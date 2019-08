von Rolf Reißmann

Seltenen Besuch gab es bei der DSM zu begrüßen: Der Bischof der Evangelischen Landeskirche, Jochen Cornelius-Bundschuh, kam am Donnerstag zu Gesprächen in den Chemiebetrieb. Seit einigen Jahren sucht der Landesbischof auf diese Weise unmittelbare Begegnungen mit Beschäftigten von Industriebetrieben.

Bisher waren es zumeist kleinere Firmen, nun weilte er erstmals in einem internationalen Großkonzern. Mit Cornelius-Bundschuh kam der Wirtschafts- und Sozialpfarrer der evangelischen Landeskirche, Andreas Bordne. Beide Gäste erhielten von Geschäftsführer Martin Häfele sowie Betriebsratsvorsitzendem Michael Mattes und Stellvertreter Klaus Kessner Einblick in Produktion und soziale Bedingungen des Werkes.

In der Ausbildungsabteilung beschrieben Jugendliche ihre Motivationen für die Berufswahl, sprachen über Ausbildungsabläufe und Perspektiven bei DSM. Im Biotech-Center trafen die Gäste Katja Friedlin, eine junge Mitarbeiterin, die nach ihrer Ausbildung im Werk in den Bereich der Fermentation kam. Sie ist damit beschäftigt, Bakterienstämme für die Verbesserung der Vitamin B-Herstellung weiterzuentwickeln. Auch die Prüfung zugelieferter Rohstoffe fällt in ihren Aufgabenbereich. Mattes und Kessner verwiesen darauf, wie sich die Ausstattung der chemischen Industrie im zurückliegenden Jahrzehnt entwickelt habe. Durchweg mit elektronischer Datenverarbeitung verbunden, ausgeführt mit modernsten Behältnissen und Messeinrichtungen, hat sie keinen Bezug mehr zu früherer Laborarbeit. Die vorgeführten Fermentationsanlagen sind in der Lage, gleichzeitig Versuchsreihen und Probeproduktionen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Bedingungen auszuführen.

Der Landesbischof interessierte sich für den Werdegang von Katja Friedlin. Ihre Zufriedenheit, so führte sie aus, komme auch durch die Vielfalt der Arbeit. Mit wechselnden Aufgaben und Materialien befinde sie sich in einem ständigen Lernprozess. „Die von Außenstehenden bemerkten großen Entwicklungsschritte laufen für uns ziemlich kontinuierlich ab“, beschrieb sie.