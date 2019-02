von mar

Grenzach-Wyhlen (mar) Mit 22 Bewerbern sowie einer Ersatzkandidatin für die Gemeinderatswahl sowie sechs Kandidaten für die Kreistagswahl sehen die Freien Wähler Grenzach-Wyhlen den Kommunalwahlen sehr zuversichtlich entgegen.

Bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler war am Mittwoch jedoch nicht nur die Zuversicht auf ein gutes Wahlergebnis deutlich zu spüren, sondern auch der Wille, in der Doppelgemeinde etwas zu verändern. Die Kandidaten sprachen sich für eine bessere Lebensqualität in der Doppelgemeinde aus, und betonten, dass sie ihre politischen Vorstellungen unabhängig von Bündniszwängen am ehesten bei den Freien Wählern verwirklichen können.

Ralph Gerspach, Vorsitzender der Freien Wähler, sprach sich für eine personell ausreichend ausgestattete starke Verwaltung und eine an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete nachhaltige Bebauung ein. Darüber hinaus forderte er, dass für Familien mit Kindern Betreuungs- und Ausbildungssysteme geschaffen werden, die dem heutigen gesellschaftlichen Wandel entsprechen. Die Unterstützung von älteren Menschen für ein würdevolles Leben sowie die Entlastung von Grenzach-Wyhlen vom Verkehr und das Bestreben, für Industrie-und Gewerbeansiedlungen wieder attraktiver zu werden, zählen zu den weiteren Kernaussagen im Wahlprogramm.

Marco Muchenberger, Bürgermeister von Inzlingen und auf Platz 1 der Liste für die Kreistagswahl sagte, es sei wichtig, dass die Kommunen im Landkreis eine starke Vertretung im Kreistag haben. Auch deswegen habe er sich entschlossen für den Kreistag zu kandidieren. Einsetzen will er sich im Falle seiner Wahl für eine weitere Verbesserung der Nahverkehrssysteme und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Lösung von Verkehrsproblemen und Fragen der Infrastruktur.

Außerdem wolle er sich für eine Stärkung des ländlichen Raumes sowie für eine starke Selbstverwaltung der Städte und Gemeinen sowie ein faires Miteinander mit dem Landkreis einsetzen. Manfred Mutter, Vorsitzender des BI Zukunftsforum und Gast der Versammlung, sprach sich indes gegen jedwede Uniformität in der Arbeit des Gemeinderats aus. Diese sei bei vielen Abstimmungen allgegenwärtig und vieles würde lediglich abgenickt. Den Freien Wählern attestierte er viele Schnittmengen mit dem Zukunftsforum, sie agierten flexibel und faktenorientiert. Gleichermaßen riet er zur Rotation bei den Gemeinderatswahlen, spätestens in der nächsten Legislaturperiode.

Kreistagswahl: Marco Muchenberger (Bürgermeister von Inzlingen), Peter Weber (Parkettleger), Jutta van Dick (Pflegedienstleiterin), Patrick Grun(Rechnungsamtsleiter), Karlheinz Quandt (Polizeibeamter i.R.), Dieter Stoll (Elektrohandwerksmeister).

Weitere Infos um Internet:

http://www.freiewaehler-gw.de