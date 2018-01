Grenzach-Wyhlen Finanzen: Der Haushalt 2018 ist genehmigungsfähig

Nach zähem Ringen hat der Gemeinderat den Plan für 2018 verabschiedet. Die Hebesätze werden erhöht und das Schulzentrum wird geplant.

Grenzach-Wyhlen – Mit vier Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat am Dienstag den Haushalt 2018 verabschiedet. Diskussionen gab’s in der vollbesetzten Mensa der Bärenfelsschule – rund 70 Zuhörer waren gekommen – wegen der Planungskosten fürs Schulzentrum und der Anpassung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer. Das Ziel, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen, hat die Gemeinde erreicht.

Bürgermeister Tobias Benz warb vor der Abstimmung nochmals um Verständnis für die „unpopuläre Maßnahme“, an der Gebühren- und Steuerschraube drehen zu müssen. „Glauben Sie mir, ich mache das nicht gerne“, so der Rathauschef zu den vielen Bürgern und den Ratsmitgliedern. Aber einen blauen Brief von der kommunalen Rechtsaufsicht wolle er eben nicht bekommen. „Wir müssen nach kameralistischer Rechnung ein Plus im Ergebnishaushalt aufweisen.“ Dies gelinge nur, wenn neben Einsparungen auch die Einnahmen erhöht würden.

Mit der Anpassung der Hebesätze generiert die Gemeinde Grenzach-Wyhlen rund 500 000 Euro im Jahr an Mehreinnahmen. Damit wäre die Zielvorgabe erreicht. Benz wies nochmals darauf hin, dass Grenzach-Wyhlen eine Infrastruktur zu erhalten habe wie eine doppelt so große Gemeinde. „Es ist nicht mein Ziel, öffentliche Einrichtungen zu schließen. Aber alles hat seinen Preis.“

Schulzentrum

Das trifft auch auf die Erweiterung des Schulzentrums zu – deren Notwendigkeit keiner in der Verwaltung bestreitet. Dennoch plädierten Benz und insbesondere Bauaumtsleiterin Sabine Schneider dafür, die Planungen erst 2019 anzugehen. Zwar würde der Ansatz von 200 000 Euro den schwierigen Haushalt nicht belasten. „Aber die Kapazitäten im Bauamt sind endlich“, so Benz.

Die FDP-Fraktion hatte den Antrag gestellt, die Planungskosten beizubehalten. „Wenn wir sie jetzt nicht einstellen, verschiebt sich alles“, so Tilo Levante (FDP), wofür er mit Applaus der zahlreichen Elternvertreter belohnt wurde. Auch Heinz Intveen (SPD) erinnerte daran, dass gerade Statikgutachten, die für den Plan der Aufstockung wesentlich wären, häufig bis zu einem Jahr dauern. Ob das Schulzentrum aber wirklich in die Höhe wächst und nicht doch ein Neubau die bessere Alternative wäre, das ist für die CDU-Fraktion noch nicht geklärt. „Wir fordern eine Variantenprüfung“, so Dieter Albietz. Seine Befürchtung: Die Gemeinde plant eine millionenschwere Maßnahme – die Grobkosten wurden auf mehr als sechs Millionen geschätzt – die nachher wegen des Zuzugs in der Gemeinde zu klein ausfällt. „Vielleicht gibt es doch eine Lösung im Bestand“, so Albietz. Auch Annette Grether stellte die Sinnhaftigkeit der Gutachten in Frage. „Wir sollten nichts überstürzen.“ Obwohl es erst nicht danach aussah, fassten die Räte einen einstimmigen Beschluss: In den Plan werden 100 000 Euro eingestellt, die für Variantenprüfungen und Grundlagenarbeit verwendet werden sollen.

Hebesätze

Bei der Anpassung der Hebesätze aber war von Einmütigkeit nichts zu spüren. Der Vorschlag der Gemeinde lautete: Grundsteuer B um 15 Punkte und die Gewerbesteuer um 20 Punkte. „Damit würden wir Mehreinnahmen von rund 500 000 Euro haben“, erläuterte Benz. Diese Mehreinnahmen, weil dauerhaft, seien wichtig, um den Vorgaben der kommunalen Rechtsaufsicht zu entsprechen. Die CDU sprach sich dafür aus, nur die Grundsteuer zu erhöhen. Die SPD forderte eine gleichmäßige Anpassung beider Hebesätze um 15 Punkte, die Grünen um je 20 Punkte. „Wir haben die Gewerbesteuer seit 1998 nicht mehr angefasst, wo gibt’s denn so was?“, fragte Annette Grether (Grüne). Nur den Bürgern in die Tasche zu greifen, sei unfair. Diese Argumentation brachte wiederum die FDP auf die Palme. Von Tilo Levante gab’s dazu das kleine Einmaleins der Gewerbesteuer. „Gewerbesteuer zahlt der Betrieb auf den Betrag, den er eingenommen hat und durch die Inflation kann man eben nicht sagen, es hätte sich seit 20 Jahren nichts verändert.“ Und Peter Endruhn-Kehr sagte in Richtung der SPD: „Ihr schreit immer nach bezahlbarem Wohnraum. Die Erhöhung der Grundsteuer schlägt sich aber direkt auf die Mieten nieder.“

Herbert Flum (FW) erklärte, den Vorschlag der Verwaltung mittragen zu können. „Für die Betriebe sind das im Einzelfall Summen von 500 bis 1000 Euro mehr.“ Letztlich stimmten 13 Gemeinderäte für die Erhöhung der Gewerbesteuer, sieben dagegen. Für die Grundsteueranpassung sprachen sich elf Räte aus, neun stimmten mit Nein. Mit vier Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Haushalt verabschiedet.

Um das strukturelle Problem in den Griff zu bekommen, beschloss der Gemeinderat außerdem, eine Haushaltsstrukturkommission ins Leben zu rufen, die in kurzen und regelmäßigen Abständen die Ausgaben der Gemeinde genau überprüft.

Haushalt in Zahlen

Ergebnishaushalt: Gesamtbetrag 36,8 Millionen Euro; Einnahmen: Einkommenssteuer 2,7 Millionen, Gewerbesteuer 9,4 Millionen, Schlüsselzuweisungen 3,5 Millionen, Kredite: 2,2 Millionen Euro. Ausgaben: Personalkosten 8,9 Millionen, Kreisumlage 6,8 Millionen, FAG-Umlage fünf Millionen, Gebäudeunterhalt eine Million, Abschreibungen 1,6 Millionen; Investitionen 6,5 Millionen Euro.