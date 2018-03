Noch ist die Reaktion der Vereine auf das neue Angebot von Gemeinde und Volkshochschule zurückhaltend.

Seit einigen Monaten hat sich die neue Freiwilligenagentur an der Volkshochschule (VHS) etabliert. Das Konzept für dieses Angebot entwickelte die VHS im Auftrag der Gemeinde. In etlichen Veranstaltungen wurden Ideen und Möglichkeiten dafür inzwischen präzisiert. Projektleiterin Melanie Penningers erläuterte am Freitag weitere Vorhaben, um immer mehr Partner dafür zu gewinnen.

Die Freiwilligenagentur wendet sich an zwei Gruppen, einmal an Vereine und auch Privatpersonen, die freiwillige Arbeit nutzen und an jene, die solche Leistungen anbieten möchten. Ausgehend von der grundlegenden Veränderung freiwilliger Tätigkeit in den vergangenen Jahren, kommt es heute immer mehr darauf an, jenen, die die eigentlichen Aufgaben unentgeltlich in ihrer Freizeit erfüllen, Entlastung von organisatorischer und administrativer Arbeit zu gewährleisten. Ebenso, bekräftige VHS-Leiter Henning Kurz, sei die einstmals geltende Regel unbefristeter sehr lange andauernder freiwilliger Tätigkeit durchaus nicht mehr üblich. Bedingt durch häufigeren Wechsel im Berufsleben verändern sich nicht nur Arbeits- und Wohnorte, sondern auch die zeitlichen Freiräume.

Höchster Wert der Freiwilligenarbeit aber ist die Nutzung vorhandener Kompetenzen. „So ist es durchaus üblich, dass Beschäftigte der hiesigen Industrie wissen, dass sie in drei oder fünf Jahren wieder wegziehen werden, bis dahin aber gerne ein bestimmtes Zeitvolumen in der Woche bereitstellen,“ beschrieb er diesen Kulturwandel. Deshalb wird sich die Freiwilligenagentur darum kümmern, genau jene angebotenen Leistungen an die richtigen Empfänger zu vermitteln „Uns geht es aber auch darum, die Freiwilligen selbst weiter zu bilden und so noch sicherer für ihre Angebote auszustatten,“ ergänzte Melanie Penningers. Dazu gehören unter andrem solche Themen wie Versicherung, Übergabe und Übernahme von Funktionen.

Gerade für Vereine sei es wichtig, klare Funktionsbeschreibungen für alle Bereiche zu erstellen, die von Freiwilligen neu besetzt werden sollen. Diese sollten so präzise sein wie eine Stellenbeschreibung, damit jene, die sich darauf einlassen, auch wissen, was erwartet wird und welche Verantwortung sie übernehmen.

So gelte es, vor der Besetzung von Vereinsfunktionen auch Belastungen und Grenzen der Verantwortung zu benennen, damit im Verlauf der Tätigkeit keine Missverständnisse entstehen. Bisher gab es in der Gemeinde kaum Reaktionen aus Vereinen, doch gerade weil dort immer wieder Vorstandsfunktonen zu besetzen sind, sollten sie auf die Freiwilligenagentur zugehen, um geeignete Personen zu finden. „Wir möchten hier ein Kompetenzzentrum aufbauen, um Fähigkeiten und Bereitschaften optimal zu nutzen,“ ergänzte Penningers.

Für den Aufbau einer wirksamen Freiwilligenagentur sieht die Volkshochschule einen Zeitraum bis zu drei Jahren vor. Keinesfalls wird sie eine Konkurrenz für Vereine sein, sondern ausschließlich ein Partner, versichern Penningers und Kurz..