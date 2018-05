Grenzach-Wyhlen Freibad: Die Saison beginnt

Das Freibad eröffnet am heutigen Samstag. Zum Jubiläum gibt’s einen Aktionstag im Juli.

Grenzach-Wyhlen – Die Becken sind gefüllt, die Wiesen gemäht und die Waikiki-Bar bestückt. Kurzum – im Freibad ist alles bereit für die 60ste Saison, die am heutigen Samstag wie gewohnt mit freiem Eintritt beginnt. Betriebsleiter Massimo Pinto und sein Team haben bis zuletzt Hand angelegt, um alles vorzubereiten.

13 Grad zeigt das Thermometer am frühen Freitagmorgen an, die Sonne scheint noch recht kraftlos auf das große Areal am Rhein. „Bis auf das Wetter ist alles parat“, sagt Pinto und seufzt. Seit einigen Jahren werde es pünktlich zum Start kühl. „Egal, wann wir öffnen.“

Das Wetter kann Pinto zwar nicht beeinflussen, aber zumindest dafür sorgen, dass sonst alles passt. „Ein Problem haben wir aktuell noch mit einer Pumpe.“ Und auch das Dauerthema Wasserverlust hat sich noch nicht gelöst. „Angesichts der aktuellen Haushaltslage ist das wohl auch nicht in Sicht.“ Pinto ist froh, dass die Gemeinde zumindest den laufenden Betrieb aufrecht erhalten kann. Dies sei bei Bädern – die immer ein Zuschussbetrieb seien – auch nicht selbstverständlich. Wenn Geld da wäre, würde Pinto neben der überfälligen Sanierung der Becken vielleicht noch eine neue Attraktion hinstellen. Ein Spaßbad aber soll aus dem Freibad nicht werden. „Wir waren schon immer ein Familienbad und das schätzen unsere Besucher auch“, ist sich Pinto sicher, der seit 29 Jahren für die Gemeinde arbeitet und seit 15 Jahren den Bäderbetrieb leitet. Ganz wichtig sei zum Beispiel auch der alte Baumbestand, der für ausreichend Schatten sorgt.

Die üppige Vegetation lockt aber auch Gäste an, auf die Pinto gut verzichten kann. Dazu gehören die Nilgänse, die dem Team zusätzliche Arbeit beschert haben. Wie berichtet, hat sich die invasive Art, die sich kaum verscheuchen lässt und deren Kot gesundheitsgefährdend sein kann, im Freibad niedergelassen. In enger Zusammenarbeit mit dem BUND haben die Angestellten in den vergangenen Wochen mehrmals täglich die Tiere gestört und ihre Nester kontrolliert, um eventuell Eier zu vernichten. „Seit eineinhalb Wochen haben wir keine Tiere mehr gesehen“, sagt Pinto.

Und auch ein anderes Problem hat sich zumindest vorübergehend gelöst. Da Pintos Stellvertreter gerade ein Sabbatjahr einlegt, war die Gemeinde auf der Suche nach einem weiteren Badewärter. „Die Hallenbadsaison haben wir ohne Unterstützung geschafft, aber im Sommer brauche ich pro Schicht vier Leute“, sagt Pinto. Der ungelernte Badewärter braucht mindestens einen Rettungsschwimmschein der DLRG in Silber und darf nicht alleine arbeiten. „Wir haben jetzt jemanden gefunden, der diesen Anforderungen entspricht.“ Der Markt bei den Bäderfachangestellten aber sei leergefegt, aus Gesprächen mit anderen Kollegen weiß Pinto, dass diese Fachkräfte überall fehlen. „Der Beruf ist gerade für junge Menschen nicht attraktiv.“ Die Gewerkschaft Verdi scheue sich, in den Tarifverhandlungen sehr viel mehr einzufordern. „Freibäder gehören eben nicht zur Daseinsfürsorge wie Kindergärten.“ Müssten die Kommunen bei den Personalkosten drauflegen, würden einige ihre Bäder schließen, ist sich Pinto sicher.

Schluss ist aber fürs Grenzach-Wyhlener Bad nach 60 Jahren nicht. Das Jubiläum soll in kleinem Format gefeiert werden. „Wir planen im Juli einen Kinder-Aktionstag und Moonlight-Schwimmen.“

Öffnungszeiten: Das Freibad hat im Mai täglich von 9 bis 20 Uhr, von Juni bis August von 9 bis 20.30 Uhr und im September von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet.