von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Eine grüne Offensive möchte die FDP-Fraktion starten. Ihr Vorschlag: Für jeden gefällten Baum sollen zwei neue gepflanzt werden. Der Gemeinderat wird sich mit dem Thema beschäftigen, denn aktuell würde die Idee auch die personellen Möglichkeiten des Werkhofs sprengen. Hintergrund ist ein Antrag der Fraktion für den Haushalt, der während der Beratung im vergangenen Jahr zurückgestellt wurde.

In der jüngsten Sitzung des Gremiums kam er nun erneut auf den Tisch. „Diverse Bäume, Sträucher und Hecken im öffentlichen Grün sind zum Teil durch die lange Trockenheit sehr geschädigt. Eventuell müssen einige Bäume ersetzt werden“, heißt es in dem Schreiben. Und obwohl gerade die FDP sich das Thema Haushaltskonsolidierung auf die Fahne geschrieben habe, halte sie Mehrausgaben in diesem Bereich für wichtig. Der konkrete Vorschlag: Für jeden Baum, der in der Gemeinde gefällt werden muss, sollen zeitnah zwei neue gesetzt werden. Für diese Maßnahme wollte die FDP einen Betrag von 20 000 Euro in den Haushalt einstellen. Das digitale Baumkataster, über das die Gemeinde nun verfügt, soll um die Neuanpflanzungen ergänzt und dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt werden.

„Grundsätzlich stehen wir hinter dieser schönen Idee“, sagt Bürgermeister Tobias Benz. Dennoch empfahl die Verwaltung, den Antrag vorerst zurückzustellen. Im aktuellen Haushalt sind von Seiten des Werkhofs bereits Baumpflanzungen in einem Umfang von 10 000 Euro vorgesehen. Die Verwaltung verfolgt bereits das Ziel, jeden gefällten Baum zu ersetzen und an geeigneten Stellen neue Bäume zu pflanzen. Sei zukünftig gewünscht, jeden gefällten Baum durch zwei neue zu ersetzen, sollte dies im Rahmen einer Grundsatzentscheidung des Gemeinderats separat getroffen werden. Daher wird sich zunächst der technisches Ausschuss mit der Idee befassen.

Eine Erhöhung des Budgets um 20 000 Euro sei aus Sicht der Verwaltung daher nicht erforderlich und würde auch die bei der Gärtnerei vorhandene Kapazität sprengen. Mit den 20 000 Euro könnten 50 bis 60 zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Diese müssten jedoch in der Anfangszeit intensiv gepflegt werden, was mit den vorhandenen personellen Ressourcen, neben dem laufenden Betrieb, nicht möglich ist. Das Gremium folgte dem Vorschlag der Verwaltung, auf Interesse stieß die Idee, mehr Bäume in die Gemeinde zu bringen, dennoch. „Wenn Privatleute Bäume pflanzen wollen, könnte man das vielleicht kostengünstig über die Verwaltung abwickeln“, sagte etwa Alexander Drechsle (CDU). Bürgermeister Tobias Benz gefielen auch diese Anregungen. „Etwas in dieser Art gab es schon mal.“

Er selbst habe von der Stadt Freiburg zur Geburt seiner Kinder Gutscheine für je ein Apfelbäumchen bekommen. „Auch diese Idee ist charmant“, so der Rathauschef auf Nachfrage. In der Doppelgemeinde gebe es für Neugeborene bislang Lätzchen mit dem Gemeindewappen. „Aber wenn wir so eine Offensive starten können für mehr neue Bäume in der Gemeinde, ist das eine Überlegung wert.“ Die Apfelbäumchen haben Benz und seine Frau Lisa indes noch nicht abgeholt. „Die Gestaltung unseres Gartens ist noch nicht so weit, wir müssen erst einen geeigneten Standort finden.“ Wenn es soweit ist, wird es aber immerhin gleich auf einen Schlag zwei neue Bäume geben.