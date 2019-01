von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen – Seit 2012 fehlt den Fischern aus der Doppelgemeinde ein beachtliches Stück ihres Rheinloses: Zwischen Grether-Brunnen und Salzlände gibt es wegen der Sanierung der Kesslergrube keinen Zugang Rhein. Der Verein möchte aber auf eigene Gefahr Zutritt zu diesem Abschnitt bekommen.

Dieses Thema beschäftigt den Verein seit Jahren an jeder Hauptversammlung, so auch an der am Samstag. 2012 wurde der Weg zunächst wegen Biberschäden an Bäumen gesperrt, die zu einer Verkehrssicherheit geführt hatten. Hinzu kam die Sanierung der Kesslergrube. Wie Vorsitzender Markus Braun den Mitgliedern berichtete, habe sich in dieser Sache leider noch nichts bewegt. Der Verein stehe in Verhandlungen mit der Gemeinde. Konkrete Ergebnisse konnte er jedoch noch nicht vermelden. Ziel sei es, dass der Fischereiverein einen Zugang erhält und diesen Bereich auf eigene Gefahr betreten kann.

Fisch des Jahres: Ganz konkret hingegen ist die Nominierung des Fischs des Jahres: 2019 ist es der atlantische Lachs, wie Braun sagte. Seit 1984 kürt der deutsche Angelfischerverband den Fisch des Jahres, um auf schädigende Einflüsse des Menschen auf die Lebensräume der jeweiligen Art hinzuweisen. In Deutschland sei der atlantische Lachs vom Aussterben bedroht. Es sei daher unverzichtbar, dass für den Schutz der Lachse und für die Erhaltung und die erfolgreiche Wiederansiedlung der Lachse passierbare Flüsse und geeignete Laichhabitate dringend wiederhergestellt werden müssen, so Braun.

Rückblick: In seinem Jahresbericht verwies Braun auf das Fischerfest, dass allerdings nur dann weiter existieren könne, wenn sich mehr Mitglieder zur Mithilfe bereit erklären. Kritisch bemerkte er auch die wenigen Teilnehmer beim Anfischen, Nachtfischen und Abfischen. Die Mitglieder rief er auf, sich bei allen Aktivitäten vermehrt zu engagieren, denn ein gesundes Vereinsleben existiere nur mit aktiver Teilnahme von allen, anders könne es nicht funktionieren.

Dankesworte richtete er an die Helfer, die sich mit der DLRG-Ortsgruppe sowie Helfern des Wassersportclubs an der Rheinputzete beteiligten und auch im vergangenen Jahr eine Unmenge an Müll vom Grund des Rheins und von den Rheinufern entsorgen konnten.

Ausblick: Gewässerwart Georg Stahr ging auf die laufenden Gespräche zwischen Vertretern des Regierungspräsidiums, dem Fischereiverband und den Fischereivereinen ein. Dabei gehe es auch um die Frage, inwieweit auch künftig der Fischbesatz am Hochrhein durch die Vereine erfolgen soll. Das komplexe Thema werde derzeit kontrovers diskutiert und betreffe auch Renaturierungsmaßnahmen, die fortan von den Fischereivereinen vermehrt durchgeführt werden sollen.

Braun kündigte eine Neuigkeit auf Verbandsebene an, die es ermöglicht, dass jedes Mitglied des Fischereivereins über einen Verbandsausweis verfügen kann. Der Ausweis biete den Mitgliedern eine Reihe von Mehrwerten und Einkaufsvorteilen von bestimmten Marken und in ausgewählten Geschäften.

Mit einem interessanten Vortrag und einer Filmpräsentation über die Lachfischerei begeisterte nach der Hauptversammlung Kurt Paulus.

Wahlen: Turnusmäßig fanden keine Wahlen statt. Jürgen Kreutz wurde als kommissarischer Jugendwart bestellt, Rainer Otte zum Kassenprüfer.

Ehrungen: Für seine 25-jährige Treue wurde Wirtschaftsleiter Norbert Grunwald mit der silbernen Vereinsehrennadel ausgezeichnet. Max Renk und Helga Merz wurden in Abwesenheit für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Mitglieder: 68 Aktive, 37 Passive und neun Jungfischer

Kontakt: Vorsitzender Markus Braun, Tel: 07624/80323

http://www.fischereiverein-gw.de