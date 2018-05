Grenzach-Wyhlen Falsche Ampelschaltung löst langen Stau an der Baustelle der B 34 aus

Knapp sechs Stunden lang dauerte der bis in die Schweiz hinein reichende Stau auf der B 34 am Mittwoch. Ursache war der falsch eingestellte Schaltrhythmus der Ampelanlage.

Eigentlich funktioniert die Ampelschaltung an der Baustelle der 34 bisher ganz gut. Selbst im Berufsverkehr blieben die Fahrzeugschlangen bei Rotphasen meist nur so lang, dass sie bei der nächsten Grünschaltung nahezu vollständig durch die Engstelle fahren konnten. Am Mittwoch allerdings baute sich bereits am Vormittag ein enormer Stau vor der Ampel in Richtung Ortsmitte auf. Fahrer, die regelmäßig diese Straße nutzen, waren verwundert, dass bei einer Grünphase nur so wenige Fahrzeuge durchfahren konnten, während in Richtung Grenze schon nach etwa der halben Grünphase die gesamte Warteschlange durchgefahren war.

Ursache war die Beibehaltung der Vorzugsschaltung für den in Richtung Grenzach rollenden morgendlichen Berufsverkehr. Mit genauem Zählen und Messen ergab sich, dass aus der Ortsmitte in Richtung Westen etwa 1 Minute und 45 Sekunden lang grün geschaltet war, in der Gegenrichtung aber gerade mal 40 Sekunden. Nur 14, höchstes 16 Fahrzeuge konnten so bei Grün die Engstelle passieren. Das waren deutlich weniger als das Verkehrsaufkommen erfordert hätte. Die Folge war ein enormer Stau, der zeitweilig bis zum Kraftwerk Birsfelden in der Schweiz zurück reichte.

Mitunter standen gleichzeitig zwei Busse der Linie 38 in der Kolonne und verspäteteten sich massiv, was der Gegenrichtung sogar dazu führte, dass der Bus erst in der folgenden Fahrplanlage nach Basel fuhr. Bei den längsten Warteschlangen dauerte es von der Ankunft am Stauende bis zur Einfahrt in die Baustelle mitunter gut 20 Minuten.

Erst am Nachmittag kam ein für die Ampelschaltung zuständiger Mitarbeiter der Baufirma. Darauf angesprochen, dass der falsche Zeitrhythmus eingestellt sei, verneinte er dies. Auf den Hinweis, dass das Regierungspräsidium doch festgelegt habe, die Ampel stets nach dem Verkehrsaufkommen zu schalten, wies er dies ab. „Ach lassen Sie mich doch in Ruhe“, war sein einziger Kommentar. Dennoch, kurz nachdem er dann doch die Umschaltung betätigte, baute sich der Stau zusehends ab.