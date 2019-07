von Rosa die Nardo

Grenzach-Wyhlen - Seinen Freunden sollte man immer wieder sagen, wie wichtig sie sind. Wer das schon länger nicht mehr getan hat, kann den heutigen Dienstag als Aufhänger benutzen. Denn 2011 haben die Vereinten Nationen den 30. Juli als internationalen Tag der Freundschaft ausgerufen – zwischen Nationen, Kulturen und Menschen. Wir haben uns in Grenzach-Wyhlen umgehört.

„Wer seine eigenen guten Taten zählt, und dann erwartet, diese zurück zu bekommen, hat den Sinn von Freundschaft nicht verstanden“, findet Anna-Maria Melino (54): „Ich habe ein paar gute und ehrliche Freunde, die mir immer den Rücken stärken, ohne solche Hintergedanken wie „Ich habe mehr und du weniger geholfen“. Stattdessen gehe es um Selbstlosigkeit und darum, dass man sich von Herzen für seine Freunde einsetzt. Für Uta Sander (49) sind Freunde ein sehr wichtiger Teil des Lebens. „Wahre Freunde erkennt man daran, dass sie auch in schlechten Zeiten zu einem stehen“, so Sander. Die guten Zeiten würden durch sie noch besser werden. Sie habe zwei bis drei beste Freunde, die sie alle seit mindestens 15 Jahren kennt. „Am liebsten gehen wir zusammen in den Urlaub oder verbringen ein gemütliches Wochenende miteinander.“ „Freunde machen glücklich.“ Das weiß auch schon

Nora Goreti (9): „Ich habe ein ganz beste Freundin, Chiara, mit ihr bin ich schon seit dem Kindergarten befreundet.“ „Die zwei sind unzertrennlich“, weiß auch die Mama. Nora ergänzt: „Ich habe noch mehr gute Freunde, wir spielen oft. Wenn es jemandem von uns nicht gut geht, reden wir miteinander. Ohne Freunde wäre man einsam.“ Und auch die Schule werde mit Freunden gleich viel lustiger.

Schon in seiner Jugend hat Siegfried Müller (69) einen engen Kreis an Freunden gehabt, die er als Bandmitglied oder im Sportverein kennengelernt hatte. „Doch vor allem im Alter ist es wichtig, Freunde zu haben, mit denen man sich austauschen kann.“ Auch heute noch unternimmt er viel mit ihnen. „In meiner Zeit als Grundschullehrer war es mir ein Hauptanliegen, den Kindern die Wichtigkeit von Freundschaft beizubringen.“

Lucas und David Lambelet (17) sind Zwillinge. Dadurch waren sie für den jeweils anderen nicht nur der allererste Freund: „Wir haben auch heute den gleichen sozialen Kreis, da wir in dieselbe Klasse gehen und ähnliche Hobbys haben“, erklärt Lucas. „Während des Auslandsjahres, das Lucas in Peru und ich in den USA verbracht habe, war es einfach, neue Freunde zu finden. Die Jugendlichen dort waren sehr aufgeschlossen“, so David.

„Der beste Weg einen Freund zu haben ist der, selbst einer zu sein.“ Diesen Spruch hat Pfarrer Uwe Schrempp (57) in der Küche des Bauernhofs gefunden, auf dem er seinen letzten Urlaub verbracht hat. Während des Gesprächs mit dieser Zeitung fängt sein Handy an zu klingeln – es ist sein langjähriger Freund Willi.

„Mit Willi ist es so wie mit allen echten Freunden: Man muss nicht ständig in Kontakt miteinander stehen, denn die Verbindung bleibt – sie ist im Herzen“, sagt Schrempp