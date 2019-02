von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Rund 320 geflüchtete Menschen wird der Landkreis in diesem Jahr auf seine Städte und Gemeinden verteilen, etwa 31 davon muss Grenzach-Wyhlen aufnehmen. Eine Zahl, die Bürgermeister Tobias Benz in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag als machbar, wenn auch herausfordernd bezeichnete. Denn bezahlbarer Wohnraum ist ein knappes Gut, was auch soziale Spannungen mit sich bringt.

Dass die Gemeinde nicht wie zunächst angenommen bis zu 60 Flüchtlinge (im Ort kursierte sogar das Gerücht bis zu 90) in Anschlussunterbringung aufnehmen muss, liegt an der Gemeinschaftsunterkunft, die bis im September 2018 in Wyhlen betrieben wurde. „In diesen Jahren haben wir die Zuweisungsquote übererfüllt, das wird uns jetzt angerechnet“, erklärte Integrationsbeauftragter Lars Bausch. Wie genau diese Anrechnung aber aussehen und für wie viele Jahre sie gelten wird, ist noch offen. „Gespräche mit dem Landkreis stehen noch aus“, so Bürgermeister Benz.

Mietschulden sind ein Problem

Stand Februar leben rund 190 Menschen in Anschlussunterbringung in der Gemeinde, dabei handelt es sich um 37 Familien und 31 Einzelpersonen. Seitens der Gemeinde konnten für diese Menschen 32 Wohnungen angemietet werden, elf Wohnung, die mit Flüchtlingen belegt sind, befinden sich in Eigentum der Gemeinde. „Ein paar wenige Familien haben private Mietverhältnisse“, so Bausch. Nun kommen weitere Menschen hinzu und die Wohnungsvermittlung gestaltet sich laut Marlen Geheeb äußerst schwierig.

„Ich habe das Gefühl, dass alle Menschen, die an Flüchtlinge vermieten wollen, es bereits tun“, so die stellvertretende Leiterin der Sozialabteilung. Aktuell gebe es zehn bis zwölf offene Fälle, „von denen wir nicht wissen, wohin“. Ein konkretes Konzept, wie die Gemeinde damit umgehen soll, gebe es nicht. „Wir wälzen täglich Wohnungsanzeigen und nutzen unser Netzwerk“, so Geheeb. Das Problem sei, dass der Quadratermeterpreis, den das Jobcenter zu zahlen bereit ist, weit unterhalb des ortsüblichen liegt. „Wir reden von sechs bis sieben Euro pro Quadratmeter.“

Ein Problem, mit dem aber nicht nur Geflüchtete und ihre Betreuer zu kämpfen haben, sondern auch Einheimische. Das führt zu Spannungen und Neid. „Erst dieser Woche hat mich ein anonymer Brief erreicht, dessen Verfasser mir vorwirft, den Ort mit Schwarzafrikanern zu fluten“, sagt Benz. Auf die Nationalitäten der Menschen, die in der Gemeinde untergebracht werden, habe die Verwaltung keinen Einfluss. „Aber das Landratsamt achtet darauf, möglichst eine gute Mischung hinzubekommen“, so Bausch.

Außerdem schlagen immer wieder Menschen bei der Gemeinde auf, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, die nicht verstehen, warum für Flüchtlinge diese Maßstäbe gelten. „Mit Gesetzen braucht man da nicht zu kommen“, so Benz. Und: „In unserer Gemeinde gibt es mehr Sozialfälle, als mancher vielleicht glaubt.“ Auch diesen Menschen bemühe sich die Gemeinde nach Kräften, zu helfen. Die Hilfe der Sozialabteilung und den zugehörigen Integrationsmanagern sowie den Helfern des Freundeskreises Amiko sind vielfältig: Vermittlung von Praktika und Jobs, Sprachkurse, Integration in Vereine, vor allen Dingen von Kindern. „Familien fällt die Integration häufig leichter“, so Bausch.

Ein weiteres Thema, dass die Abteilung immer wieder beschäftigt, sind Mietschulden. Das passiere häufig dann, wenn die Geflüchteten eine Arbeit gefunden haben und das Jobcenter die Zahlungen einstelle. „Vielen ist nicht klar, dass sie plötzlich alles selbst bezahlen müssen und kaufen zum Beispiel erstmal neue Möbel oder Lebensmittel“, schildert Geheeb. Die Verwaltung sei in diesen Fällen jedoch sehr strikt und bleibe dran. „Wir gehen mit den Zahlungen in Vorleistungen und holen uns unser Geld schon wieder zurück.“ Wie hoch diese finanziellen Außenstände aktuell sind, konnte Geheeb auf die Frage von Jutta van Dick (Freie Wähler) nicht sagen.

Annette Grether (Grüne), die in der Sozialbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden arbeitet, warb um Verständnis. „Manchmal haben die Menschen über Wochen kein Bargeld, weil das Jobcenter am Monatsanfang bezahlt hat, der erste Lohn aber erst Ende des Monats kommt.“

Dass die Integration auf den örtlichen Arbeitsmarkt gut klappt, verdeutlichte Bausch: Acht Geflüchtete konnten eine Ausbildung bei örtlichen Firmen beginnen, rund fünf Studenten leben in der Gemeinde und etwa 20 verdienen sich mit Minijobs etwas hinzu. Arbeit gefunden haben außerdem zum Beispiel ein Arzt, ein Schreiner, acht Verkäuferinnen und eine Physiotherapeutin.

Aktuell leben in der Gemeinde 50 Geflüchtete, deren Asylverfahren noch läuft, 134 haben eine Aufenthaltserlaubnis und zwölf Menschen mit einer sogenannten Duldung, deren Asylgesuch abgelehnt wurde.