nun in der evangelischen Kirchengemeinde Wyhlen die Pfarrerin. Im Sommer verließ Annette Metz nach 18 Jahren die Gemeinde. Viele Gemeindemitglieder erinnern sich gerne an die Zeit mit ihr und empfinden immer noch den Verlust, auch weil der Ehemann der Pfarrerin, Florian Metz, für ein so vielfältiges musikalisches Leben sorgte. Seitdem hat nun Ulrike Grether, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, alle Hände voll zu tun.

„Fast eine Ganztagsbeschäftigung“ sei ihre Aufgabe geworden, meint Ulrike Grether schmunzelnd. Aber alles bereite auch viel Freude. Obwohl sich manches nur mit deutlich größerem Aufwand organisieren lässt, gab es bisher keine spürbaren Ausfälle im kirchlichen Leben. Bis in den Sommer sind alle Sonntagsgottesdienste abgesichert. Die Pfarrer aus den umliegenden Orten – Tobias Walkling aus Inzlingen, Alfred Klassen aus Grenzach, Miranda de Schepper aus Herten und Pfarrer im Ruhestand Axel Hüttner wechseln sich ab, um die Wyhlener Christen zu betreuen. Ebenso sind alle anderen Erfordernisse wie Trauungen und Bestattungen abgesichert, für Taufen sind einige Sonntagsgottesdienste eingerichtet.

„Besonders wichtig war aber, dass der Konfirmandenunterricht ohne Ausfälle gewährleistetet ist,“ sagt Grether. „Dank eines sehr rührigen Teams können wir den 22 Konfirmanden ein tolles Programm bieten.“ Vor allem Jugendreferentin Sara Kiefer und Raphael von Au, ein Jugendlicher aus der Gemeinde, bemühen sich darum. Unterstützung erhalten sie noch von einer Praktikantin der Evangelischen Hochschule Freiburg.

Mit der Musik ging es bis jetzt auch gut, für die Christvesper zum Beispiel fanden sich vier Musiker aus der Gemeinde zusammen, Christian Intveen gestaltete den Kinder-Weihnachtsgottesdienst am Klavier. Regelmäßig wie bisher laufen auch alle Gruppen und Kreise weiter. Die notwendige Hilfe für die Verwaltungsarbeit gibt der Grenzacher Pfarrer Alfred Klassen als sogenannte Vakanzvertretung.

Pfarrhaus braucht energetische Sanierung

Für grundlegende Fragen tritt der Kirchengemeinderat öfters als sonst zusammen. Zu den Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, gehört die Betreuung der drei Gebäude. Die Friedenskirche, das Bonhoefferhaus in der Jurastraße und das Pfarrhaus müssen erhalten und betreut werden. Das Pfarrhaus wurde schon vor einiger Zeit in das Liegenschaftsprogramm der evangelischen Landeskirche aufgenommen und soll in wenigen Monate eine energetische Sanierung erhalten. Dafür ist die Zeit, in der es unbewohnt ist, recht günstig.

Dass alles trotz der unbesetzten Pfarrstelle recht gut läuft, bestätigte auch eine Visitation im Dezember, dabei wurde der Pfarrei in Wyhlen ein guter Ablauf bestätigt. Auch Dekanin Bärbel Schäfer vom Markgräfler Kirchenbezirk ist mit dem Ablauf in Wyhlen recht zufrieden. „Es gibt keine entscheidenden Defizite, dank der umsichtigen Arbeit von Ulrike Grether und dem gesamten Kirchengemeinderat läuft der Betrieb sehr gut“, lobt sie. „Deshalb ist die Besetzung von Wyhlen nicht ganz so dringend wie andernorts, zumal die Vakanz erst seit einem halben Jahr besteht.“ Die Suche nach einer neuen Pfarrerin oder einem Pfarrer hat inzwischen dennoch intensiv begonnen. Im Informationsblatt der evangelischen Landeskirche wurde die Stelle ausgeschrieben, noch bis zum 16. Januar läuft die Bewerbungsfrist. Dann sollten hoffentlich Bewerbungen eintreffen. Falls nicht, muss die Ausschreibung wiederholt werden. Angesprochen sind Interessenten aus der gesamten Landeskirche Baden.

Inzwischen wird das Leben in der evangelischen Gemeinde Wyhlen weiter gehen, einer der baldigen Höhepunkte ist der nächste Impuls-Gottesdienst am 11. Februar.