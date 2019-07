von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Aktuell listet die Gemeinde 96 Unternehmen auf – vielleicht kommen bald noch einige hinzu. Ende Juni hatte die Wirtschaftsförderung Existenzgründern angeboten, sich von einem IHK-Experten beraten zu lassen. Die Resonanz war so groß, dass für Oktober gleich zwei weitere Termine ausgemacht wurden.

Wirtschaftsförderin Silke d‘ Aubert ist sichtlich zufrieden mit diesem Ergebnis. „Es gab mehr Bedarf, als wir an diesem Tag Plätze anbieten konnten“, sagt sie am Dienstag auf Nachfrage. Wie berichtet, war IHK-Experte Alexander Vatovac Ende Juni für einen Tag in die Gemeinde gekommen und Gründer – oder solche die es werden wollen – konnten einen Termin buchen. Sechs Gründer hat Vatovac an diesem Tag beraten.

„Mehr haben wir nicht unterbekommen“, so d‘Aubert. Zwei weitere Interessierte wurden auf den zweiten Termin im Oktober vertröstet. Da die Gemeinde mit noch weiteren Interessierten rechnet, soll es Herbst nun sogar zwei Termine geben. Vier der Gründer kamen aus Grenzach-Wyhlen, zwei aus dem Nachbarort Herten. Einige hätten Interesse daran, eine Existenz aufzubauen, andere seien schon Unternehmer, die sich weiterentwickeln wollten. Die Fragen seien sehr unterschiedlich ausgefallen und reichten von Fördermittelmöglichkeiten bis hin zu Informationen über die Arbeitsagentur. „Auffällig war, dass fast alle interessierten Gründer viele Fragen zum Kaufmännischen hatten“, so d‘Aubert. Gerade in diesem Bereich lägen häufig Schwächen, wie auch Alexander Vatovac im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt hatte. Welche neuen Gewerbe dann tatsächlich entstehen und das wirtschaftliche Portfolio der Gemeinde ergänzen werden, ist noch offen. „Es waren zum Beispiel Informatiker da, die etwas aufziehen wollen.“ Gerade für diese Gruppe dürfte der Coworking-Space, den die Gemeinde seit Januar in der Gartenstraße anbietet, interessant sein. Dort können Büroarbeitsplätze tageweise gemietet werden, neben dem buchstäblichen Arbeitsplatz mit Tisch und Stuhl gibt‘s WLAN, eine Postannahmestelle und eine Teeküche.

Für d‘Aubert waren die Existenzgründergespräche auch eine Möglichkeit, diese Räume zu zeigen. Denn noch ist die Nachfrage eher gering. „Wir hatten bisher eine etwas längere Vermietung, aber so richtig ins Laufen gekommen ist es noch nicht“, so d‘Aubert. Sie wird ab Herbst einen Nachmittag pro Woche in dem Gemeinschaftsbüro anwesend sein, um Fragen zu beantworten. Dass die Gemeinde dieses Angebot unterbreitet, sei dennoch wichtig. „Zu wissen, ich gehe ins Büro und erledige meine Arbeit nicht im Schlafanzug auf dem Sofa, gibt dem Tag doch eine gewissen Struktur.“