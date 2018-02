Grenzach-Wyhlen Fasnacht: Die Narren haben ab dem Schmutzige Vorfahrt

Von Donnerstag an kommt es in der Gemeinde wegen der Fasnacht zu verschiedenen Straßensperrungen. Die Umleitungsstrecken sind beschildert.

Grenzach-Wyhlen – Einmal im Jahr beanspruchen die Narren die Straßen in der Gemeinde für sich und Autofahrer müssen Rücksicht nehmen. Laut Verwaltung sind an diesen Tagen folgende Bereiche betroffen:

Donnerstag, 8. Februar: Im Ortsteil Wyhlen beginnt der Hemdglunkiumzug um 18.30 Uhr und führt ab dem Kindergarten Hebelschule über die Rheinfelder Straße, Rheinstraße, In den Abtsmatten zur Sparkasse (Narrenbaumstellung), von dort über die Brühl-, Rhein- und Kirchstraße zur Hochrheinhalle. In Grenzach beginnt der Umzug um 19 Uhr und führt ab dem Rathaus über die Haupt-, Jacob-Burckhardt-Straße und Scheffelstraße zum Festsaal im Haus der Begegnung.

Sonntag, 11. Februar: Der gemeinsame Umzug beginnt um 14 Uhr im Ortsteil Wyhlen, gegen 15 Uhr im Ortsteil Grenzach. Die Umzugsstrecke verläuft über die Garten-, Rheinfelder- und Lörracher Straße. Von dort führt der Umzug über die B 34 zur Markgrafenstraße nach Grenzach durch die Markgrafen- und Basler Straße, Seidenweg, Scheffelstraße und Bahnhof Grenzach. Umleitungsstrecke von Grenzach, Fahrtrichtung Rheinfelden: Scheffel-, Köchlinstraße, Emil-Barell-Straße, Gmeiniweg, Hard-, Süd-, Rheinstraße, Lindweg, Salzwerk-, Solvay- und Kraftwerkstraße, Am Wasserkraftwerk, Kreisel B 34. Umleitungsstrecke von Rheinfelden nach Grenzach in entgegengesetzter Richtung. Die Straßensperrung erfolgt von 13.30 Uhr bis 18 Uhr.

Montag, 12. Februar: An diesem Tag finden in beiden Ortsteilen Kinderumzüge statt. Wyhlen: Aufstellung um 13.30 Uhr in der Gartenstraße. Beginn um 14 Uhr ab Garten- über die Brühl-, Rhein-, Kirch- und Hutmattenstraße zur Hochrheinhalle. Grenzach: Aufstellung um 13.30 Uhr im Schulhof der Bärenfelsschule. Beginn um 14.15 Uhr ab Schulhof Bärenfelsschule, über die Schulstraße, Jacob-Burckhardt-Straße und Scheffelstraße zum Haus der Begegnung. Der Straßenverkehr wird für kurze Zeit von Polizeibeamten geregelt.

Auch in diesem Jahr wird von der Narrenzunft Rolli-Dudel am Rosenmontag ein Nachtumzug organisiert. Los geht’s um 19.30 Uhr, die Umzugsstrecke verläuft via Garten-, Rheinfelder -, Lörracher- und Hutmattenstraße bis zur Hochrheinhalle. Autofahrer werden über den Kreisverkehr B 34, Am Wasserkraftwerk, Kraftwerk-, Solvay- und Salzwerkstraße, Lindweg, Rhein-, Süd- und Hardstraße, Gmeiniweg, Markgrafenstraße umgeleitet. Von Grenzach nach Rheinfelden erfolgt die Umleitung in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Die Straßen von 18.30 Uhr bis 24 Uhr gesperrt.

Am Sonntag, 11. Februar, von 12 Uhr bis 18 Uhr und am Montag, 12. Februar, von 12.30 Uhr bis Dienstag 13. Februar, 9 Uhr, werden im Bereich „Gartenstraße/In den Abtsmatten“ verschiedene Bewirtungsstände und Buden aufgestellt. Dafür werden diese Straßen gesperrt. Der Bereich in Höhe der Hochrheinhalle wird für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.

Dienstag, 13. Februar: Um 19.30 Uhr wird die Fasnacht im Ortsteil Wyhlen verbrannt. Der Umzug bewegt sich vom Dorfbrunnen an der Kreuzung Lörracher Straße/Kirchstraße über die Kirchstraße, Rheinstraße und In den Abtsmatten zur Sparkasse.

Die Besucher von Fasnachtsveranstaltungen werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen sowie mit dem öffentlichen Personennahverkehr anzureisen. Die Gemeindeverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass am Rosenmontag die B 34 zwischen dem Kreisverkehr Wyhlen und Gmeiniweg um 18.30 Uhr voll gesperrt wird. Auch Anwohner können diesen Bereich nicht befahren und müssen außerhalb parken. Von der Straßenfasnacht betroffen sind außerdem einige Buslinien. Infos gibt’s auf der Gemeindehomepage.

