von sk

Grenzach-Wyhlen (sk) „Auch in diesem Jahr ist während der Straßenfasnacht mit Behinderungen im Straßenverkehr durch Veranstaltungen zu rechnen“, informiert das Ordnungsamt.

So beginnt im Ortsteil Wyhlen der Hemliglunkiumzug am Donnerstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr und führt ab dem Kindergarten Hebelschule, Rheinfelder Straße, Rheinstraße, In den Abtsmatten zur Sparkasse (Narrenbaumstellung). Im Ortsteil Grenzach beginnt der Umzug um 19 Uhr und führt ab dem Rathaus, Hauptstraße 10 über die Hauptstraße, Jacob-Burckhardt-Straße, Scheffelstraße zum Festsaal Haus der Begegnung.

Am Sonntag, 3. März, beginnt der Umzug um 14 Uhr im Ortsteil Grenzach und um 15 Uhr im Ortsteil Wyhlen. Die Umzugsstrecke verläuft in Grenzach ab Seidenweg zur Basler Straße zur B34 bis zur Markgrafenhalle. Von dort führt der Umzug über die B34 zur Lörracher Straße. Die Umzugsstrecke in Wyhlen verläuft ab Lörracher Straße/Abzweigung Schlipfhalde über die Rheinfelder Straße, die Gartenstraße, die Brühlstraße, die Rheinstraße, die Untere Kirchstraße zur Hochrheinhalle. Die Umleitungsstrecke betrifft die Scheffelstraße, Köchlinstraße, Emil-Barell-Straße, Gmeiniweg, Hardstraße, Südstraße, Rheinstraße, Lindweg, Salzwerkstraße, Gewerbeverbindungsstraße, Gewerbestraße, Degussaweg, Am Wasserkraftwerk, Kreisel B 34 und umgekehrt. Die Straßensperrung erfolgt ab ungefähr 13.30 bis etwa 18 Uhr. Nach Ende des Umzugs in Grenzach und der Straßenreinigung wird die B 34 zwischen Scheffelstraße und Gmeiniweg wieder für den Straßenverkehr freigegeben.

Die Kinderumzüge am Rosenmontag, 4. März betreffen im Ortsteil Wyhlen die Gartenstraße, wo die Aufstellung um 13.30 Uhr stattfindet. Der Umzug beginnt um 14 Uhr ab Gartenstraße und führt zur Brühlstraße, Rheinstraße, Kirchstraße, Hutmattenstraße bis zur Hochrheinhalle. Im Ortsteil Grenzach findet die Aufstellung um 13.30 Uhr im Schulhof der Bärenfelsschule satt. Beginn ist um 14.15 Uhr ab Schulhof Bärenfelsschule und führt zur Schulstraße, Jacob-Burckhardt-Straße, Scheffelstraße und zum Haus der Begegnung. Der Straßenverkehr wird für kurze Zeit von Polizeibeamten geregelt.

Der Nachtumzug der Narrenzunft „Rolli-Dudel“ Wyhlen beginnt am Rosenmontag, 4. März, um 19.30 Uhr. Die Umzugsstrecke führt durch die Gartenstraße, Rheinfelder Straße, Lörracher Straße, Hutmattenstraße bis zur Hochrheinhalle. Eine Umleitungsstrecke betrifft den Kreisverkehr B 34, Am Wasserkraftwerk, Degussaweg, Gewerbestraße, Gewerbeverbindungsstraße, Salzwerkstraße, Lindweg, Rheinstraße, Südstraße, Hardstraße, Gmeiniweg, Markgrafenstraße und umgekehrt. Die Straßensperrung erfolgt ab etwa 18.30 Uhr bis ungefähr Mitternacht.

Am Sonntag, 3. März, werden von 12 bis 18 Uhr und am Montag, 4. März, von 12.30 Uhr bis Dienstag 5. März, 9 Uhr im Bereich „Gartenstraße/In den Abtsmatten“ verschiedene Bewirtungsstände und Buden aufgestellt. Da hier Narrentreiben stattfindet, werden diese Straßen gesperrt. Der Straßenbereich in Höhe der Hochrheinhalle wird für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.

Am Dienstag, 5. März, findet um 19.30 Uhr die Fastnachtsverbrennung im Ortsteil Wyhlen statt. Der Umzug bewegt sich vom Dorfbrunnen über die Kirchstraße, Rheinstraße, In den Abtsmatten zur Sparkasse. Besucher von Fasnachtsveranstaltungen sollten ausgewiesene Parkplätze anfahren oder Bahn und Bus benutzen.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass am Rosenmontag, 4. März, die B34 zwischen dem Kreisverkehr Wyhlen und Gmeiniweg um 18.30 Uhr voll gesperrt wird.